Adiós al abrigo clásico: así puedes llevar una capa para verte elegante a los 40 o más

Hay prendas que tienen el poder de hacer que un look sencillo se vea mucho más especial y la capa es una de ellas. Aunque puede parecer una pieza reservada para ocasiones formales, lo cierto es que puede incorporarse a outfits cotidianos si se combina de manera equilibrada.

Después de los 40, la clave no está en vestirse de determinada manera por la edad, sino en encontrar prendas que te hagan sentir cómoda y segura. Por eso, si quieres darle un descanso al abrigo clásico, una capa elegante puede convertirse en una alternativa muy versátil.

Cómo llevar una capa con pantalones para verte elegante

Una de las formas más sencillas de usar una capa es combinarla con pantalones. Puedes apostar por un modelo de corte recto, amplio o sastre y mantener el resto del outfit relativamente sencillo.

Por ejemplo, una capa puede acompañarse con una camisa, un suéter de cuello alto o una blusa básica. La idea es que la prenda exterior sea la protagonista sin que el conjunto se vea demasiado recargado.

Para completar el look, unos zapatos de tacón bajo, mocasines o botines pueden funcionar dependiendo de la ocasión. Así puedes conseguir un outfit que se vea sofisticado y actual sin necesidad de complicarte demasiado.

Una de las formas más sencillas de usar una capa es combinarla con pantalones. Christian Vierig/Getty Images

Capa con jeans: el truco para un look más relajado

Si la formalidad no es lo tuyo, también puedes llevar una capa con jeans. Esta combinación resulta interesante precisamente porque mezcla una pieza de apariencia sofisticada con otra mucho más casual.

Unos jeans de corte recto o una silueta que te resulte cómoda pueden ser suficientes. Añade una camiseta, camisa o suéter y deja que la capa sea la pieza que eleve todo el conjunto.

El resultado puede ser perfecto para una comida, una salida de fin de semana o incluso un día en el que quieras verte arreglada sin sentir que llevas un outfit demasiado producido.

¿Quién dijo que una capa solo funciona para looks de gala? Esta temporada, la prenda puede llevarse de formas mucho más relajadas. Edward Berthelot/Getty Images

Cómo elegir accesorios para llevar una capa

Cuando una prenda tiene tanto protagonismo visual como una capa, los accesorios pueden mantenerse más discretos. Un bolso estructurado, unos aretes sencillos o un cinturón pueden ayudarte a definir el look, dependiendo del diseño de la capa.

También puedes jugar con las proporciones. Si la capa es amplia, combinarla con prendas de líneas más sencillas puede ayudar a crear un conjunto visualmente equilibrado. Lo mejor es que no necesitas seguir reglas estrictas por tener 40 años o más. La moda también consiste en experimentar y encontrar esas prendas que se adaptan a tu personalidad.

Así que, si buscas una alternativa al abrigo tradicional, dale una oportunidad a la capa: puede ser ese pequeño cambio que haga que tus looks de temporada se sientan completamente renovados.

