Peinados fáciles para Día de Muertos: ideas elegantes y originales para complementar tu look este 1 y 2 de noviembre

El Día de Muertos es una de las celebraciones más especiales de México y una oportunidad para jugar con la belleza, el maquillaje y los accesorios. Si este 1 y 2 de noviembre tienes una fiesta, una reunión familiar o simplemente quieres incorporar algunos elementos de la tradición a tu look, el peinado puede convertirse en el detalle que haga toda la diferencia.

No necesitas recurrir a elaborados estilismos ni pasar horas frente al espejo. Las trenzas, los recogidos bajos, las ondas suaves y los accesorios florales permiten conseguir un resultado especial sin complicaciones. La clave está en elegir un peinado que complemente tu maquillaje y que puedas mantener durante varias horas.

Freepik

Peinados para Día de Muertos fáciles y elegantes que puedes hacer en casa

La inspiración para estos looks viene de los elementos más representativos de la celebración: las flores de cempasúchil, los colores intensos, las trenzas tradicionales y la estética de la catrina. Estas son algunas ideas para llevarlos de una manera contemporánea.

1. Trenza larga con flores de cempasúchil

Es uno de los peinados más representativos para esta celebración. Comienza haciendo una trenza tradicional de tres mechones o una trenza de espiga y suelta ligeramente algunos segmentos para darle volumen. Incorpora pequeñas flores de cempasúchil naturales o artificiales a lo largo del recogido.

Si tienes el cabello largo, puedes llevarla hacia un lado para que las flores sean protagonistas. Es una opción romántica que combina especialmente bien con un maquillaje de catrina.

Una trenza larga con un listón es una forma sencilla de darle un toque festivo al peinado del 15 de septiembre. Elige un listón en un color protagonista y llévalo entrelazado en la trenza para conseguir un detalle mexicano, femenino y sofisticado. Getty Images

2. Recogido bajo con flores alrededor de la cabeza

Si buscas un peinado más sofisticado, apuesta por un chongo bajo con raya en medio o ligeramente de lado. Recoge el cabello en la nuca, sujétalo con pasadores y deja algunos mechones sueltos alrededor del rostro.

Puedes complementar el peinado con una corona pequeña de flores naranjas o colocar un par de flores en uno de los laterales. El resultado es elegante, femenino y perfecto para llevar con vestidos bordados o prendas de inspiración mexicana.

Venus y Urano se unirán para impulsarte a buscar tu propia identidad y a romper con las limitaciones. Getty Images

3. Trenzas de corona con detalles florales

Las trenzas de corona son una alternativa sencilla para quienes quieren llevar el cabello recogido sin perder volumen. Divide el cabello en dos secciones, realiza una trenza a cada lado y crúzalas sobre la parte superior de la cabeza, sujetándolas con pasadores.

Para darle un guiño al Día de Muertos, añade pequeñas flores en los puntos donde se unen las trenzas. Este estilo funciona especialmente bien con cabello largo o de longitud media.

La trenza de corona es un peinado romántico y femenino para celebrar el 15 de septiembre. Puedes llevarla ligeramente despeinada y con algunos mechones sueltos alrededor del rostro para conseguir un acabado relajado y sofisticado. Getty Images

4. Ondas sueltas con una corona de flores

No todos los peinados para Día de Muertos tienen que ser recogidos. Si prefieres llevar el cabello suelto, las ondas naturales son una alternativa favorecedora y fácil de recrear.

Utiliza una tenaza o plancha para formar ondas suaves y después cepíllalas ligeramente para conseguir movimiento. Coloca una corona de flores de cempasúchil sobre la cabeza o distribuye algunas flores pequeñas a los costados. Es una propuesta que aporta un aire bohemio y festivo.

Representar a la muerte de manera elegante siempre te ayudará a destacar en tus celebraciones de Día de Muertos Freepik

5. Chongo alto con mechones sueltos

El chongo alto es práctico si quieres mantener el cabello fuera del rostro, especialmente cuando llevas un maquillaje elaborado. Recoge toda la melena en una coleta alta, enróllala alrededor de la base y sujeta con pasadores.

No busques un acabado demasiado pulido: dejar algunos mechones sueltos ayuda a conseguir un efecto relajado. Puedes colocar una flor grande en la parte posterior o lateral del recogido para darle personalidad.

Getty Images

6. Trenza lateral despeinada con accesorios

La trenza lateral tiene un aire romántico que funciona muy bien con la estética del Día de Muertos. Lleva todo el cabello hacia un lado, realiza una trenza suelta y afloja ligeramente los mechones para conseguir más textura.

Puedes incorporar pequeños pasadores dorados, flores diminutas o accesorios con formas de hojas. Es un peinado especialmente bonito para combinar con vestidos tradicionales o prendas de encaje.

Freepik

¿Qué accesorios usar para los peinados de Día de Muertos?

Las flores de cempasúchil son el elemento más reconocible de esta celebración. Su color naranja intenso aporta contraste y se convierte en el complemento perfecto para recogidos, trenzas y coronas.

También puedes utilizar listones de terciopelo, peinetas decorativas, pasadores dorados y pequeños accesorios inspirados en las calaveras. Si prefieres una propuesta discreta, elige un solo elemento protagonista en lugar de combinar demasiados adornos.

Una recomendación práctica es utilizar flores artificiales ligeras si vas a llevar el peinado durante varias horas. Si eliges flores naturales, procura que estén limpias y evita colocar tallos o elementos que puedan lastimar el cuero cabelludo.

Cómo hacer que tu peinado de Día de Muertos dure toda la celebración

Para que el peinado permanezca en su lugar durante una fiesta o reunión, comienza con el cabello completamente seco y utiliza productos de fijación de acuerdo con su textura. Un poco de mousse antes de peinar puede ayudar a dar cuerpo a las melenas finas, mientras que una

crema ligera facilita controlar el frizz en cabellos más gruesos.

Los pasadores deben colocarse de manera cruzada para sujetar mejor los recogidos y las trenzas. Termina con una capa ligera de fijador, sin saturar el cabello, para conservar el movimiento natural.

Si vas a utilizar una corona de flores, asegúrala con horquillas discretas para evitar que se desplace. Así podrás disfrutar de la celebración sin tener que retocar constantemente tu peinado.

¿Qué peinado elegir según tu maquillaje de Día de Muertos?

Si llevas un maquillaje de catrina con flores pintadas alrededor de los ojos y detalles ornamentales, un recogido bajo o una trenza de corona permitirá que el rostro tenga todo el protagonismo.

Para un maquillaje más discreto, las ondas sueltas con flores de cempasúchil aportan color y movimiento. En cambio, si tu look incluye un tocado grande o una corona floral, lo mejor es mantener el peinado sencillo para no saturar el conjunto.

El Día de Muertos celebra la memoria, la identidad y la tradición mexicana. Un peinado con flores, trenzas o accesorios puede ser una manera de rendir homenaje a esta fecha sin renunciar a tu estilo personal.