Kate Middleton reveló cómo le dijo a sus hijos que tiene cáncer: el mayor desafío desde que se enteró de la triste noticia

Fueron más de dos meses de incertidumbre en los que el pueblo británico y el mundo en general se cuestionó acerca del verdadero estado de salud de la princesa de Gales, Kate Middleton, luego de que el pasado 17 de enero el Palacio de Kensington diera aviso por medio de un comunicado que la esposa del príncipe William permanecería fuera de sus labores hasta después de Semana Santa.

Sin embargo, varios de los errores cometidos por el equipo de comunicación del reino comenzaron a hacer que la población no se sintiera satisfecha con las escasas explicaciones dadas por la Casa Real, por lo que finalmente el caso desembocó en una ola de desinformación acerca de los posibles motivos que mantenían a la princesa alejada del ojo público.

Hoy, finalmente, todos esos rumores han quedado atrás, después de que Middleton reapareciera en un video en el que relata que durante los procedimientos postoperatorios a su cirugía abdominal se le había detectado algún tipo de cáncer, tal y como sucedió en el caso de Carlos III.

La princesa de Gales fue sometida el 16 de enero de 2024 a una cirugía abdominal Ming Yeung/Getty Images

Kate Middleton rompe el silencio y confiesa en un video que padece cáncer

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”, comenzó a relatar la princesa de Gales, para posteriormente sincerarse sobre lo difícil que ha sido sobrellevar la información, tomando en cuenta la corta edad de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

“Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. A mí me ha llevado tiempo recuperarme de una operación quirúrgica importante para empezar el tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha llevado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma adecuada para ellos, y tranquilizarles diciéndoles que voy a estar bien”, relató la princesa de Gales.

La princesa de Gales habló sobre cómo ha sobrellevado el anuncio de su diagnóstico de cáncer con sus tres hijos Instagram

La princesa de Gales confiesa cómo comunicó a sus hijos sobre su enfermedad

Kate Middleton hizo énfasis en su video confesional sobre su diagnóstico de cáncer la cuestión de cómo fue que enteró a sus tres pequeños hijos sobre el pronóstico que su salud actualmente enfrenta.

“Como les he dicho a ellos (George, Charlotte y Louis), estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, mi cuerpo y mi espíritu”, precisó la princesa.

Kate Middleton había “reaparecido” en una fotografía con sus tres hijos, la cual resultó estar modificada Instagram

“Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que me han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para los dos. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras termino mi tratamiento”.

“Mi trabajo siempre me ha aportado una gran alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”, agregó la princesa, dejando también en claro lo importante que ha sido el papel del príncipe William durante estos días, dejando completamente atrás los polémicos supuestos que se hacían sobre una posible crisis matrimonial.