Margaret Qualley y Jack Antonoff presentan su divorcio tras tres años de matrimonio

Margaret Qualley y Jack Antonoff han dado un paso definitivo para cerrar su historia como pareja. La actriz y el productor musical presentaron conjuntamente la solicitud de divorcio en Nueva York este viernes 30 de octubre, después de que su separación se hiciera pública durante el verano.

La noticia marca el final legal de un matrimonio que comenzó en agosto de 2023 y que, durante sus primeros años, estuvo rodeado de muestras públicas de cariño y de una historia compartida que también inspiró parte de la música de Antonoff.

De acuerdo con People, una fuente cercana describió la decisión como mutua y señaló que ambos mantienen un profundo afecto. La intención, según esa información, es poner fin a su relación romántica sin renunciar al vínculo personal que construyeron.

Margaret Qualley y Jack Antonoff toman una decisión de común acuerdo

La solicitud conjunta de divorcio se presentó después de varios meses de separación. Según la información publicada por People, el procedimiento es de común acuerdo y ambos habrían resuelto los términos antes de formalizarlo.

La ruptura se dio a conocer en julio, cuando distintas informaciones señalaron que la pareja llevaba un tiempo atravesando dificultades. En ese momento, el equipo de Qualley rechazó las versiones que atribuían la separación a una supuesta infidelidad o a problemas de confianza, y pidió respeto por la privacidad de ambos.

Por ello, no hay fundamento para presentar esos rumores como la causa de la ruptura. Lo que sí se ha reportado es que la decisión de terminar la relación fue tomada después de intentar resolver sus diferencias.

Margaret Qualley y Jack Antonoff Getty Images

Una historia de amor que comenzó en 2021

La actriz y el músico comenzaron su relación en 2021, después de conocerse en una fiesta. El vínculo avanzó con rapidez: se comprometieron en 2022 y celebraron su boda en Nueva Jersey en agosto de 2023.

La ceremonia reunió a familiares y amigos del mundo del entretenimiento, entre ellos Taylor Swift, quien ha colaborado con Antonoff en numerosos proyectos musicales, además de otras figuras conocidas.

Antes de casarse, Qualley había expresado públicamente su entusiasmo por la relación. Antonoff, por su parte, contó que conocerla lo llevó a imaginar un futuro que antes no había considerado, incluido el matrimonio.

Jack Antonoff seguirá interpretando canciones inspiradas en Margaret Qualley

La relación también dejó una huella en la música del productor, conocido por su trabajo con artistas como Taylor Swift y Lana Del Rey, además de su banda Bleachers.

En una entrevista reciente, Antonoff habló sobre la decisión de continuar interpretando canciones vinculadas a su relación con Qualley. Aunque reconoció que había pensado en cómo sería cantarlas después de la separación, explicó que decidió mantenerlas en su repertorio.

Para el músico, esas canciones forman parte de una historia real y de una etapa de su vida que no necesita borrar. Sus declaraciones ofrecen una perspectiva sobre cómo está procesando el final de la relación, aunque no revelan todos los motivos privados detrás de la decisión.

Por ahora, ambos han optado por formalizar el divorcio de manera conjunta. Después de casi tres años de matrimonio, la historia de Margaret Qualley y Jack Antonoff entra en una nueva etapa, marcada por el cierre de su relación romántica y el deseo de conservar el respeto y el cariño que, según las fuentes citadas, aún existe entre ellos.