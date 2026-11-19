Carlota Casiraghi volvió a demostrar que la elegancia de Chanel forma parte de su ADN de estilo. Para asistir a los actos del Día Nacional de Mónaco, celebrado este 19 de noviembre, la hija de Carolina de Mónaco eligió un vestido negro de la maison francesa que recupera algunos de los códigos más reconocibles de la moda de los años ochenta: hombros marcados, una silueta estructurada y detalles de gran volumen.

La elección no pasó inadvertida. Además de su vínculo personal con la firma —de la que es embajadora desde 2021—, el conjunto evocó el guardarropa de su madre, una de las grandes musas de Chanel y referente de estilo durante aquella década.

El vestido Chanel de Carlota Casiraghi con hombros marcados y flores XL

Para la ocasión, Carlota llevó un vestido midi negro de la colección Métiers d’art 2026 de Chanel. El diseño destaca por su escote barco, manga larga y una silueta de líneas arquitectónicas que encuentra su mayor fuerza en los hombros estructurados.

El detalle más especial aparece en la parte inferior: grandes flores negras en relieve que crean un efecto tridimensional y aportan volumen al diseño. La combinación entre la sobriedad del negro y las aplicaciones florales convierte una silueta aparentemente clásica en una propuesta con personalidad.

Carlota Casiraghi en el Día Nacional de Mónaco. Getty Images

Los hombros definidos son uno de los elementos que remiten directamente a la estética ochentera, cuando las hombreras y las siluetas arquitectónicas se convirtieron en protagonistas de los looks más sofisticados. Sin embargo, Carlota los lleva con una interpretación contemporánea, sin que el conjunto parezca un disfraz de época.

Los pendientes rojos contrastaron con el vestido. Getty Images

El guiño de Carlota Casiraghi al estilo de Carolina de Mónaco

La relación de Carolina de Mónaco con Chanel es parte de la historia de la moda. Durante décadas, la princesa fue una de las grandes embajadoras de la maison y mantuvo una estrecha relación con Karl Lagerfeld, quien estuvo al frente de la dirección creativa de la firma durante muchos años.

Su guardarropa de los años ochenta estuvo marcado por vestidos de siluetas definidas, volúmenes, hombreras y diseños de alta costura. Por eso, la elección de Carlota tiene un significado especial: sin copiar literalmente el estilo de su madre, recupera algunos de los elementos que hicieron de Carolina un icono.

La conexión también es evidente en la propia historia de Carlota con la firma francesa. Desde que fue nombrada embajadora de Chanel en 2021, ha mantenido una relación cercana con la casa y ha llevado sus diseños en distintas apariciones públicas.

Pendientes rojos y labios a juego: los detalles que elevaron el look

Para romper con la sobriedad del vestido negro, Carlota eligió unos pendientes largos en rojo intenso, que coordinó con el tono de sus labios y su manicura. El contraste aportó un punto de color al conjunto y reforzó su aire sofisticado.

En cuanto al peinado, optó por un recogido bajo y pulido, con raya lateral, que despejó el rostro y permitió que los pendientes tuvieran mayor protagonismo. Completó el estilismo con zapatos negros de tacón y destalonados, manteniendo la atención en los detalles del vestido.

Una vez más, Carlota Casiraghi demuestra que el estilo no consiste en repetir las fórmulas del pasado, sino en reinterpretarlas. Su elección de Chanel para el Día Nacional de Mónaco es un homenaje a la elegancia de Carolina, pero también una declaración de estilo propia: clásica, francesa y con un guiño audaz a los años ochenta.