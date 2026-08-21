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Moda

Margaret Qualley lleva unas zapatillas de Chanel que parecen desafiar las reglas de la moda

¿Zapatillas sin suela o simplemente un efecto óptico? Margaret Qualley dejó a más de uno con esa pregunta.

Agosto 20, 2026 • 
Karen Luna
"The Dog Stars" World Premiere - Special Access

Margaret Qualley lleva unas zapatillas de Chanel que parecen desafiar las reglas de la moda

Stuart C. Wilson/Getty Images

Margaret Qualley volvió a demostrar que en una alfombra roja no siempre hace falta apostar por lo convencional para llamar la atención. Durante la presentación de The Dog Stars en Londres, la actriz apareció junto a Jacob Elordi y su look rápidamente se convirtió en uno de los detalles más comentados de la noche.

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La razón estuvo en sus pies, pues Qualley sorprendió al posar descalza, mientras llevaba un peculiar diseño de Chanel que, a primera vista, parece desafiar por completo la idea tradicional de lo que debe ser una zapatilla.

Margaret Qualley y las zapatillas de Chanel que parecen incompletas

El calzado elegido por la actriz pertenece a Chanel y tiene una apariencia muy particular. En lugar de cubrir completamente el pie como lo haría una zapatilla convencional, el diseño deja gran parte de este al descubierto, creando el efecto visual de que Qualley está usando una especie de talonera sin suela completa.

Sin embargo, el peculiar diseño de Chanel es el protagonista de esta propuesta. Su estructura rompe con la silueta habitual de una zapatilla y convierte un elemento que normalmente pasa desapercibido en el centro de atención.

El look de Margaret Qualley en Londres

La aparición ocurrió durante la alfombra roja de The Dog Stars, película en la que participan Jacob Elordi y Margaret Qualley. Ambos llegaron al evento en Londres, donde sus looks captaron la atención de los fotógrafos.

En el caso de Qualley, el calzado terminó siendo uno de los detalles más llamativos de su estilismo. La actriz posó descalza y dejó que las peculiares zapatillas de Chanel fueran visibles, una elección que encaja con esa tendencia de la moda actual de jugar con las proporciones, las formas y las prendas conocidas.

Más que buscar que el calzado pase desapercibido, la propuesta hace exactamente lo contrario: lo convierte en conversación.

Chanel vuelve a jugar con las reglas del calzado

Las zapatillas que llevó Margaret Qualley son un ejemplo de cómo las firmas de lujo pueden tomar una pieza cotidiana y transformarla hasta hacerla prácticamente irreconocible.

En esta ocasión, Chanel apuesta por una silueta que genera dudas a primera vista: ¿son zapatillas, taloneras o una combinación de ambas? Precisamente esa ambigüedad es lo que hace que el look resulte tan llamativo.

Aunque no sea un diseño pensado para quienes prefieren pasar desapercibidos, Margaret Qualley dejó claro que, en una alfombra roja, un par de zapatos también puede convertirse en el detalle que define todo un look.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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