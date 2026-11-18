Después de tres días de compromisos oficiales, encuentros culturales y actividades relacionadas con la sostenibilidad, Kate Middleton y el príncipe William pusieron punto final a su visita por India con una reunión de alto perfil: un encuentro con el primer ministro Narendra Modi en Nueva Delhi.

La cita tuvo lugar el miércoles 18 de noviembre de 2026, en la residencia oficial del mandatario, hasta donde llegaron los príncipes de Gales después de viajar desde Mumbai. Se trató de uno de los compromisos diplomáticos más relevantes de su recorrido y de una oportunidad para reforzar los vínculos entre Reino Unido e India.

Para Kate, también fue una ocasión para continuar con uno de los gestos que marcaron su visita: rendir homenaje al país anfitrión a través de la moda. La princesa eligió un conjunto del diseñador indio Gaurav Gupta, reconocido por sus creaciones de alta costura.

Kate Middleton elige un diseño de Gaurav Gupta para su encuentro con Narendra Modi

Durante su estancia en India, la princesa de Gales incorporó a su vestuario propuestas de diseñadores locales. Su elección para reunirse con Narendra Modi mantuvo esa intención: apostar por la creación de un diseñador indio para un compromiso institucional de especial relevancia.

El conjunto de Gaurav Gupta fue una forma de reconocer la creatividad y la industria de la moda del país anfitrión. A lo largo del viaje, Kate combinó sus compromisos oficiales con referencias a la cultura y el talento local, una fórmula que ha convertido sus elecciones de vestuario en parte importante de su agenda internacional.

¿Por qué fue importante el encuentro de Kate Middleton y el príncipe William con Narendra

Modi?

La reunión tuvo lugar en un momento en el que los príncipes de Gales asumen una presencia cada vez más destacada en el escenario internacional. Para William, heredero al trono británico, el encuentro representó otro paso en el desarrollo de su papel diplomático y en su participación en las relaciones del Reino Unido con otros países.

Antes de la visita, un portavoz del Palacio de Kensington destacó la importancia de los vínculos entre ambas naciones, que abarcan ámbitos como el comercio, la inversión, la defensa, la seguridad, la tecnología, la educación y la cultura.

El representante también señaló que la presencia de Kate junto a William hacía especialmente significativo el encuentro, al tratarse de una oportunidad para celebrar y fortalecer la relación entre los dos países.

El príncipe William y Kate Middleton viajaron en metro por Mumbai durante el primer día de su visita oficial a India, el 16 de noviembre de 2026. La pareja participa en las actividades previas a la sexta edición de los premios Earthshot, una iniciativa que impulsa soluciones para proteger el medioambiente y promover la sostenibilidad. Getty Images

Kate Middleton y William regresan a India diez años después

Este viaje también tuvo un significado personal para los príncipes de Gales. La reunión con Narendra Modi ocurrió una década después de su primera visita conjunta a India, realizada en 2016, cuando también recorrieron el vecino Bután.

En esta ocasión, la pareja pasó tres días en el país y recorrió aproximadamente 850 millas desde Mumbai hasta Nueva Delhi para su último compromiso. La agenda estuvo marcada por la innovación ambiental, la moda sostenible y los intercambios culturales entre India y Reino Unido.

La visita fue, además, su primera gira oficial internacional conjunta en cuatro años. En Mumbai, uno de los momentos centrales fue la sexta edición de los premios Earthshot, iniciativa impulsada por el príncipe William para reconocer soluciones ambientales.

El príncipe William y Kate Middleton asistieron a la ceremonia de los premios Earthshot 2026 en el Jio World Convention Centre de Mumbai, India, el 17 de noviembre. La pareja compartió sonrisas durante una de las citas más importantes de su agenda internacional, dedicada a reconocer iniciativas que buscan proteger el planeta. Getty Images

Los últimos compromisos de Kate Middleton y el príncipe William en India

Antes de concluir su recorrido, ambos participaron en distintas actividades en Mumbai. Visitaron una escuela donde mujeres de comunidades con menos oportunidades reciben formación en oficios tradicionales y encuentran nuevas posibilidades de independencia económica.

Posteriormente, sus agendas se dividieron. Kate acudió a un hospital de maternidad, en línea con su trabajo internacional en favor de la primera infancia, mientras que William visitó Dharma Productions, donde conoció más sobre la industria cinematográfica de Bollywood y presenció

una presentación de danza.

Un día antes, la princesa había protagonizado uno de los momentos más comentados de la gira durante la ceremonia de los premios Earthshot 2026. Para esa noche eligió un Anarkali color bermellón de la diseñadora india Mahima Mahajan y sorprendió con un discurso sobre el poder de la naturaleza para sanar y enriquecer la vida cotidiana.

Así, entre compromisos diplomáticos, encuentros culturales y homenajes a la creatividad india, Kate Middleton y el príncipe William cerraron una visita que combinó sus responsabilidades institucionales con algunos de los proyectos que definen su trabajo público.