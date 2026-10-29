Festival Cultural de Calaveras 2026: Aguascalientes se viste de tradición para celebrar el Día de Muertos

Hay lugares que durante el Día de Muertos adquieren una personalidad especial. Aguascalientes es uno de ellos, sus calles, plazas y recintos culturales se preparan para recibir el Festival Cultural de Calaveras 2026 , una de las celebraciones más representativas del estado, que este año tendrá lugar del 30 de octubre al 8 de noviembre.

En su edición número 32, el festival propone diez días de actividades que recuperan las tradiciones mexicanas alrededor de la muerte, con desfiles, exposiciones, espectáculos y una agenda gastronómica que permite descubrir algunos de los sabores más característicos de la región.

La celebración tiene una relación muy particular con la historia de Aguascalientes. Fue en esta ciudad donde nació José Guadalupe Posada, el grabador e ilustrador cuya obra convirtió a las calaveras en personajes capaces de retratar, con humor y crítica social, la vida cotidiana de México. Su trabajo, especialmente la figura que posteriormente sería conocida como La Catrina, continúa siendo uno de los grandes símbolos visuales de nuestra cultura.

Uno de los momentos centrales del festival será el tradicional Desfile de Calaveras, programado para el 30 de octubre a las 19:00 horas en el Centro Histórico de Aguascalientes. Las calles recibirán comparsas, personajes caracterizados y expresiones artísticas inspiradas en la iconografía del Día de Muertos.

La programación también contempla exhibiciones y concursos de altares, recorridos de leyendas y presentaciones de danza y teatro. Entre las actividades destacan los Altares Vivientes, que tendrán funciones los días 1, 6 y 8 de noviembre, así como Calavereando, un espectáculo multidisciplinario dedicado a José Guadalupe Posada.

El 7 de noviembre se realizará Catrina Vanguardista, una pasarela con propuestas de 65 participantes de instituciones educativas y academias, donde la creatividad contemporánea encontrará inspiración en uno de los personajes más reconocibles del arte mexicano.

La gastronomía tendrá un espacio importante dentro del festival, el Pabellón del Pan y Sabores de la Catrina reunirán distintas propuestas culinarias, mientras que el concurso familiar El Pan Une Familias, programado para el 1 de noviembre, recuperará la tradición de preparar pan de muerto.

Para quienes disfrutan descubrir la cultura de un destino a través de sus vinos, la Cata Urbana de Calaveras 2026 se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en Expoplaza, con la participación de más de 20 bodegas vitivinícolas de Aguascalientes.

Esta actividad permitirá conocer parte de la producción vinícola del estado, que también cuenta con viñedos y espacios dedicados al enoturismo.

El Festival Cultural de Calaveras también ofrece la oportunidad de recorrer algunos de los espacios históricos y culturales de la ciudad.

El Museo Nacional de la Muerte, dedicado a las distintas representaciones de la muerte en México, es una visita especialmente pertinente durante estas fechas. El Centro Histórico, con sus edificios patrimoniales y plazas, permite conocer otra faceta de Aguascalientes, mientras que los pabellones del festival ofrecen una selección de productos locales y propuestas gastronómicas.

Con una programación que incluye numerosas actividades gratuitas, el festival es una opción para planear una escapada de otoño, disfrutar de las tradiciones mexicanas y conocer la ciudad durante una de sus celebraciones más características.

Del 30 de octubre al 8 de noviembre, Aguascalientes tendrá diez días dedicados a una de las expresiones culturales que mejor nos representan: nuestra particular manera de recordar a quienes ya no están.

