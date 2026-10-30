Uñas de Día de Muertos 2026: diseños elegantes, oscuros y originales para llevar este fin de semana

El Día de Muertos es una de las celebraciones más reconocibles de México y también una oportunidad para llevar el espíritu de la temporada hasta la manicura. Más allá de los diseños tradicionales, las uñas inspiradas en esta fecha pueden apostar por una estética sofisticada: tonos vino, negro, naranja quemado y morado, acompañados de flores, pequeñas calaveras y detalles que evocan el papel picado.

Para este 2026, la clave está en encontrar un equilibrio entre lo festivo y lo elegante. No es necesario llenar cada uña de dibujos para conseguir un diseño especial; a veces, un solo elemento decorativo o una combinación de colores bien pensada es suficiente.

Uñas de Día de Muertos elegantes: diseños que puedes llevar este fin de semana

La manicura inspirada en el Día de Muertos permite jugar con distintos estilos, desde propuestas discretas hasta diseños más elaborados. La elección dependerá de cuánto protagonismo quieras darle a tus uñas y de los colores que sueles llevar.

1. Uñas negras con flores de cempasúchil

El negro funciona como una base elegante para incorporar pequeños detalles en naranja y amarillo. Las flores de cempasúchil pueden colocarse en una o dos uñas, dejando el resto con un acabado liso. El resultado conserva la referencia a la tradición mexicana sin convertirse en un diseño demasiado recargado.

2. Uñas vino con detalles dorados

Los tonos vino, borgoña y ciruela son una alternativa sofisticada para quienes prefieren una manicura oscura. Puedes añadir líneas doradas, pequeños puntos metálicos o detalles florales para darle dimensión al diseño. Es una opción que funciona especialmente bien en uñas cortas o de forma almendrada.

3. Uñas de catrina: una versión minimalista

La catrina es uno de los símbolos más reconocibles del Día de Muertos. Para llevarla a la manicura sin exagerar, puedes reservar el dibujo de una calavera estilizada para una sola uña y mantener las demás en tonos neutros, negros o blancos. Los pequeños trazos florales alrededor de los ojos aportan el detalle característico.

4. Uñas con papel picado

Los colores y las formas del papel picado pueden convertirse en un motivo gráfico para la manicura. Sobre una base transparente, nude o negra, incorpora pequeñas figuras geométricas en tonos naranja, rosa, morado y amarillo. La clave es mantener los dibujos delicados y evitar saturar todas las uñas.

5. Uñas naranjas con acabado brillante

El naranja del cempasúchil es uno de los colores protagonistas de esta celebración. Una manicura en naranja quemado, terracota o mandarina puede llevarse con acabado brillante para conseguir un resultado llamativo, pero fácil de combinar. Si buscas un detalle adicional, puedes sumar una pequeña flor blanca o dorada.

6. Uñas moradas con detalles florales

El morado profundo aporta una estética misteriosa y elegante. Puedes combinarlo con flores pequeñas en lila, rosa o blanco, o elegir una base translúcida con detalles en violeta. Es una propuesta menos convencional que conserva la inspiración de la temporada.

7. Uñas francesas con detalles de Día de Muertos

Si prefieres una manicura discreta, la francesa puede reinterpretarse con puntas negras, vino o naranja. Para darle un guiño a la celebración, añade una pequeña flor de cempasúchil o una calavera minimalista en una de las uñas. Es una forma sencilla de incorporar el tema sin transformar por completo tu estilo habitual.

¿Qué colores elegir para las uñas de Día de Muertos?

La paleta tradicional de esta celebración ofrece distintas posibilidades para crear una manicura. El naranja recuerda al cempasúchil; el morado y el negro aportan profundidad; el blanco puede representar los detalles de las calaveras, mientras que el rosa y el amarillo permiten añadir contraste.

También puedes apostar por tonos más sobrios, como borgoña, café chocolate y ciruela, si buscas una versión menos literal. La combinación de dos o tres colores suele ser suficiente para conseguir un diseño equilibrado.

Cómo elegir una manicura de Día de Muertos según tu estilo

Si te gustan las uñas discretas, elige una base nude o transparente con pequeños detalles florales. Para una manicura más dramática, combina negro y vino con aplicaciones doradas. Si prefieres los diseños coloridos, apuesta por el naranja, el morado y el rosa, pero procura dejar algunos espacios libres para que el resultado no se vea saturado.

La forma y el largo de las uñas también influyen. Los diseños minimalistas y las líneas finas suelen funcionar bien en uñas cortas, mientras que las uñas almendradas o largas ofrecen más espacio para ilustraciones de flores y calaveras.

Este fin de semana, la manicura puede convertirse en otro detalle para celebrar el Día de Muertos. La mejor elección será aquella que incorpore los símbolos de la fecha sin dejar de reflejar tu estilo personal.