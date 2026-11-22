Formar parte de la familia real británica implica mucho más que asistir a ceremonias, llevar títulos y representar a la Corona. Para el príncipe William, Kate Middleton y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, crecer dentro de la monarquía también significa aprender ciertas normas de comportamiento que forman parte de su educación y de sus responsabilidades públicas.

Algunas reglas están relacionadas con la etiqueta y los encuentros oficiales; otras son tradiciones que se transmiten entre generaciones o pautas de crianza que sus padres han decidido incorporar a la vida familiar. Aunque suele hablarse de un estricto manual que determina cada movimiento de los Windsor, no todas las normas tienen carácter obligatorio ni se aplican de la misma manera en su intimidad.

Estas son ocho de las costumbres y protocolos que ayudan a entender cómo funciona la vida de los príncipes de Gales y sus hijos.

1. Deben mostrar respeto al rey Carlos III mediante el saludo real

Dentro de la familia real británica, el saludo al monarca conserva una importancia especial. Cuando William, Kate y sus hijos se encuentran con el rey Carlos III en un contexto formal, se espera que observen las formas tradicionales de respeto.

Los hombres suelen inclinar ligeramente la cabeza y las mujeres realizan una reverencia. En el caso de los niños, se espera que aprendan estas costumbres conforme crecen. La etiqueta real contempla que George, Charlotte y Louis también se familiaricen con ellas desde pequeños.

Sin embargo, no se trata de una obligación legal ni de una regla que deba cumplirse de manera idéntica en cada encuentro familiar. La propia Casa Real británica explica que no existen códigos obligatorios para saludar a sus integrantes, aunque las formas tradicionales siguen siendo habituales.

Jardineros del rey Carlos III se rebelan Getty Images

2. Deben utilizar los títulos y tratamientos correspondientes

Los títulos reales no son un simple detalle protocolario: forman parte de la estructura institucional de la monarquía. En actos oficiales, William es presentado como príncipe de Gales y Kate como princesa de Gales.

También existen fórmulas específicas para dirigirse al rey y a otros integrantes de la familia. En una presentación formal, el tratamiento inicial para el soberano es “Your Majesty” (Su Majestad), mientras que para otros miembros de la familia real se utiliza “Your Royal Highness” (Su Alteza Real).

Después del primer saludo, las formas tradicionales de tratamiento cambian según la persona. Estas convenciones también forman parte de la educación que reciben los niños, quienes deben aprender a reconocer los títulos y las jerarquías de la institución a la que pertenecen.

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3. Los niños reciben educación en etiqueta desde pequeños

George, Charlotte y Louis crecen con una educación que combina la vida escolar con las responsabilidades que implica pertenecer a la familia real. Parte de esa formación incluye aprender a comportarse en reuniones formales, comidas oficiales y encuentros con personas de distintas edades y posiciones.

Entre las habilidades que suelen enseñarse están utilizar los cubiertos correctamente, esperar el momento adecuado para intervenir en una conversación, saludar con cortesía y mantener una actitud respetuosa durante los actos públicos.

La formación en etiqueta no significa que los niños deban comportarse como adultos todo el tiempo. William y Kate también han mostrado interés en ofrecerles una infancia con actividades escolares, juegos y experiencias familiares lejos de las cámaras.

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4. La vestimenta debe adaptarse al tipo de compromiso

La ropa también forma parte de la comunicación institucional de la monarquía. En ceremonias religiosas, visitas oficiales, recepciones y actos de Estado, los integrantes de la familia real suelen elegir prendas acordes con la naturaleza y formalidad del evento.

Kate Middleton es conocida por sus elecciones de sastrería, vestidos estructurados y accesorios cuidadosamente seleccionados. William, por su parte, suele utilizar trajes y uniformes en los compromisos que así lo requieren.

En el caso de George, Charlotte y Louis, sus padres suelen apostar por conjuntos clásicos y apropiados para su edad. Aunque existen tradiciones de vestimenta infantil ,como la costumbre de que los niños pequeños utilicen pantalones cortos en determinadas ocasiones,, no se trata de una regla universal que deba cumplirse en todos los contextos.

Kate Middleton y Charlotte. Getty Images

5. Los regalos que reciben deben seguir una política de la Casa Real

Una de las normas menos conocidas tiene que ver con los obsequios. Durante sus compromisos oficiales, los miembros de la familia real reciben flores, libros, recuerdos y presentes de organizaciones, autoridades y ciudadanos.

Sin embargo, estos regalos no se consideran automáticamente propiedad personal de quien los recibe. La Casa Real cuenta con una política específica para gestionar los obsequios ofrecidos al soberano y a otros integrantes de la familia, tanto en calidad oficial como personal.

El documento establece criterios para clasificarlos, aceptarlos, conservarlos o darles otro destino. También recomienda que las propuestas de regalos se comuniquen por escrito antes de enviarlos, ya que la Casa Real puede decidir no aceptarlos.

Esto significa que William y Kate no pueden tratar todos los obsequios recibidos durante sus actividades públicas como regalos personales que pueden conservar sin restricciones.

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6. Los compromisos oficiales requieren puntualidad y una agenda organizada

La agenda de los príncipes de Gales está coordinada por sus equipos de trabajo, que organizan desplazamientos, reuniones, visitas y encuentros con organizaciones. Cada aparición pública tiene un propósito y una planificación previa.

Durante una visita oficial, los horarios, las presentaciones y el orden de las actividades suelen estar definidos con antelación. También se prepara a los integrantes de la familia para conocer a las personas con quienes se reunirán y entender el objetivo del compromiso.

Aunque su vida privada no está sometida a la misma agenda pública, las responsabilidades institucionales sí requieren una organización rigurosa. Para William y Kate, esto implica coordinar sus deberes con la crianza y las actividades escolares de sus hijos.

7. Los viajes oficiales implican medidas especiales de protocolo y seguridad

Los desplazamientos de la familia real requieren una planificación distinta a la de cualquier viaje familiar. Cuando William y Kate realizan visitas oficiales dentro o fuera del Reino Unido, sus equipos coordinan itinerarios, seguridad, encuentros y actividades.

También existen tradiciones relacionadas con los viajes de los integrantes de la familia real. Una de las más comentadas es la recomendación de que los herederos directos al trono no viajen juntos en el mismo avión para reducir riesgos en caso de accidente.

Esta práctica se ha asociado especialmente con los viajes de William y George, pero no debe presentarse como una prohibición absoluta e invariable: las decisiones de transporte dependen de las circunstancias y de las medidas de seguridad correspondientes.

La prioridad es proteger a los integrantes de la familia y garantizar que sus compromisos puedan desarrollarse sin contratiempos.

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8. Deben mantener una separación entre su vida pública y su presencia institucional

William y Kate tienen una responsabilidad pública que implica representar a la Corona, pero también son padres de tres niños que necesitan crecer lejos de la exposición constante. Por eso, la familia procura mantener ciertos límites entre sus apariciones oficiales y sus momentos privados.

Sus canales digitales oficiales están gestionados por equipos de comunicación de la Casa Real, que publican información sobre compromisos, fotografías y actividades institucionales. Esto permite controlar la manera en que se comunica su trabajo público.

En el caso de George, Charlotte y Louis, sus padres también han procurado limitar su exposición mediática y compartir imágenes familiares de manera selectiva. No existe información pública que permita afirmar que cada aspecto de su vida privada esté sujeto a una regla formal, pero sí hay una estrategia visible para proteger su intimidad.

¿La familia real británica debe cumplir estas reglas incluso dentro de casa?

No existe un reglamento público que determine cada aspecto de la vida privada de William, Kate y sus hijos. La monarquía tiene protocolos para sus funciones institucionales, pero eso no significa que cada comida familiar, conversación o actividad cotidiana esté sometida a las mismas formalidades que una ceremonia oficial.

De hecho, el príncipe y la princesa de Gales han hablado en distintas ocasiones de su intención de ofrecer a sus hijos una infancia lo más normal posible, dentro de las circunstancias particulares de su posición.

La diferencia está en que George, Charlotte y Louis se están preparando para comprender el papel que algún día podrían desempeñar dentro de la monarquía. Mientras tanto, William y Kate buscan equilibrar esa formación con una vida familiar que también tenga espacio para el juego, la escuela y las experiencias cotidianas.

En la familia real británica, el protocolo sigue siendo parte de su identidad, pero no todas las tradiciones son leyes ni todas las reglas se aplican puertas adentro.