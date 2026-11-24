La princesa Kate Middleton ha recibido numerosas muestras de cariño después de compartir el primer adelanto de Heal, el documental en el que habla abiertamente sobre su experiencia con el cáncer y el proceso de recuperación que ha marcado los últimos años de su vida. Entre las reacciones destacó la de Edoardo Mapelli Mozzi, esposo de la princesa Beatriz de York, quien decidió manifestarle públicamente su apoyo con un gesto tan sencillo como significativo.

El empresario inmobiliario comentó la publicación de la princesa de Gales en Instagram con tres corazones acompañados de una venda blanca. Además, dejó un “me gusta” en el anuncio.

Aunque no escribió un mensaje con palabras, su reacción llamó la atención entre los seguidores

de la familia real británica, especialmente por tratarse de una muestra pública de respaldo en un momento tan personal para Kate.

¿Qué le dijo Edoardo Mapelli Mozzi a Kate Middleton?

La reacción de Edoardo llegó después de que Kate compartiera el tráiler de Heal, una producción de la BBC que aborda su experiencia tras recibir un diagnóstico de cáncer en 2024.

Los tres corazones vendados que publicó el esposo de Beatriz fueron interpretados como una muestra de cariño y solidaridad hacia la princesa.

No es la primera vez que Edoardo expresa su admiración por ella. En julio, cuando Kate completó el desafío de las Tres Cumbres, el empresario también reaccionó a una publicación oficial con cuatro emojis de aplausos, un corazón y una montaña.

Aquella hazaña tuvo un significado especial para la princesa: recorrió 37 kilómetros a pie, ascendió un desnivel de 3,064 metros y se desplazó alrededor de 743 kilómetros entre las tres montañas más altas de Inglaterra, Escocia y Gales. El reto tenía como objetivo recaudar fondos para The Royal Marsden Cancer Charity, organización vinculada al hospital donde Kate recibió tratamiento contra el cáncer en 2024.

Foto de Archivo. La princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, durante una aparición en Royal Ascot. Getty Images

¿Qué ha dicho Kate Middleton sobre su lucha contra el cáncer en el documental Heal?

En el adelanto de Heal, la princesa de Gales comparte algunas de las reflexiones más personales sobre el impacto que tuvo la enfermedad en su vida. Kate explica que el cáncer no solo transforma el cuerpo, sino que también provoca cambios mucho más profundos en la manera de entender la vida.

“El cáncer te cambia. Cambia tu cuerpo. Te transforma físicamente”, expresa en el tráiler. Después, reflexiona sobre la recuperación y la importancia de encontrar esperanza incluso cuando existe incertidumbre.

“La recuperación es un camino. Se trata de volver a conectar con las cosas que antes conocías y de encontrar una sensación de esperanza y alegría en medio de la incertidumbre”, añade.

La princesa también comparte una reflexión sobre la importancia de no atravesar las dificultades en soledad y sobre cómo las experiencias dolorosas pueden transformar la manera en que una persona mira el mundo.

El documental sigue a Kate durante el desafío de las Tres Cumbres, que realizó a principios de

este año. En las imágenes también aparecen momentos familiares, incluido el emotivo reencuentro con el príncipe William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, después de completar la aventura.

Los instrumentos musicales que los hijos de Kate y William tocan Getty Images

La relación de Kate Middleton con la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi

Aunque la relación entre Kate Middleton y los primos del príncipe William no suele ocupar los titulares, Beatriz de York y su esposo han coincidido con los príncipes de Gales en diferentes acontecimientos de la familia real.

Una de sus apariciones conjuntas más recordadas ocurrió en 2023, cuando Beatriz y Edoardo compartieron carruaje con William y Kate durante su llegada a Royal Ascot. Las dos parejas fueron fotografiadas conversando durante el recorrido.

También suelen asistir al servicio de villancicos Together at Christmas, organizado por la princesa de Gales cada diciembre. La última ocasión en que Kate, Beatriz y Edoardo coincidieron en un acto público, según los reportes, fue en junio, durante la boda de Peter Phillips y Harriet en los Cotswolds.

La reacción de Edoardo se suma así a las muestras de apoyo que Kate ha recibido de familiares y personas cercanas tras compartir una parte de su historia personal. Su hermano, James Middleton, también comentó el tráiler con un mensaje en el que expresó que era “hermoso en todos los sentidos”.

¿Cuándo se estrena el documental de Kate Middleton?

Heal se estrenará en la BBC británica el domingo 29 de noviembre de 2026. La producción busca compartir una mirada más cercana a la vida después de un diagnóstico de cáncer, así como a los procesos de recuperación y bienestar.

Además de contar la experiencia de la princesa, el proyecto tiene un propósito solidario: los fondos obtenidos a través de su distribución se destinarán a The Royal Marsden Cancer Charity, para apoyar a las personas que viven con cáncer y a quienes han superado la enfermedad.

Con este documental, Kate Middleton vuelve a abordar públicamente una etapa que transformó su vida, esta vez desde una perspectiva centrada en la esperanza, la resiliencia y la importancia de acompañarse durante los momentos más difíciles.