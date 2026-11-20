Kate Middleton encontró en el rojo una de las apuestas más elegantes para cerrar su visita oficial a India. El pasado 18 de noviembre, la princesa de Gales apareció en Mumbai con un diseño que recupera algunos de los códigos más reconocibles de la moda de los años 50: cintura definida, cuerpo estructurado y una falda midi con volumen. Una combinación femenina y sofisticada que también funciona como inspiración para vestir durante la temporada navideña.

El conjunto pertenece a la diseñadora Emilia Wickstead, una de las favoritas de la princesa, y tiene la particularidad de parecer un traje de dos piezas, aunque se trata de un vestido de lana crepé. Su intenso tono escarlata fue suficiente para convertirlo en el protagonista del estilismo, sin necesidad de recurrir a demasiados accesorios.

El vestido rojo de Kate Middleton que recupera la silueta de los años 50

La pieza destaca por su cuerpo de inspiración sastre, con solapas, mangas cortas y botones al frente que recuerdan a una chaqueta entallada. La cintura queda perfectamente marcada y da paso a una falda amplia de largo midi, con una caída en línea A que aporta movimiento al caminar.

Esta silueta recuerda al New Look que Christian Dior presentó en 1947 y que transformó la moda femenina de la década siguiente. La propuesta recuperaba una cintura muy definida y faldas con volumen, una combinación que celebraba una figura de proporciones marcadas y una estética refinada.

Kate reinterpretó esa inspiración con una versión contemporánea, de líneas limpias y un color vibrante. Para completar el conjunto, eligió zapatos de tacón bajo en tono chocolate, un bolso marrón y joyería dorada que aportó luminosidad sin restarle protagonismo al vestido.

Kate Middleton apuesta por el rojo escarlata con un vestido de Emilia Wickstead, de cintura marcada y falda midi con volumen, una silueta inspirada en la elegancia de los años 50. Getty Images

Cómo llevar el rojo de Kate Middleton en Navidad

El estilismo de la princesa de Gales demuestra que el rojo puede ser una alternativa sofisticada para las celebraciones de diciembre. Aunque suele relacionarse con los looks más festivos, también puede llevarse de una manera clásica si se elige una silueta bien estructurada y se mantiene el equilibrio en los accesorios.

Para una cena navideña, puedes inspirarte en Kate con un vestido midi rojo de cintura marcada y falda de vuelo. Si prefieres una propuesta más discreta, combina una falda en este tono con una blusa negra o marfil y zapatos de punta. Los accesorios dorados aportarán un toque festivo sin que el conjunto resulte excesivo.

Otra alternativa es incorporar un abrigo rojo sobre un vestido sencillo o apostar por un conjunto de falda y chaqueta con inspiración retro. Los zapatos en tonos chocolate, nude o negro funcionan especialmente bien para equilibrar la intensidad del color.

La princesa de Gales completa su estilismo con zapatos de tacón bajo en tono chocolate, bolso a juego y joyería dorada, dejando que el intenso rojo del vestido sea el protagonista. Getty Images

La falda midi de vuelo, una de las prendas más elegantes para diciembre

Más allá del rojo, uno de los grandes aciertos del look de Kate Middleton es la silueta de la falda. El corte midi con vuelo permite crear movimiento y aporta una estructura femenina que funciona tanto en eventos de día como en celebraciones nocturnas.

Puedes combinarla con un suéter de punto fino para una comida familiar, una blusa de satén para una cena o una chaqueta corta que marque la cintura. Si buscas una versión más moderna, también puedes jugar con botas altas, zapatos de tacón o bailarinas de punta.

La clave está en equilibrar el volumen de la falda con una parte superior más ajustada o estructurada. Así, la cintura se convierte en el punto central del conjunto y la silueta conserva armonía.

Con este look, Kate Middleton vuelve a demostrar que una referencia clásica puede sentirse actual cuando se combina con proporciones limpias y un color protagonista. Su vestido rojo de Emilia Wickstead es una inspiración para quienes buscan un estilismo navideño elegante, femenino y con un guiño a la moda de otra época.