La Navidad tendrá un significado especial este año para el príncipe Harry y Meghan Markle. Después de regresar al Reino Unido en agosto, los duques de Sussex se preparan para celebrar las fiestas en territorio británico, esta vez acompañados por sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, y por Doria Ragland, madre de la duquesa.

Fue el propio Harry quien compartió algunos detalles de sus planes durante una aparición en el programa británico, el viernes 20 de noviembre. En una conversación con los presentadores Alison Hammond y Dermot O’Leary, el duque de Sussex habló sobre la comida que podría formar parte de la celebración y reveló quiénes estarán a cargo de la cocina.

¿Qué cocinarán Meghan Markle y Doria Ragland para Navidad?

Harry no tuvo problema en reconocer que él probablemente no será quien prepare la cena. Según explicó, tanto Meghan como su suegra tienen talento en la cocina, por lo que prefiere dejarles esa tarea.

“Mi esposa es muy buena en la cocina y mi suegra también, así que dejaré que ellas se encarguen”, comentó durante la entrevista.

Al hablar sobre el menú, el príncipe mencionó dos posibilidades: pavo o gumbo, un platillo tradicional de la gastronomía de Luisiana que tiene un significado especial para la familia de

Meghan.

“Quizá gumbo, sí, quizá pavo, quizá gumbo”, adelantó Harry, sin confirmar cuál será finalmente

el plato principal de la celebración.

El gumbo, además, tiene una historia familiar detrás. Doria Ragland suele prepararlo durante la Nochebuena y se ha convertido en una de sus especialidades. Meghan ya había compartido esta tradición en su especial navideño With Love, Meghan: Holiday Celebration, donde explicó que la receta de su madre es una parte importante de las celebraciones familiares.

Meghan Markle Getty Images

¿Dónde pasarán Navidad el príncipe Harry y Meghan Markle?

Una de las grandes preguntas alrededor de las fiestas de los Sussex era dónde celebrarían Navidad después de su regreso al Reino Unido. En su conversación televisiva, Harry confirmó que la familia contempla pasar estas fechas en territorio británico, acompañada por Doria Ragland.

Sin embargo, no reveló la dirección ni el lugar exacto donde se reunirán para la celebración. Lo que sí quedó claro es que la madre de Meghan formará parte de los planes familiares y que la cocina tendrá un papel protagonista.

La decisión también significa que los duques de Sussex no participarán en la tradicional celebración navideña de la familia real en Sandringham, donde el rey Carlos III y otros integrantes de la monarquía suelen reunirse durante estas fechas.

El príncipe Harry y Meghan Markle Karwai Tang/WireImage

Archie y Lilibet tienen un deseo especial para esta Navidad

Durante la entrevista, Harry también habló sobre la emoción de sus hijos ante la llegada de las fiestas. Al preguntarle qué esperan con más ilusión Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, el príncipe respondió que ambos están emocionados por la posibilidad de ver nieve.

“Creo que están esperando la nieve” , comentó, aunque también reconoció que no sabe si el clima británico permitirá que se cumpla ese deseo.

La Navidad será una oportunidad para que los pequeños disfruten de las tradiciones del Reino Unido después de haber crecido principalmente en California. Harry ha explicado que el cambio cultural ha sido importante para ellos, especialmente por su adaptación a la escuela británica.

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La Navidad de los Sussex y el recuerdo de las celebraciones en Sandringham

Durante la conversación, Harry también recordó cómo eran las Navidades que pasaba cuando formaba parte activa de la familia real. Al hablar sobre los banquetes en Sandringham, describió una mesa en la que el pavo se preparaba de distintas maneras: asado, desmenuzado y ahumado.

“Todas las variedades de pavo que puedas imaginar”, recordó sobre aquellas celebraciones.

Aunque ahora sus fiestas tienen una dinámica diferente, la comida continúa siendo uno de los elementos centrales de la Navidad para el príncipe. Esta vez, la tradición familiar de Doria podría compartir protagonismo con el clásico pavo, en una celebración que combina costumbres estadounidenses y británicas.

Por ahora, Harry ha adelantado algunos de los ingredientes de estas fiestas: una reunión familiar, las recetas de Meghan y Doria, la ilusión de Archie y Lilibet por la nieve y una Navidad en Reino Unido que marcará una nueva etapa para los duques de Sussex.