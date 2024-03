Revelan la fecha en la que Kate Middleton reaparecerá oficialmente tras su cirugía

A pesar de que hace unos días saliera a la luz un video en el que se observa a Kate Middleton junto a su esposo, el príncipe William, saliendo de un mercado local en Windsor, su ausencia del ojo público continúa siendo tendencia, debido a que el Palacio de Kensington aún no ha revelado los detalles acerca de las causas que llevaron a la princesa de Gales a ser intervenida quirúrgicamente el mes de enero pasado.

Al respecto del caso, los seguidores de la Casa Real británica no han hecho más que mostrarse impacientes respecto al retorno de Kate Middleton a sus labores, especulando en más de una ocasión cuál será la fecha definitiva en la que se le podrá ver a la futura reina nuevamente en acción.

Afortunadamente para aquellos que no pueden esperar para volver a ver a la esposa del príncipe heredero, el diario The Times ya ha lanzado su apuesta de cuando será la fecha en la que por fin Kate aparezca en un acto de la realeza, muy probablemente, al lado el resto de los representantes de los Windsor.

La última vez que la princesa de Gales asistió a un acto de la Corona fue el pasado 25 de diciembre en Sandringham Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage

The Times revela la fecha de reaparición de Kate Middleton

Mostrándose optimista sobre su pronóstico, durante las primeras horas del jueves 21 de marzo, The Times ha asegurado a sus lectores que la princesa de Gales reaparecerá el próximo domingo 31 de marzo, asistiendo al servicio religioso del Domingo de Resurrección, el cual se llevará a cabo en la capilla de San Jorge, ubicada en el castillo de Windsor.

De llevarse a cabo tal predicción, se pondría fin a la crisis de credibilidad que actualmente enfrenta el reino británico, otorgándole nuevamente confianza al Palacio de Kensington, quien aseguró que Kate Middleton estaría de vuelta después de la Semana Santa.

The Times asegura que Kate Middleton podría estar de vuelta antes de lo planeado Getty Images

The Mirror se opone a las teorías de The Times

Del lado contrario, denotando todo lo contrario a optimismo y confianza en la Casa Real, el tabloide The Mirror ha contradicho los pronósticos de The Times, señalando que no será, sino hasta el mes de abril cuando veamos a Kate Middleton retomar su agenda.

Fue exactamente el experto en relaciones públicas Edward Coram-James quien declaró al diario: “El Palacio de Kensington le dijo al mundo que la princesa de Gales se estaba tomando un tiempo libre. Con toda probabilidad, la princesa reaparecerá en el momento exacto que siempre dijo que lo haría, en abril volverá al ojo público sin gran arrogancia”, provocando nuevamente la incertidumbre entre el pueblo británico.