Desde que el príncipe Harry le propuso matrimonio en 2017, el anillo de compromiso de Meghan Markle se convirtió en una de las joyas más reconocibles de la duquesa de Sussex. No solo destaca por su diseño de tres diamantes y su elevado valor económico, sino también por la historia familiar que guarda: dos de sus piedras pertenecieron a la colección personal de la princesa Diana.

Meghan lleva nueve meses sin lucir esta pieza. La última fotografía en la que se le vio con el anillo fue tomada el 15 de febrero de 2026, cuando acompañó al príncipe Harry al NBA All-Star Game, celebrado en Inglewood, California.

Desde entonces, la duquesa ha aparecido en distintos compromisos públicos sin llevarlo, incluso durante su reciente visita a Nottingham junto a su esposo, en octubre, cuando únicamente lució su alianza matrimonial de oro galés.

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Meghan Markle?

El anillo fue diseñado por el príncipe Harry en colaboración con la joyería Cleave & Company. Su composición tiene un significado especial: cuenta con un diamante central procedente de Botsuana, país que ocupa un lugar importante en la historia de amor de la pareja, y dos diamantes redondos que pertenecieron a la colección de la princesa Diana.

La pieza fue presentada públicamente en noviembre de 2017, durante la primera entrevista que Harry y Meghan concedieron después de anunciar su compromiso. En 2019, el anillo fue modificado: la banda original de oro amarillo fue sustituida por una más delgada con diamantes engastados, un cambio que también coincidió con su primer aniversario de bodas.

De acuerdo con estimaciones de especialistas en joyería citadas por la prensa británica, su valor podría rondar las 120 mil libras esterlinas, una cifra equivalente a casi tres millones de pesos mexicanos, dependiendo del tipo de cambio.

El anillo de compromiso de Meghan Markle fue diseñado por el príncipe Harry y tiene dos diamantes que pertenecieron a la princesa Diana. Una joya valuada en casi tres millones de pesos que la duquesa no ha vuelto a lucir en público desde febrero de 2026. Getty Images

¿Por qué Meghan Markle ya no lleva su anillo de compromiso?

Aunque la ausencia de la joya ha generado preguntas, Meghan Markle no ha explicado públicamente por qué dejó de utilizarla de manera habitual. Por lo tanto, no existe una razón confirmada detrás de esta decisión ni indicios suficientes para relacionarla con su matrimonio.

Una de las interpretaciones que ha circulado tiene que ver con el contexto de sus compromisos públicos. En marzo de 2026, durante una visita a Jordania junto al príncipe Harry, Meghan también prescindió de su anillo de compromiso y llevó únicamente su alianza matrimonial.

En aquella ocasión, la diseñadora de joyas Jessica Flinn-Allen planteó que evitar una pieza de gran valor en espacios donde hay personas en situaciones vulnerables puede ayudar a que la atención se concentre en el propósito de la visita y no en los accesorios de quien participa. Se trata de una interpretación de la especialista, no de una explicación ofrecida por la duquesa.

También es importante recordar que Meghan ha cambiado ocasionalmente las joyas que lleva en la mano izquierda. En algunas apariciones ha optado por otros anillos, mientras que en otras conserva únicamente su alianza de oro galés.

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Una joya que conserva el recuerdo de la princesa Diana

Más allá de su precio, el anillo tiene un significado sentimental para Harry y Meghan. Durante su entrevista de compromiso en 2017, la duquesa explicó que la presencia de los diamantes de Diana era especialmente importante para ella, pues le permitía sentir que la madre de Harry formaba parte de ese momento.

La joya, por tanto, representa mucho más que una pieza de lujo: reúne el inicio de la historia de la pareja, su vínculo con Botsuana y el recuerdo de una figura fundamental en la vida del príncipe.

Por ahora, la ausencia del anillo no significa que Meghan haya renunciado a él ni que exista un cambio en su relación. La duquesa simplemente ha elegido otras piezas para sus apariciones recientes, mientras una de las joyas más comentadas de su colección permanece fuera de la vista pública.