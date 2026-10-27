El labial favorito de Kate Middleton que aporta un toque elegante y cuesta menos de lo que imaginas

Kate Middleton demuestra que un maquillaje sofisticado no necesita demasiados productos ni colores intensos. La princesa de Gales suele apostar por una imagen natural, con mejillas ligeramente sonrosadas, ojos definidos y labios en tonos suaves que complementan sus estilismos sin robarles protagonismo.

Entre los productos relacionados con su rutina de belleza destaca un brillo labial de Clarins que fue fotografiada utilizando durante el torneo de Wimbledon en 2019. Se trata del Lip Perfector en el tono 01 Rose Shimmer, un bálsamo con color que aporta un delicado matiz rosado y un acabado luminoso. Aunque no existe confirmación oficial de que sea su labial favorito de uso habitual, las imágenes de aquel momento permiten identificarlo como uno de los productos que ha llevado consigo.

¿Cuál es el labial que usó Kate Middleton?

El producto es el Clarins Lip Perfector en Rose Shimmer, un híbrido entre bálsamo y brillo labial que proporciona un toque de color sin la intensidad de una barra de labios tradicional.

Su tono rosa suave es una de las claves de su atractivo: realza el color natural de los labios y aporta luminosidad sin crear un contraste demasiado marcado. Es una opción para quienes buscan un maquillaje pulido que funcione tanto durante el día como en ocasiones especiales.

El producto tiene un precio de referencia de 25 libras esterlinas en Reino Unido que equivale a 621.00 pesos mexicanos . El costo puede variar según el país, el distribuidor y la disponibilidad, por lo que conviene comprobar el precio local antes de comprarlo.

Kate Middleton Charles McQuillan/Getty Images

¿Por qué el rosa natural es uno de los tonos más elegantes?

Los rosas suaves y los tonos nude rosados son versátiles porque aportan color sin dominar el resto del maquillaje. Pueden acompañar una base ligera, un delineado discreto y un rubor natural, una combinación que funciona tanto para una jornada de trabajo como para un evento formal.

En el caso de Kate Middleton, este tipo de acabado encaja con la imagen de belleza clásica que suele llevar en sus compromisos públicos. La clave está en mantener el equilibrio: labios hidratados, un toque de brillo y un color que armonice con el resto del rostro.

Además, un bálsamo con color permite reaplicar el producto durante el día con facilidad. Su textura está pensada para aportar suavidad y brillo, mientras que el acabado translúcido evita que el maquillaje se vea demasiado recargado.

Kate Middleton Getty Images

El truco para recrear el maquillaje de Kate Middleton

Para conseguir un resultado similar, comienza por hidratar los labios y retirar suavemente cualquier resto de piel seca. Después, aplica el bálsamo rosado directamente o con la ayuda de un pincel si buscas mayor precisión.

Completa el look con una base ligera, un poco de rubor en tonos rosa o melocotón y una máscara de pestañas que defina la mirada. Si quieres intensificar el resultado para la noche, puedes delinear los labios con un lápiz rosa nude antes de aplicar el brillo.

No es necesario reproducir cada detalle del maquillaje de la princesa. Elegir un tono que armonice con tu piel y mantener una aplicación ligera suele ser suficiente para conseguir una apariencia cuidada y luminosa.

Kate Middleton Getty Images

El otro labial que se relaciona con Kate Middleton

El Clarins Lip Perfector no es el único producto asociado con el maquillaje de la princesa de Gales. También se ha señalado el labial Lip Colour de Bobbi Brown en el tono Sandwash Pink, un rosa apagado con matices beige que Kate habría utilizado en su boda con el príncipe William en 2011.

La diferencia está en el acabado: mientras que el producto de Clarins aporta brillo y un color translúcido, el de Bobbi Brown ofrece una cobertura más propia de una barra de labios. Ambos responden a una misma preferencia estética: tonos discretos que realzan los labios sin convertirlos en el centro absoluto del maquillaje.