Meghan Markle regresa a la televisión con un papel especial en Junior MasterChef Australia

Meghan Markle volverá a ponerse frente a las cámaras, pero esta vez no será para protagonizar una serie de ficción. La duquesa de Sussex participará como invitada especial en la nueva temporada de Junior MasterChef Australia, el programa de cocina infantil que regresará a la televisión en 2027 después de seis años fuera de la pantalla.

La noticia fue confirmada por la productora Endemol Shine Australia, que anunció que Meghan se unirá a la presentadora Poh Ling Yeow para acompañar a los jóvenes concursantes durante su experiencia en la competencia culinaria. Aunque inicialmente circularon versiones que apuntaban a que la esposa del príncipe Harry asumiría la conducción del programa, su participación será como invitada especial.

Su regreso marca un nuevo capítulo en la relación de Meghan con los programas de cocina, un formato que ha ganado protagonismo en su trayectoria reciente gracias a su interés por la gastronomía y a su serie de estilo de vida para Netflix, With Love, Meghan.

¿Qué hará Meghan Markle en Junior MasterChef Australia?

La duquesa de Sussex participará en la próxima temporada de Junior MasterChef Australia, donde compartirá espacio con Poh Ling Yeow para orientar y animar a una nueva generación de jóvenes aficionados a la cocina.

El programa, que se transmitirá en Australia, reunirá a niños y adolescentes que demostrarán sus habilidades culinarias, creatividad y capacidad para preparar diferentes platos.

La presencia de Meghan formará parte de esta experiencia, aunque no sustituirá a la presentadora del formato.

En un comunicado, la duquesa explicó que aceptó la invitación después de disfrutar su primera experiencia con el equipo de MasterChef Australia en abril de 2026.

“Me encanta cocinar con mis propios hijos, así que ver lo que estas jóvenes estrellas crean en la

cocina será muy divertido”, expresó Meghan al hablar de su regreso.

La participación también conecta con una faceta personal que ha compartido en distintas ocasiones: su gusto por cocinar en casa y por convertir la comida en una oportunidad para convivir con la familia.

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Meghan Markle ya había sorprendido a los concursantes de MasterChef Australia

Esta no será la primera vez que Meghan visite las cocinas del programa australiano. En abril de 2026, durante su viaje a Australia junto al príncipe Harry, apareció como jueza invitada en MasterChef Australia.

Su participación sorprendió a los concursantes, que no esperaban encontrarse con la duquesa durante la competencia. En aquella ocasión, Meghan compartió la experiencia con Poh Ling Yeow y otros jueces, mientras conocía las preparaciones de los participantes y los acompañaba durante el proceso culinario.

La visita también permitió que Meghan mostrara una faceta diferente de su vida pública. Más allá de los compromisos vinculados con su trabajo filantrópico, la gastronomía se ha convertido en uno de los temas que forman parte de su imagen como empresaria y creadora de contenidos.

Según la productora, aquella experiencia fue positiva y facilitó que aceptara la invitación para regresar al formato infantil.

La relación de Meghan Markle con la cocina y la televisión

Antes de esta nueva participación, Meghan ya había explorado la gastronomía a través de With Love, Meghan, su serie de Netflix en la que comparte recetas, ideas para recibir invitados y propuestas relacionadas con el estilo de vida.

El programa forma parte de sus proyectos personales posteriores a su salida de la familia real británica como miembro activo en 2020. Desde entonces, la duquesa ha desarrollado distintas iniciativas empresariales y audiovisuales, con especial atención a la cocina, la hospitalidad y el bienestar cotidiano.

Su experiencia televisiva en programas culinarios tampoco es nueva. En 2016 participó como jueza invitada en Chopped Junior, una competencia estadounidense de cocina en la que jóvenes participantes deben preparar platos a partir de ingredientes determinados.

La aparición en Junior MasterChef Australia amplía esa trayectoria y la conecta con un formato dirigido a una audiencia familiar, en el que el aprendizaje y la creatividad tienen un papel central.

Meghan Markle muestra su pasión por las abejas y la miel en “With Love, Meghan”. Netflix

¿Cuándo se estrenará Junior MasterChef Australia con Meghan Markle?

La nueva temporada de Junior MasterChef Australia está prevista para 2027 y se transmitirá por Network 10. La producción se realizará en Melbourne y se espera que Meghan viaje a Australia durante algunas semanas para participar en las grabaciones.

Su presencia no implica que la duquesa, el príncipe Harry y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, vayan a mudarse al país. La información confirmada señala que se tratará de una estancia temporal vinculada exclusivamente al rodaje.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha exacta de estreno ni se han detallado todos los episodios en los que aparecerá Meghan.

Un nuevo proyecto para Meghan Markle fuera de la ficción

Aunque Meghan Markle es conocida por su pasado como actriz en la serie Suits, su regreso a la televisión no supone, en este caso, volver a interpretar un personaje. Su participación en Junior MasterChef Australia está relacionada con su interés por la cocina y con su papel como invitada para acompañar a los concursantes.

La duquesa continúa diversificando sus apariciones públicas mediante proyectos que conectan con sus intereses personales y empresariales. En esta ocasión, su presencia en un programa infantil de cocina también le permitirá compartir una experiencia relacionada con una actividad que disfruta en familia.

Con el estreno previsto para 2027, la nueva temporada de Junior MasterChef Australia marcará otro encuentro de Meghan con la televisión australiana y con un formato que combina entretenimiento, creatividad y aprendizaje culinario.