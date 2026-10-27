Tintes que te hacen ver mayor: evita estos 5 errores de coloración después de los 40 porque endurecen tus facciones

Cambiar el color del cabello puede transformar por completo un look, pero el resultado no depende únicamente del tono que elijas. La intensidad del color, los reflejos, el contraste con la piel y el mantenimiento también influyen en cómo se perciben las facciones.

Después de los 40, muchas mujeres buscan una coloración que cubra las canas, aporte brillo y conserve una apariencia natural. Sin embargo, recurrir a un color demasiado oscuro, elegir un rubio sin matices o dejar crecer demasiado las raíces puede producir un resultado distinto al esperado.

Esto no significa que exista una lista de tonos prohibidos a partir de cierta edad. La coloración más favorecedora depende del tono de piel, el color natural del cabello, las preferencias personales y el estado de la melena. Aun así, hay cinco errores que conviene conocer antes de pedir un cambio de look en el salón.

1. Elegir un tinte negro o castaño demasiado oscuro

El cabello negro azabache y los castaños muy oscuros pueden crear un contraste marcado con la piel. Cuando el color es completamente uniforme, ese contraste puede hacer que las sombras del rostro, las ojeras y algunas líneas de expresión parezcan más evidentes.

El problema no es llevar el cabello oscuro, sino elegir una intensidad que no armonice con las facciones o que produzca un acabado demasiado plano. De hecho, un castaño profundo puede resultar elegante y sofisticado cuando se adapta al tono de piel y conserva el brillo.

Si quieres mantener una melena oscura, considera incorporar reflejos sutiles en chocolate, avellana o moka. También puedes pedir a tu colorista que trabaje algunos matices alrededor del rostro para crear dimensión sin abandonar tu color habitual.

Esto dicen los expertos sobre cada cuánto se debe lavar el pelo Freepik

2. Llevar un rubio demasiado amarillo o dorado

El rubio puede aportar luminosidad, pero cuando adquiere reflejos amarillos o anaranjados muy intensos, el resultado puede verse poco uniforme. Esto suele ocurrir cuando el cabello pierde su matiz original, la coloración se oxida o no recibe el mantenimiento adecuado.

Un rubio excesivamente cálido no favorece de la misma manera a todos los tonos de piel. En algunas personas puede acentuar visualmente las rojeces, mientras que en otras puede aportar calidez y resultar muy favorecedor. Por eso, la clave está en encontrar el equilibrio entre el color de base y los reflejos.

Si llevas el cabello rubio, consulta con tu estilista qué matiz armoniza mejor con tu piel. Los tonos beige, miel suave y arena pueden ser alternativas interesantes, aunque la elección final debe considerar tu color natural y el resultado que deseas conseguir.

El champú matizador también puede ayudar a controlar los reflejos amarillos, pero debe utilizarse siguiendo las indicaciones del producto: un uso excesivo puede alterar el acabado o dejar matices no deseados.

Nicole Kidman cambia look rubio mantequilla Getty Images

3. Apostar por un gris platinado sin dimensión

Los tonos plateados, grises y platinados continúan siendo una alternativa para quienes desean experimentar con una coloración fría o integrar las canas en su imagen. Sin embargo, cuando se aplican de manera uniforme y sin matices, pueden generar un acabado plano que no siempre aporta luminosidad al rostro.

El resultado depende del contraste con la piel, de la distribución del color y del estado de la fibra capilar. Una melena gris bien trabajada puede verse moderna y sofisticada; una coloración demasiado uniforme puede perder movimiento y hacer más evidente la falta de brillo.

Para conseguir un acabado con mayor profundidad, puedes pedir una combinación de tonos plata, perla y gris humo, siempre adaptada a tu base. Otra opción es recurrir a técnicas que mezclen las canas naturales con reflejos estratégicos, en lugar de cubrir toda la melena con un único tono.

Si tu objetivo es dejar crecer las canas, el llamado grey blending puede ayudarte a integrar los distintos colores del cabello de forma gradual.

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4. Elegir un borgoña o vino demasiado intenso

Los tonos borgoña, ciruela y vino aportan personalidad y pueden convertirse en una alternativa al castaño tradicional. El error aparece cuando se elige una tonalidad demasiado saturada o con un subtono que no armoniza con la piel.

Una coloración muy intensa puede crear un contraste fuerte y hacer que el cabello se convierta en el elemento dominante del rostro. Además, algunos pigmentos rojizos requieren cuidados específicos para conservar su intensidad y evitar que el color pierda uniformidad con los lavados.

Si te gustan los tonos rojizos, no tienes que descartarlos después de los 40. Puedes optar por un borgoña más suave, un castaño rojizo o un caoba con reflejos discretos. La idea es encontrar una intensidad que complemente tu piel y que puedas mantener sin complicaciones.

Antes de teñirte, pide una valoración del colorista para determinar si necesitas una base más cálida, más fría o una combinación de matices.

Cortes de pelo a los 50. GETTY IMAGES

5. Llevar un castaño humo demasiado frío y uniforme

El castaño humo es una opción para quienes prefieren los tonos fríos y sofisticados. Sus matices ceniza pueden ayudar a neutralizar reflejos cálidos no deseados, pero el resultado depende de la base sobre la que se aplique y de cómo se distribuya el color.

Cuando se utiliza un tono demasiado oscuro, cenizo y uniforme, el cabello puede perder dimensión y el rostro puede verse menos luminoso. Esto no significa que los colores fríos envejezcan por sí mismos, sino que el equilibrio entre el color, la piel y los reflejos es fundamental.

Para evitar un acabado plano, puedes pedir un castaño ceniza con luces muy sutiles o una mezcla de tonos que conserve profundidad. Si tu piel tiene matices fríos, esta familia de colores puede funcionar especialmente bien; si tiene matices cálidos, quizá necesites ajustar el resultado para evitar que el conjunto se vea apagado.

La mejor referencia no es la edad, sino cómo responde el color a tus características naturales.

Los tonos castaños son ideales para esta tarea Getty Images

¿Qué tintes favorecen más después de los 40?

Si buscas una coloración que aporte luminosidad y movimiento, puedes considerar tonos como el castaño avellana, el chocolate con reflejos suaves, el rubio beige o el miel. No son opciones universales, pero permiten trabajar distintos niveles de calidez e intensidad sin recurrir necesariamente a un cambio radical.

También puedes explorar técnicas como las babylights, el balayage o la iluminación del contorno del rostro. Estas alternativas distribuyen el color en diferentes zonas y pueden crear un resultado más dimensional que una coloración completamente uniforme.

Si tienes canas, la elección depende de cuánto quieras cubrirlas y del mantenimiento que estés dispuesta a realizar. Una cobertura completa puede requerir retoques frecuentes, mientras que algunas técnicas de integración permiten que el crecimiento se vea más gradual.

Antes de elegir, consulta con un profesional que valore tu color de base, el estado de tu cabello y

el resultado que deseas. Una fotografía de referencia puede servir para explicar el acabado que buscas, pero es importante adaptarlo a tus características.

El secreto para que el tinte no endurezca tus facciones

Más que evitar un color por tener más de 40 años, el objetivo es conseguir una melena que conserve brillo, movimiento y armonía con el rostro. Un tono oscuro puede ser favorecedor si tiene la intensidad adecuada; un rubio puede iluminar la piel si sus matices están bien equilibrados, y las canas también pueden convertirse en parte de un look sofisticado.

El mantenimiento es otro factor importante. Utilizar productos adecuados para cabello teñido, proteger la melena del calor y acudir a retoques cuando sea necesario ayuda a conservar la uniformidad y el brillo de la coloración.

La próxima vez que quieras cambiar de tinte, no te limites a preguntar qué color está de moda. Considera qué matices complementan tu piel, qué nivel de contraste prefieres y cuánto tiempo quieres dedicar al mantenimiento. Un buen color no necesita ocultar la edad: debe acompañar tu estilo y hacerte sentir cómoda con tu imagen.