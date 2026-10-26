El rey Felipe VI pasa la noche en el hospital: ¿qué le ocurrió?

El rey Felipe VI generó interés después de pasar la noche en un centro médico de Oviedo. El monarca ingresó el sábado 24 de octubre para someterse a una intervención oftalmológica que, aunque estaba prevista, llamó la atención por coincidir con el cierre de una intensa jornada de compromisos oficiales junto a la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

La operación se realizó en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega y tuvo como objetivo tratar una catarata en el ojo izquierdo del soberano. De acuerdo con la información difundida por la Casa Real, la intervención transcurrió satisfactoriamente y no se registraron complicaciones.

¿Por qué operaron al rey Felipe VI del ojo izquierdo?

Felipe VI fue intervenido de cataratas, una afección ocular que se produce cuando el cristalino pierde transparencia y puede provocar visión borrosa, deslumbramiento y dificultades para distinguir los detalles.

La intervención tuvo lugar el sábado por la noche, una vez que el rey concluyó sus actividades institucionales en Asturias. Según la información publicada por medios españoles, la operación duró aproximadamente media hora y se desarrolló con normalidad.

La cirugía estaba programada con anterioridad. Por tanto, no se trató de una emergencia médica repentina, sino de un procedimiento planificado que el monarca pudo realizar después de cumplir con su agenda oficial.

El rey Felipe VI cuenta con amplios estudios Getty Images

¿Por qué el rey pasó la noche en el hospital?

Después de la intervención, Felipe VI permaneció durante la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo. La decisión estuvo relacionada con la hora a la que terminó la operación y con la conveniencia de descansar en el propio centro médico antes de regresar a Madrid.

El doctor Luis Fernández-Vega explicó posteriormente que la cirugía comenzó alrededor de las 21:30 horas y que, al terminar tarde, se decidió que el rey pasara la noche allí en lugar de trasladarse a un hotel. También señaló que era necesario esperar algunas horas por precaución después de la anestesia, aunque fuera leve.

La estancia nocturna, por tanto, no fue presentada como consecuencia de una complicación, sino como una medida prudente tras el procedimiento.

El rey Felipe VI recibe el alta y tranquiliza sobre su estado de salud

La mañana del domingo 25 de octubre, el monarca abandonó el centro médico por su propio pie y con gafas de sol. A su salida, respondió a los periodistas que se encontraba muy bien.

El equipo médico explicó que la recuperación sería rápida. Entre las recomendaciones se encontraban utilizar gotas oftálmicas durante algunos días y evitar esfuerzos físicos bruscos, especialmente aquellos que requirieran hacer fuerza.

De acuerdo con la información publicada tras la intervención, Felipe VI podría retomar sus actividades habituales siguiendo estas indicaciones. La Casa Real también confirmó que mantenía su agenda prevista para el lunes, cuando tenía programado presidir en Madrid la apertura del curso académico de las Reales Academias.

El rey Felipe VI Carlos Alvarez/2024 Carlos Alvarez

Una operación después de los Premios Princesa de Asturias

La intervención se produjo al finalizar la visita de la familia real a Asturias con motivo de los Premios Princesa de Asturias 2026. Durante esos días, Felipe VI estuvo acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en distintos actos oficiales.

El sábado, la familia se trasladó a Llanes para participar en la entrega del reconocimiento al Pueblo Ejemplar de Asturias, que este año recibió la Cofradía de Pescadores Santa Ana. La princesa Leonor también intervino durante la jornada con un discurso dedicado al trabajo del sector pesquero y al papel de las mujeres en esta actividad.

Una vez concluidos los compromisos, el rey acudió al centro oftalmológico para someterse a la operación que ya tenía programada. Durante las actividades públicas de ese día, no mostró señales evidentes de malestar y pudo completar su agenda con normalidad.

¿Qué es una catarata y cómo se trata?

Las cataratas aparecen cuando el cristalino, la estructura transparente del ojo que ayuda a enfocar las imágenes, se vuelve opaco. Este proceso suele estar relacionado con el envejecimiento, aunque también puede tener otras causas.

Cuando la catarata afecta la visión y dificulta las actividades cotidianas, el tratamiento habitual es la cirugía. Durante el procedimiento, se retira el cristalino opaco y se sustituye por una lente artificial. La intervención suele realizarse con anestesia local y, en muchos casos, permite que el paciente regrese a casa el mismo día, dependiendo de las circunstancias médicas y de las indicaciones del equipo tratante.

En el caso de Felipe VI, la operación se realizó sin incidencias y el rey recibió el alta a la mañana siguiente. El equipo médico indicó que solo necesitaría seguir las recomendaciones posoperatorias durante los días posteriores.

¿El rey Felipe VI retomará sus compromisos oficiales?

Tras recibir el alta, el monarca tenía previsto regresar a Madrid y continuar con sus actividades institucionales. Según la información difundida después de la operación, mantendría su agenda del lunes, incluida la apertura del curso académico de las Reales Academias.

La intervención no obligó a anunciar una suspensión prolongada de sus compromisos públicos. La recuperación prevista era breve, aunque el rey debía seguir las indicaciones médicas y evitar determinados esfuerzos durante los primeros días.

Así, la noche que Felipe VI pasó en el centro oftalmológico respondió a una operación programada de cataratas en el ojo izquierdo, realizada después de una jornada oficial en Asturias. La intervención concluyó satisfactoriamente y, al día siguiente, el monarca salió caminando, agradeció a los periodistas y aseguró encontrarse bien.