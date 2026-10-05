¿Cómo llevar un traje negro de forma sofisticada después de los 50? El look de la reina Letizia lo demuestra

El traje negro es uno de esos básicos que nunca desaparecen del armario, pero llevarlo de manera sofisticada después de los 50 depende de algo más que elegir una buena sastrería. La reina Letizia acaba de demostrarlo durante su viaje de Estado a Finlandia.

Para su encuentro con la comunidad española en Helsinki, la monarca recuperó un diseño de Pertegaz que estrenó en 2019: un traje negro de crepé formado por una chaqueta entallada y un pantalón de corte pitillo. El detalle que transforma por completo el conjunto está en las mangas, decoradas con plumas de avestruz y aplicaciones joya.

La clave está en elegir un traje negro con un detalle especial

Si quieres llevar un traje negro después de los 50 sin que el resultado se vea demasiado serio,

puedes buscar una pieza de sastrería que tenga un elemento diferente.

En el caso de Letizia, las mangas son las protagonistas. Las plumas aportan movimiento y volumen, mientras que las aplicaciones brillantes rompen con la sobriedad del negro y hacen que el conjunto tenga un aire más sofisticado.

No necesitas replicar exactamente el diseño. Una chaqueta con botones joya, solapas satinadas, mangas especiales o una textura diferente puede conseguir un efecto similar.

Cómo combinar un traje negro para que se vea elegante

La reina Letizia apostó por un estilismo completamente negro. Debajo de la chaqueta llevó un top de escote recto y eligió un pantalón de corte recto y largo al tobillo.

Los accesorios siguieron la misma línea: salones destalonados negros de tacón moderado, cartera a juego y pendientes de aro con brillantes. El resultado deja que la chaqueta sea la pieza protagonista sin añadir demasiados elementos.

Para llevar esta fórmula a un look cotidiano, puedes sustituir el top por una blusa de seda, una camiseta de cuello redondo de buena calidad o un suéter fino.

La reina Letizia durante la recepción con la comunidad española en Helsinki, Finlandia, el 5 de octubre de 2026. Para la ocasión, recuperó un elegante traje negro de Pertegaz con detalles de plumas y aplicaciones joya en las mangas, que combinó con accesorios negros. Getty Images

¿Qué zapatos usar con un traje negro después de los 50?

El calzado puede cambiar completamente la personalidad del traje. Letizia eligió unos salones slingback negros de tacón moderado, una alternativa elegante que no depende de un tacón demasiado alto.

Para una versión más relajada puedes utilizar mocasines, mientras que unos zapatos de punta pueden hacer que el conjunto se vea más formal.

Si buscas estilizar visualmente las piernas, mantener el calzado dentro de la misma gama de color del pantalón también ayuda a crear una línea más continua.

Los accesorios pueden rejuvenecer un traje clásico

Otro de los aciertos del look de Letizia está en la elección de los complementos. En lugar de recargar el conjunto, incorporó joyería con brillo y mantuvo el resto de los accesorios en negro.

La combinación demuestra que un traje clásico no necesita demasiados elementos para actualizarse. Unos pendientes llamativos, un bolso estructurado o unos zapatos especiales pueden ser suficientes para darle una apariencia más actual.

La reina Letizia durante su viaje de Estado a Finlandia, donde apostó por un traje negro de Pertegaz con detalles de plumas y aplicaciones joya en las mangas, demostrando cómo elevar un clásico de sastrería después de los 50. Getty Images

El traje negro también funciona fuera de los eventos de gala

Aunque el diseño de Pertegaz que llevó Letizia tiene detalles propios de un estilismo de ocasión, la fórmula puede adaptarse a diferentes situaciones.

Para la oficina, puedes elegir un traje negro de líneas más sencillas y combinarlo con una camisa blanca y mocasines. Para una cena, basta con cambiar la camisa por un top satinado y añadir joyería. Y para un evento, una chaqueta con textura, brillo o algún detalle especial puede transformar por completo el conjunto.

La lección del look de Letizia es sencilla: después de los 50, no es necesario abandonar los clásicos. Un buen corte, un detalle inesperado y accesorios bien elegidos pueden hacer que un traje negro vuelva a sentirse completamente actual.