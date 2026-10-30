La reina Letizia y las tiaras reales: por qué no las utiliza en todos sus viajes oficiales y cuándo puede lucirlas

Hay detalles de la imagen de la realeza que parecen responder únicamente a una elección de estilo, pero detrás de algunos accesorios existen reglas, tradiciones y mensajes diplomáticos. Uno de los ejemplos más interesantes está en el joyero de la reina Letizia: las tiaras históricas que pertenecieron a distintas generaciones de la monarquía española y que no aparecen en todas sus visitas oficiales.

A diferencia de otras royals europeas, que suelen recurrir a estas piezas en determinadas ceremonias, la esposa de Felipe VI mantiene una relación más selectiva con las grandes joyas de la Corona. No se trata de que tenga prohibido utilizarlas cuando viaja al extranjero, sino de que existen convenciones de protocolo que determinan cuándo resulta apropiado llevarlas.

La tradición también tiene un antecedente importante: la reina Sofía, quien durante su etapa

como consorte siguió un criterio que Letizia ha mantenido en distintas ocasiones.

¿Por qué la reina Letizia no utiliza tiaras en todos sus viajes oficiales?

La explicación está relacionada con la naturaleza de los compromisos diplomáticos y con una tradición no escrita de la Casa Real española.

Cuando los reyes Felipe VI y Letizia realizan una visita de Estado a otro país, su agenda puede incluir reuniones institucionales, recorridos culturales, encuentros con autoridades y una cena de gala. Sin embargo, no todos estos actos requieren el mismo código de vestimenta.

Las tiaras suelen reservarse para ocasiones de máxima etiqueta, especialmente banquetes de Estado y recepciones en las que participan otras casas reales. En cambio, cuando los monarcas visitan países que son repúblicas, existe una tradición de no utilizar las diademas pertenecientes al joyero histórico de la Corona española.

Este criterio fue seguido por la reina Sofía y ha sido mantenido por Letizia en diferentes viajes. Se interpreta como un gesto de respeto hacia el protocolo y las costumbres del país anfitrión, aunque no constituye una prohibición universal establecida en una norma pública de la Casa Real.

Un ejemplo ocurrió durante la visita de Estado de los reyes a Italia, en diciembre de 2024. Aunque Felipe VI y Letizia participaron en una cena de gala en el Palacio del Quirinal, la reina optó por no llevar tiara. La ocasión tenía un protocolo formal, pero no exigía el despliegue de joyería propio de otros banquetes reales.

La reina Letizia durante un compromiso oficial. La monarca volvió a captar la atención con un estilismo de inspiración sastre al recuperar un elegante traje con chaleco, una combinación atemporal que reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de estilo de la realeza europea. Getty Images

¿En qué ocasiones puede llevar tiara la reina Letizia?

Las tiaras están asociadas con los actos de mayor solemnidad dentro de la agenda de la monarquía. Por eso, las cenas de gala en el Palacio Real de Madrid y las visitas de Estado que implican encuentros con otras casas reales son algunas de las ocasiones en las que Letizia puede lucir estas piezas.

Cuando España recibe a un monarca extranjero, el protocolo de la cena de gala puede contemplar vestimenta de máxima etiqueta. En ese contexto, la reina tiene la oportunidad de recuperar las joyas históricas que forman parte del patrimonio familiar.

También puede utilizarlas durante visitas de Estado a otras monarquías, siempre que el programa y el código de vestimenta lo justifiquen.

En septiembre de 2026, por ejemplo, Letizia recuperó la tiara Floral durante la cena de gala ofrecida en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron. La pieza llevaba tres años sin aparecer en uno de sus looks de gala.

Este tipo de ocasiones demuestra que la elección de una tiara no depende únicamente del destino del viaje, sino de la naturaleza del evento y de las convenciones diplomáticas que lo acompañan.

Por qué la reina Letizia no usa corona Getty Images

Las tiaras que forman parte del joyero de la reina Letizia

Una de las razones por las que estas apariciones generan tanta expectación es la historia que existe detrás de cada pieza. Algunas pertenecieron a antiguas reinas españolas y otras llegaron a manos de Letizia como regalos personales.

Entre las más reconocidas se encuentran:

La tiara Flor de Lis

Es una de las joyas más emblemáticas de la monarquía española. Fue encargada por Alfonso XIII para su esposa, la reina Victoria Eugenia, y está relacionada con el histórico conjunto conocido como las joyas de pasar.

Su diseño incorpora flores de lis, símbolo asociado a la dinastía Borbón, y está elaborado con diamantes y platino. Es una de las piezas de mayor valor histórico dentro del joyero real.

Letizia portando por primera vez la tiara Flor de Lis en febrero 22, 2017. Pool/Getty Images

La tiara rusa o de María Cristina

Esta pieza fue creada para la reina María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII. Su diseño está inspirado en los tocados tradicionales rusos y combina diamantes, platino y perlas.

Letizia la ha utilizado en importantes cenas de gala, entre ellas la visita de Estado a Países Bajos en 2024, cuando los reyes fueron recibidos por los monarcas neerlandeses.

La tiara Floral

Es una de las favoritas de la reina y destaca por su diseño inspirado en motivos vegetales. Se trata de una joya que puede transformarse y utilizarse de distintas maneras, lo que permite adaptarla a diferentes estilismos.

Letizia la ha llevado en numerosas ocasiones y volvió a lucirla en septiembre de 2026 durante la cena de gala en honor a Emmanuel y Brigitte Macron.

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La tiara de Cartier

Otra de las piezas históricas que forman parte del repertorio de la reina es la tiara Cartier, una joya que destaca por su diseño y elaboración. Su presencia en el joyero real responde a la tradición de conservar y utilizar piezas de gran valor histórico en acontecimientos especiales.

Reina Letizia Ortiz luciendo la tiara de Flor de Lis Casa Real de España

La tiara Princesa

A diferencia de otras joyas heredadas, esta pieza fue un regalo del entonces príncipe Felipe a Letizia con motivo de su quinto aniversario de boda, en 2009. Fue diseñada por la firma española Ansorena y está elaborada en oro blanco, diamantes y perlas australianas.

Aunque forma parte de sus joyas personales, no ha tenido la misma presencia pública que otras piezas de su colección.

¿Qué son las joyas de pasar que heredó la reina Letizia?

Además de las tiaras, existe un conjunto de joyas históricas conocido como las joyas de pasar. Su origen está relacionado con la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, quien estableció que determinadas piezas debían transmitirse entre las futuras reinas de España.

El conjunto incluye joyas de diamantes, perlas, pulseras, collares y broches que han pasado por distintas generaciones de la familia real.

La reina Sofía utilizó varias de estas piezas durante su etapa como consorte y, posteriormente, algunas quedaron a disposición de Letizia. Sin embargo, no son joyas de propiedad personal de la actual reina en el sentido habitual: su uso está ligado a la tradición familiar y a la continuidad de la Corona.

Entre las más reconocibles están el collar de chatones, las pulseras de diamantes y la histórica tiara Flor de Lis.

¿Por qué la reina Letizia prefiere reservar sus joyas más importantes?

La imagen pública de Letizia se ha caracterizado por una combinación de moda contemporánea, prendas reutilizadas y accesorios de distintas firmas. Aunque en las cenas de gala puede apostar por vestidos de gran sofisticación y joyas históricas, durante sus compromisos cotidianos suele elegir complementos más discretos.

Esta diferencia también forma parte de su manera de representar a la monarquía española. Las tiaras no son accesorios habituales para cualquier aparición pública, sino piezas vinculadas con la historia, la tradición y la solemnidad de determinados acontecimientos.

Por eso, cada vez que la reina abre el joyero histórico, su elección se convierte en uno de los detalles más comentados de la noche. Más allá de su valor económico, estas joyas cuentan historias de otras mujeres que ocuparon el mismo lugar institucional y que forman parte de la memoria de la Corona española.