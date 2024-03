3 momentos clave para entender la difícil relación de Kate Middleton y Meghan Markle

Para nadie resulta un secreto la rivalidad entre la princesa de Gales, Kate Middleton, y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ya que basta con echar un vistazo a las fotografías y videos de los últimos eventos de la Familia Real británica para darnos cuenta de que las dos populares mujeres prefieren evitar coincidir en este tipo de actos, ya sea para evitar cualquier tipo de comparación o simplemente porque no se soportan.

Recientemente salió a la luz por parte del diario británico The Mirror que la esposa del príncipe Harry habría intentado reconciliarse con su concuña, deseándole una pronta recuperación de su salud, después de que el pasado 16 de enero fuera sometida a una cirugía abdominal, la cual, supuestamente, la mantiene convaleciente en Sandringham.

Sin embargo, el experto en realeza Tom Quinn declaró para el mismo tabloide que “la princesa de Gales se muestra reacia a perdonar y olvidar”, por lo que esto podría interpretarse como una clara señal de que su relación podría estar más dañada de lo que todo el mundo cree y por lo cual vale la pena hacer un recuento de los más graves desencuentros que han existido entre estas dos royals.

Kate Middleton y Meghan Markle han sido comparadas desde que la ex actriz se adscribió al reino británico picture alliance/picture alliance via Getty Image

3 curiosos detalles que ayudan a comprender la difícil relación de Kate Middleton y Meghan Markle

A Kate Middleton le habría molestado la imagen de Meghan Markle desde su primer encuentro

En el documental Harry & Meghan, estrenado en Netflix en 2022, la duquesa de Sussex narra su curioso primer encuentro con la esposa de su cuñado y menciona que la primera vez que conoció al príncipe William y a Kate Middleton ella estaba “descalza y llevaba jeans rotos”.

Además, Markle revela que su primera reacción al conocer a la princesa de Gales fue abrazarla. “Yo siempre abrazo, siempre he abrazado. No me di cuenta de que eso era realmente discordante para muchos británicos”, relató la duquesa, lo cual da cuenta de que su naturalidad pudo haber sido siempre un impedimento para el desarrollo de una buena relación entre ella y los demás miembros de la Familia Real.

Actualmente la prensa internacional afirma que Kate Middleton y Meghan Markle no mantienen ningún tipo de contacto Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

El primer encuentro ante la prensa de Meghan y Kate

Por su parte, el príncipe Harry ha reconocido en sus memorias “Spare” la rivalidad que existe entre su esposa y su cuñada, relatando un pasaje que tiene que ver con la primera vez que fueron captados en conjunto: él, Meghan Markle, Kate Middleton y el príncipe William, momento que ocasionó una comparación entre las respectivas esposas, ya que el color de sus vestidos causó controversia.

Markle vestía de negro en apoyo al momvimiento #MeToo, mientras Middleton se mantuvo indiferente a la causa.

“Tengo la impresión de que eso puso a Kate nerviosa, además de hacerla consciente, así como a todos los demás, de que, a partir de ese momento, iba a ser comparada y obligada a competir con Meg”, confiesa Harry.

Desde su primer encuentro, Kate Middleton y Meghan Markle habrían tenido diferencias

La pelea por el atuendo de Charlotte para la boda de Harry y Meghan

Por último, cabe recalcar el supuesto desencuentro que habrían tenido Kate y Meghan Markle a raíz del vestido que fue seleccionado para que la princesa Charlotte, hija de Middleton, vistiera en la boda de sus tíos Meghan y Harry.

De acuerdo a lo narrado también por Harry en Spare, los ajustes que se tenían que hacer al vestido de la pequeña habrían causado que ambas terminaran en lágrimas, lo cual únicamente aumentó la tensión entre ellas, aunque supuestamente Kate se habría disculpado con Meghan por el drama por medio del envío de unas flores y una nota.