El perfume favorito de la princesa Leonor: la fragancia elegante que puedes comprar por menos de lo que imaginas

La elegancia no siempre se encuentra en los perfumes más exclusivos. A veces, una fragancia fresca y discreta puede convertirse en el detalle que completa un estilo personal. Eso es lo que ocurre con el agua de colonia de Nanos, un producto español que la prensa ha relacionado durante años con la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía.

Lejos de las fragancias intensas de las grandes casas de perfumería, esta colonia destaca por su aroma ligero y limpio, con matices florales y frutales. Su precio también ha llamado la atención: distintas publicaciones españolas han situado su costo entre los 22,90 y los 29,90 euros, según la fecha y la referencia consultada.

Es importante aclarar que la Casa Real española no ha confirmado oficialmente cuál es el perfume habitual de la heredera al trono. La asociación con Nanos procede de informaciones publicadas por medios de belleza y estilo de vida.

Princesa Leonor y la infanta Sofía Getty Images

¿Cuál es el perfume que utiliza la princesa Leonor?

Se trata del agua de colonia de Nanos, una firma española conocida principalmente por su moda infantil. La fragancia se ha popularizado por su perfil suave, pensado para quienes prefieren aromas frescos en lugar de composiciones intensas.

Según las descripciones difundidas por la prensa, la colonia combina notas de melocotón, rosa y azahar, junto con otros matices mediterráneos. El resultado es una mezcla floral y frutal que busca transmitir una sensación de limpieza y ligereza.

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¿A qué huele la colonia de Nanos?

El melocotón aporta un matiz frutal suave, mientras que la rosa y el azahar introducen una dimensión floral delicada. Esta combinación la distingue de los perfumes orientados a los aromas dulces intensos, las maderas profundas o las composiciones especiadas.

Las colonias de este tipo suelen elegirse para el día a día porque su perfil olfativo resulta ligero y fácil de combinar con distintas ocasiones. Puede ser una alternativa para quienes buscan una fragancia discreta para después de la ducha, para ir a trabajar o para acompañar una rutina cotidiana.

Su carácter fresco también la convierte en una opción interesante para la primavera y el verano, aunque los aromas suaves pueden utilizarse durante todo el año.

La princesa Leonor se ha vuelto un referente de moda para las chicas de su generación. Getty Images

¿Cuánto cuesta el perfume asociado con la princesa Leonor?

Uno de los aspectos que más interés despierta es su precio. Mientras que algunas fragancias de diseñador pueden alcanzar varios cientos de euros, el agua de colonia de Nanos se ha situado en una franja considerablemente más accesible.

En marzo de 2025, un medio internacional publicó un precio de 29,90 euros, mientras que otros medios habían señalado anteriormente un costo de 22,90 euros. Las diferencias pueden responder al momento de publicación, la presentación comercial o los cambios de precio. Por eso, conviene consultar el importe vigente y la disponibilidad directamente con el distribuidor antes de comprarla.

Aunque su precio es inferior al de muchas fragancias de lujo, eso no significa que sea idéntica a un perfume de alta perfumería. Su atractivo está precisamente en su propuesta: una colonia sencilla, fresca y de inspiración mediterránea.

La tendencia de los perfumes que huelen a limpio

Los aromas que evocan la ropa recién lavada, la piel limpia o una ducha reciente mantienen su lugar entre las preferencias de quienes buscan fragancias discretas. En lugar de dejar una estela intensa, estas composiciones apuestan por acompañar sin dominar.

El interés por la colonia de Nanos encaja en esa búsqueda de perfumes cotidianos que no dependen de un precio elevado para convertirse en parte de una rutina personal. Sus notas frutales y florales ofrecen una alternativa para quienes no disfrutan de los aromas demasiado dulces o penetrantes.

Además, las fragancias ligeras permiten experimentar con la perfumería sin comprometerse con una composición intensa. La duración y la evolución del aroma, no obstante, dependen de la fórmula, la piel y las condiciones de uso.

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¿Es una buena alternativa si buscas un perfume elegante y económico?

Si te gustan las fragancias frescas, florales y con un matiz frutal, el agua de colonia de Nanos puede ser una opción para explorar. Su perfil es distinto al de los perfumes intensos que suelen asociarse con eventos nocturnos, pero precisamente por eso puede resultar práctico para el uso diario.

Antes de comprarla, lo ideal es probarla en la piel y comprobar cómo evoluciona después de unos minutos. Las notas que se perciben al principio pueden cambiar con el paso del tiempo, y una fragancia que resulta agradable en otra persona no necesariamente olerá igual en ti.

La lección de esta elección asociada con la princesa Leonor es sencilla: una fragancia elegante no tiene que ser necesariamente costosa. Lo importante es encontrar un aroma que encaje con tus gustos y con la manera en que quieres perfumarte cada día.