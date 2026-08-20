Hayden Panettiere: su madre culpa a Brian Hickerson tras su muerte y él rompe el silencio

La madre de Hayden Panettiere, Lesley Vogel, volvió a hablar sobre el distanciamiento que mantuvo con su hija y señaló a una persona “tóxica” a quien responsabiliza de haber influido en su muerte. Mientras tanto, el abogado de Brian Hickerson respondió ante los señalamientos y pidió permitir que continúe la investigación.

La muerte de Hayden Panettiere continúa generando preguntas y declaraciones de personas cercanas a la actriz. A pocos días de su fallecimiento, su madre, Lesley Vogel, volvió a pronunciarse sobre la relación que mantuvo con su hija durante sus últimos años y habló de la presencia de una persona a la que calificó como “tóxica”.

Aunque Vogel no mencionó directamente el nombre de Brian Hickerson en su declaración más reciente, previamente había señalado al exnovio de la actriz como la persona a la que la familia intentó alejar de su vida.

Ahora, el abogado de Hickerson también rompió el silencio y respondió a las declaraciones mientras las autoridades continúan investigando las circunstancias de la muerte de la protagonista de Heroes.

¿Qué dijo la mamá de Hayden Panettiere sobre su muerte?

Lesley Vogel habló el 20 de agosto sobre el distanciamiento que mantuvo con Hayden durante los últimos años. La madre de la actriz aseguró que la separación entre ambas no ocurrió por falta de amor o preocupación.

“Fue debido a la participación de un individuo tóxico que creo que condujo a su muerte”, señaló Vogel en una declaración compartida con Entertainment Tonight.

La madre de Hayden no identificó a esa persona por su nombre en esta última declaración, pero sus palabras llegaron después de que ya hubiera señalado públicamente a Brian Hickerson.

Vogel también aseguró que su familia intentó alejar a Hayden de esa persona, pero que no consiguió hacerlo. “Hayden era una joven hermosa y talentosa que, desafortunadamente, se involucró con la persona equivocada”, dijo.

Hayden Panettiere posa durante una sesión fotográfica. La actriz estadounidense ha hablado públicamente sobre distintos momentos de su vida personal y profesional. Getty Images

Lesley Vogel ya había señalado directamente a Brian Hickerson

Dos días antes, el 18 de agosto, la madre de Hayden había sido mucho más explícita al hablar con NBC News.

En aquella ocasión, Vogel identificó a Brian Hickerson, expareja intermitente de la actriz, como la persona que había permanecido a su lado durante su muerte.

La relación entre Hayden y Hickerson comenzó alrededor de 2018 y estuvo marcada por episodios controversiales. En 2020, la actriz habló públicamente después del arresto de Hickerson por cargos relacionados con violencia doméstica. Posteriormente, en 2021, él se declaró no contest ,sin admitir ni negar los cargos, ante dos delitos graves relacionados con lesiones a una pareja y recibió una sentencia que incluyó 45 días de cárcel, libertad condicional y una orden de protección. Años después, ambos volvieron a aparecer juntos en distintas ocasiones. La última vez que fueron vistos públicamente juntos había sido en marzo de 2026, en el aeropuerto de Los Ángeles.

¿Qué respondió Brian Hickerson tras la muerte de Hayden Panettiere?

Después de los señalamientos de Lesley Vogel, Brian Hickerson respondió a través de su abogado, Sloan Ellis.

El representante legal aseguró que la muerte de Hayden continúa bajo investigación y pidió esperar a que las autoridades concluyan su trabajo.

“La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que esa investigación avance”, señaló el abogado en una declaración obtenida por un medio internacional especializado en celebridades y realeza. El abogado también hizo referencia a la información difundida por las autoridades y afirmó que la policía confirmó que no había señales de violencia externa.

Por respeto a los familiares de Hayden y mientras continúa la investigación, el abogado añadió que no realizarían más comentarios por el momento.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson asisten al evento de celebración de vida de Jansen Panettiere, hermano menor de la actriz, el 8 de marzo de 2023 en Palisades, Nueva York. Foto de archivo utilizada como referencia visual; la imagen no corresponde a los días posteriores a la muerte de Hayden Panettiere. Getty Images

¿Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere murió el 16 de agosto de 2026, a los 36 años, después de que los servicios de emergencia acudieran a una residencia en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir una llamada que reportaba a una mujer inconsciente.

La actriz fue encontrada en paro cardiaco y posteriormente fue declarada muerta.

El médico forense del condado de Greenville informó el 17 de agosto que la autopsia había sido realizada y que no se encontraron signos de traumatismo que hubieran contribuido a su muerte. Sin embargo, la investigación permanecía abierta.

Los restos de la actriz fueron entregados a su familia el 18 de agosto y posteriormente trasladados a una funeraria.

Brian Hickerson estaba con Hayden Panettiere cuando murió

Brian Hickerson y su hermano Zach se encontraban en la residencia cuando llegaron los primeros servicios de emergencia.

El informe señala que Brian mostró a los agentes una bolsa con medicamentos que estaba tomando Hayden. También describe las reacciones de ambos hermanos ante la situación. Las autoridades no han señalado públicamente a Hickerson como responsable de la muerte de la actriz.

Este punto es especialmente importante ante las declaraciones de la madre de Hayden: sus señalamientos forman parte de sus declaraciones personales y no constituyen una conclusión oficial sobre la causa o las circunstancias de la muerte de la actriz.

Hayden Panettiere y Brian Hickerson son vistos juntos el 31 de enero de 2019 en Los Ángeles, California. Getty Images

La investigación por la muerte de Hayden Panettiere continúa

Mientras la familia y las personas cercanas a Hayden enfrentan su muerte, las autoridades continúan investigando qué ocurrió.

La madre de la actriz también reveló que un investigador especializado en narcóticos se había incorporado a la investigación, algo que, según ella, le generó nuevas preguntas sobre las circunstancias del fallecimiento. Por ahora, no se ha establecido públicamente una causa definitiva de muerte.

La oficina del forense ha confirmado que no encontró signos de traumatismo, mientras que la investigación continúa activa.

Hayden Panettiere durante un evento en una imagen de archivo. Foto de Archivo. Getty Images

La complicada relación de Hayden Panettiere con su madre

Las declaraciones de Lesley Vogel también reavivaron la conversación sobre la relación que mantenía con su hija. En mayo de 2026, Hayden había hablado públicamente sobre su distanciamiento de su madre y reconoció que ambas no tenían una relación en ese momento. Sin embargo, también había dejado abierta la posibilidad de que pudieran reconciliarse en el futuro.

La actriz había explicado que crecer dentro de la industria del entretenimiento hizo que los límites entre Vogel como madre y como representante profesional se volvieran complicados. Tras las primeras declaraciones de su madre después de su muerte, la presentadora Gayle King cuestionó públicamente que ese fuera el mensaje que debía quedar sobre Hayden después de su fallecimiento.

Hayden Panettiere firma autógrafos y fotografías para sus seguidores durante un evento. Getty Images

Lesley Vogel pide recordar a Hayden por su vida, no por sus últimos años

A pesar de sus señalamientos, la madre de Hayden también pidió que la actriz fuera recordada por quién fue y por su trayectoria.

“Espero que todos recuerden a Hayden por el hermoso ser humano que llevaba dentro y por su regalo al mundo”, expresó Vogel en su declaración.

La actriz, conocida internacionalmente por interpretar a Claire Bennet en Heroes y por su papel de Juliette Barnes en Nashville, también dejó una hija, Kaya, de 11 años, fruto de su relación con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

Las declaraciones de su madre y la respuesta del abogado de Brian Hickerson forman parte de las distintas voces que han surgido después de la muerte de Hayden Panettiere, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo ocurrido.