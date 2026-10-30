De Isabel II a Carlos III: los palacios embrujados de la familia real británica y sus historias de fantasmas

Los castillos y palacios de la familia real británica guardan siglos de historia entre sus muros: matrimonios, coronaciones, tragedias y episodios que cambiaron el rumbo de la monarquía.

Pero algunas de estas residencias también tienen un lado más misterioso. A lo largo del tiempo, han surgido relatos sobre apariciones, figuras que recorren pasillos y presencias que, según las leyendas, se niegan a abandonar sus antiguos hogares. Desde el castillo de Windsor, estrechamente ligado a la vida de Isabel II y Carlos III, hasta Hampton Court, donde vivieron algunos de los personajes más controvertidos de la dinastía Tudor, las historias de fantasmas forman parte del folclore de la realeza británica.

Aunque ninguna de estas apariciones está comprobada, los relatos continúan despertando curiosidad. Estas son algunas de las residencias vinculadas con la monarquía y las leyendas sobrenaturales que las rodean.

Miles de personas están reunidas en las calles de Copenhage para ser testigos de un día histórico para Dinamarca. Getty Images

Castillo de Windsor: los fantasmas que habrían visto Isabel II y Carlos III

El castillo de Windsor es una de las residencias más emblemáticas de la monarquía británica. Su historia se remonta a casi mil años y ha sido escenario de ceremonias oficiales, bodas reales y momentos importantes para distintas generaciones de la familia Windsor.

También es uno de los lugares con más relatos de actividad paranormal. Entre los supuestos fantasmas que recorrerían sus habitaciones se encuentran Enrique VIII, Jorge III y la Reina Madre, madre de Isabel II.

Una de las historias más conocidas señala que la Reina Madre, fallecida en 2002, habría sido vista caminando por la biblioteca del castillo, incluso después de su muerte. También circulan relatos sobre la aparición de Isabel I en ese mismo espacio. Según testimonios recogidos por especialistas en fenómenos paranormales, tanto Isabel II como Carlos III habrían tenido experiencias relacionadas con esta figura histórica.

La leyenda también incluye a un joven guardia de granaderos que habría muerto en el Long Walk, el largo camino que conduce hacia el castillo.

Biblioteca del castillo de Windsor Getty Images

Palacio de Buckingham: el monje encadenado que recorrería sus jardines

El palacio de Buckingham es la residencia oficial del monarca británico en Londres y uno de los edificios más reconocibles de la institución. Sin embargo, antes de convertirse en uno de los símbolos de la Corona, el terreno tuvo otros usos y, de acuerdo con una de sus leyendas, habría albergado un monasterio.

De ahí surge la historia de un monje encadenado que supuestamente aparece en la terraza trasera del palacio. Se dice que su figura recorre el lugar durante la noche, como si permaneciera ligada a los terrenos que alguna vez ocuparon los religiosos.

Otra presencia vinculada con Buckingham sería la del mayor John Gwynne, secretario privado del rey Eduardo VII. Según el relato, después de atravesar una crisis personal, murió por suicidio en una oficina del edificio y su espíritu habría permanecido en esa habitación.

El Palacio de Buckingham tendrá un ambicioso proyecto de remodelación Getty Images

Castillo de Balmoral: el espíritu de John Brown, el hombre cercano a la reina Victoria

En Escocia, el castillo de Balmoral ocupa un lugar especial en la historia reciente de la familia real. Fue uno de los refugios favoritos de Isabel II y el escenario de numerosos veranos familiares. También es el lugar donde la monarca pasó sus últimos días en 2022.

Una de las leyendas más conocidas de Balmoral está relacionada con John Brown, servidor y confidente de la reina Victoria. Su cercanía con la soberana dio pie a numerosas especulaciones sobre la naturaleza de su relación, que durante años fue objeto de rumores y comentarios.

Según los relatos, el espíritu de Brown todavía recorrería algunos pasillos del castillo vestido con

su tradicional kilt escocés. La historia ha alimentado el misterio alrededor de una de las residencias más queridas por la familia real.

Castillo de Balmoral en Escocia Getty Images

Hampton Court: las historias de fantasmas de Ana Bolena, Jane Seymour y Catalina Howard

Hampton Court es uno de los palacios más asociados con la historia de Enrique VIII y sus seis esposas. Sus corredores conservan relatos de intrigas, encarcelamientos y tragedias que, con el paso del tiempo, dieron origen a algunas de las leyendas paranormales más conocidas de Inglaterra.

Entre las figuras que supuestamente continúan recorriendo el palacio se encuentra Jane Seymour, tercera esposa de Enrique VIII, quien murió en 1537, pocos días después de dar a luz al futuro Eduardo VI. Según la leyenda, una figura vestida de blanco aparece en las escaleras conocidas como Silverstick Stairs, cerca de las habitaciones donde falleció.

Otra de las historias más inquietantes es la de Catalina Howard, quinta esposa del monarca. Ejecutada en 1542 cuando tenía alrededor de 19 años, habría sido vista corriendo por la galería del palacio y gritando para pedir clemencia después de conocer su arresto.

El propio organismo que administra los palacios históricos británicos reconoce que estas historias forman parte de la tradición de Hampton Court, aunque también explica que muchas se popularizaron durante la época victoriana, cuando los relatos sobrenaturales y las supuestas fotografías de fantasmas despertaban gran fascinación.

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Palacio de Kensington: el fantasma del rey Jorge II

El palacio de Kensington ha sido hogar de distintas generaciones de la familia real y estuvo estrechamente relacionado con la vida de la princesa Diana. También fue una de las residencias de los príncipes de Gales, William y Kate, durante una etapa de su matrimonio.

Entre sus leyendas destaca la supuesta aparición de Jorge II, quien murió en 1760. Según el relato, el monarca habría fallecido mientras esperaba noticias de sus tropas durante la Guerra de los Siete Años. Sus últimas palabras habrían sido una pregunta sobre la llegada de sus soldados.

La historia cuenta que su figura todavía aparece mirando por una de las ventanas del palacio, repitiendo aquella pregunta. También se mencionan otros supuestos espíritus, entre ellos María II y la princesa Sofía de Hannover.

Palacio de Kensington Getty Images

Torre de Londres: el fantasma de Ana Bolena

Aunque no es una residencia real en la actualidad, la Torre de Londres ocupa un lugar fundamental en la historia de la monarquía. Fue escenario de encarcelamientos, ejecuciones y episodios que marcaron a la dinastía Tudor.

Su aparición más famosa sería la de Ana Bolena, segunda esposa de Enrique VIII. Después de ser acusada de adulterio, incesto y traición, fue ejecutada en 1536 en los terrenos de la Torre.

La leyenda sostiene que su espíritu continúa recorriendo el lugar donde perdió la vida. Algunas versiones cuentan que se le ha visto caminando con la cabeza entre las manos, mientras otras la sitúan cerca de la capilla de San Pedro ad Vincula, donde fue enterrada.

La historia de Ana Bolena es una de las más persistentes del folclore británico y continúa formando parte de los recorridos históricos y relatos asociados con la fortaleza.

Palacio de Holyroodhouse: el espíritu de lord Darnley

En Edimburgo, el palacio de Holyroodhouse es la residencia oficial del monarca británico en Escocia. Sus habitaciones están vinculadas con la historia de María Estuardo, reina de Escocia, y uno de los episodios más dramáticos de su vida.

En 1566, David Rizzio, secretario y amigo cercano de María, fue asesinado en sus habitaciones mientras la reina estaba presente y embarazada. Su esposo, lord Darnley, estuvo relacionado con la conspiración que terminó con la muerte de Rizzio.

Un año después, Darnley también murió en circunstancias violentas tras una explosión en una residencia de Kirk o’ Field. De acuerdo con la leyenda, su espíritu habría regresado a Holyroodhouse y todavía recorrería las habitaciones que ocupó durante su vida.

Lord Darnley, Duke of Albany (1545- 1567). Getty Images

Sandringham House: los fenómenos inexplicables de la residencia navideña de los Windsor

Sandringham House es una de las propiedades más importantes para la familia real británica, especialmente durante las celebraciones navideñas. La residencia de Norfolk ha sido escenario de reuniones familiares durante generaciones y también está relacionada con una historia que involucra a Isabel II.

En 1952, el rey Jorge VI murió en Sandringham. Un año después, comenzaron a circular relatos sobre fenómenos extraños en la habitación donde había fallecido. Según una anécdota recogida por el biógrafo Robert Hardman, la Reina Madre solicitó la presencia de un sacerdote para bendecir el espacio. Isabel II habría asistido a la ceremonia acompañada por una dama de compañía.

También existen leyendas sobre supuestos poltergeists que provocarían movimientos inexplicables dentro de la casa: tarjetas que salen volando, mantas que desaparecen de las camas y luces que se encienden o apagan sin explicación.

El Castillo de Windsor ha sido testigo de cientos de acontecimientos históricos Mike McBey



Anmer Hall: el supuesto fantasma que compartiría casa con William y Kate

Anmer Hall, la residencia campestre de los príncipes de Gales en Norfolk, también aparece en las historias paranormales vinculadas con la monarquía británica.

La leyenda está relacionada con Henry Walpole, un sacerdote jesuita católico que fue ejecutado en 1595 por traición, durante el periodo de persecución religiosa en Inglaterra. Su familia habría sido propietaria de los terrenos donde se encuentra la residencia.

De acuerdo con el historiador paranormal Richard Felix, su espíritu habría regresado a la propiedad y algunas personas aseguran haberlo visto recorrer los jardines. La historia incluso incluye una anécdota sobre la reacción del príncipe William cuando le advirtieron de la supuesta presencia: habría respondido, en tono de humor, que ninguna casa antigua estaría completa sin un fantasma.

El príncipe William y Kate Middleton pasarán las vacaciones de verano en familia Getty Images

St. James’s Palace: la aparición del antiguo asistente real

Construido por orden de Enrique VIII durante la década de 1530, St. James’s Palace fue residencia de monarcas británicos durante aproximadamente tres siglos. Aunque actualmente conserva funciones ceremoniales y oficiales, también está rodeado de relatos sobrenaturales.

Una de sus leyendas más inquietantes está relacionada con Joseph Sellis, un asistente real que murió en 1810. Según el relato, su espíritu habría sido visto en el palacio con una herida en el cuello.

La historia se suma a las numerosas leyendas que rodean los edificios históricos de la monarquía, donde los episodios trágicos del pasado se mezclan con relatos transmitidos de generación en generación.

¿Los palacios de la familia real británica están realmente embrujados?

Las historias de fantasmas forman parte del patrimonio legendario de algunas de las residencias más antiguas de Reino Unido. Sus protagonistas suelen ser reyes, reinas, servidores y personajes históricos cuyas vidas estuvieron marcadas por tragedias o muertes violentas.

Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos históricos y las supuestas apariciones. La ejecución de Ana Bolena, la muerte de Jane Seymour y la relación de John Brown con la reina Victoria están documentadas; que sus espíritus continúen recorriendo los palacios pertenece al terreno de las leyendas y los testimonios sin comprobar.

Quizá por eso estos relatos siguen despertando tanta fascinación: detrás de las puertas de Windsor, Buckingham y Hampton Court no solo se conserva la historia de la monarquía británica, también permanece vivo un imaginario de fantasmas que parece resistirse al paso del tiempo.