La Navidad es una época asociada con los nuevos comienzos, las reuniones familiares y los deseos para el año que está por llegar. Por eso, antes de colocar los últimos adornos, preparar la cena o recibir invitados, muchas personas aprovechan diciembre para ordenar sus espacios y realizar pequeños rituales que simbolizan renovación y bienestar.

Dentro de las tradiciones populares y algunas prácticas vinculadas con el Feng Shui, ingredientes como la canela, el romero y el laurel tienen un significado especial. La primera suele relacionarse con la abundancia y la prosperidad; el romero, con la protección y la purificación; mientras que el laurel simboliza el éxito, la buena fortuna y el cumplimiento de objetivos.

Aunque estas prácticas no tienen efectos energéticos demostrados científicamente, pueden convertirse en una forma significativa de establecer intenciones, despedir el año y preparar el hogar para una nueva etapa.

Si quieres incorporar esta tradición a tus preparativos navideños, estos son seis rituales sencillos que puedes realizar en casa.

1. Ritual de canela en la entrada para simbolizar abundancia

La canela es uno de los ingredientes más utilizados en los rituales tradicionales relacionados con la prosperidad. Su aroma cálido también se asocia con la hospitalidad y la sensación de un hogar acogedor.

Para realizar este ritual, coloca una pequeña cantidad de canela en polvo en un recipiente y sitúalo cerca de la entrada de tu casa. Mientras lo haces, establece una intención relacionada con la abundancia, las oportunidades y los proyectos que deseas desarrollar durante el próximo año.

Otra alternativa es colocar una ramita de canela junto a la puerta como elemento decorativo. Puedes acompañarla con una cinta roja o dorada para darle un toque navideño.

Conecta con el poder de la canela para atraer la abundancia a tu hogar. Canva

2. Limpieza con romero para renovar los espacios

En distintas tradiciones populares, el romero se utiliza como símbolo de protección, claridad y renovación. Su aroma herbal lo convierte en un ingrediente habitual de los rituales domésticos.

Para esta práctica, prepara una infusión con unas ramas de romero fresco y agua caliente. Déjala reposar, espera a que se enfríe por completo y cuélala. Puedes utilizarla para limpiar algunas superficies lavables de tu hogar, siempre que el material lo permita y después de comprobar que no deja manchas.

Mientras realizas la limpieza, piensa en aquello que deseas dejar atrás antes de terminar el año. La intención simbólica de este ritual es abrir espacio para nuevas experiencias y comenzar diciembre con una sensación de orden y tranquilidad.

3. Laurel para atraer éxito y nuevas oportunidades

Las hojas de laurel tienen una larga historia como símbolo de victoria y reconocimiento. En los rituales de fin de año, suelen relacionarse con el cumplimiento de metas, el éxito profesional y la buena fortuna.

Para hacer este ritual, escribe en una hoja de papel tres objetivos que te gustaría alcanzar durante 2027. Después, coloca una o dos hojas de laurel en un pequeño recipiente junto al papel y déjalo en un espacio tranquilo de tu casa.

Puedes conservarlo durante los últimos días de diciembre como recordatorio de tus propósitos. Lo importante es que cada intención esté acompañada de acciones concretas para convertirla en una meta alcanzable.

4. Baño aromático de romero y canela para cerrar ciclos

Los baños aromáticos también forman parte de distintas tradiciones de renovación. En este caso, la combinación de romero y canela puede utilizarse como una práctica simbólica para despedir el año y dedicar un momento al autocuidado.

Prepara una infusión suave con una rama de canela y unas hojas de romero. Cuando esté completamente fría, cuélala y utiliza el líquido para aromatizar el baño o como parte de tu rutina de ducha, evitando el contacto con los ojos y las zonas sensibles.

Si tienes piel sensible o antecedentes de alergias, es preferible no aplicar esta mezcla directamente sobre el cuerpo. Puedes limitarte a disfrutar de su aroma en un recipiente colocado en un lugar ventilado.

Un baño de hierbas relajantes te ayudará a proteger tu energía este mercurio retrógrado Pexels

5. Un sahumerio de romero para simbolizar protección

El uso de hierbas aromáticas en prácticas de limpieza espiritual está presente en distintas culturas. El romero, en particular, suele asociarse con la protección del hogar y la renovación de los ambientes.

Si acostumbras utilizar sahumerios, puedes elegir uno elaborado con romero y seguir las indicaciones del fabricante. Realiza la práctica durante unos minutos, manteniendo las ventanas abiertas y colocando el recipiente sobre una superficie resistente al calor.

No es necesario llenar la casa de humo ni quemar grandes cantidades de hierbas. Evita esta práctica si hay personas con asma o sensibilidad respiratoria, niños pequeños o mascotas en el espacio. También puedes sustituirla por un aromatizador sin combustión.

Asegúrate de que la vela sea encendida cuando todos coloquen sus papeles en el tazón. (Unsplash)

6. Canela, laurel y romero para recibir la Navidad con una nueva intención

Si prefieres reunir los tres ingredientes en un solo ritual, puedes preparar un pequeño arreglo natural para colocar en la sala o el comedor.

Necesitarás una ramita de canela, dos hojas de laurel y unas ramas de romero fresco. Agrúpalos con una cinta de color rojo, verde o dorado y colócalos en un recipiente decorativo.

Antes de situarlo en tu hogar, piensa en tres intenciones para el próximo año: una relacionada con la prosperidad, otra con la tranquilidad y una más con tus proyectos personales. Este arreglo puede permanecer durante la temporada navideña como recordatorio de esos deseos.

Procura mantenerlo lejos de fuentes de calor y reemplazar las hierbas cuando comiencen a deteriorarse.

Evita tomar agua en los vasos de velas y veladoras Getty Images

¿Cuándo hacer una limpia energética en casa antes de Navidad?

No existe una fecha obligatoria para realizar estos rituales. Algunas personas prefieren hacerlos durante los primeros días de diciembre, mientras que otras esperan hasta la semana previa a Navidad o los últimos días del año.

Una buena manera de incorporarlos a tu rutina es comenzar con una limpieza física: ordenar los armarios, retirar objetos que ya no utilizas, ventilar las habitaciones y limpiar las superficies.

Después puedes elegir el ritual que tenga mayor significado para ti.

La Navidad también es una oportunidad para renovar los espacios, agradecer lo vivido y preparar el ambiente para todo lo que deseas construir en 2027.