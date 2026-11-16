La sala es uno de los espacios más importantes de la casa: ahí recibimos visitas, compartimos tiempo en familia y descansamos después de un día largo. Por eso, dentro del Feng Shui, su distribución merece especial atención. No se trata únicamente de elegir muebles bonitos, sino de crear un ambiente que permita circular con comodidad y transmita una sensación de equilibrio.

Esta filosofía china considera que la energía vital, conocida como chi, debe fluir sin obstáculos por los espacios. Cuando los muebles bloquean las entradas, los pasillos están saturados o la habitación se siente desordenada, la circulación puede volverse menos armoniosa.

Si quieres renovar tu sala antes de terminar el año, estos siete cambios de distribución te ayudarán a crear un espacio más acogedor. De acuerdo con el Feng Shui, también pueden acompañar simbólicamente tus intenciones de abundancia y bienestar.

1. Coloca el sofá principal frente a la entrada, sin alinearlo directamente con la puerta

Uno de los principios más conocidos del Feng Shui es la llamada posición de mando. Consiste en colocar el mueble principal de manera que permita ver la entrada de la habitación sin quedar directamente alineado con ella.

En la sala, esto significa que el sofá debería ofrecer una vista de la puerta y, de ser posible, tener una pared sólida detrás. Esta distribución transmite una sensación de seguridad y control del espacio.

Si la arquitectura no permite colocar el sofá en esa posición, puedes utilizar un espejo colocado estratégicamente para tener visibilidad de la entrada, siempre que no genere reflejos incómodos.

2. Evita colocar el sofá de espaldas a una zona de circulación

El sofá suele ser el centro de la sala y su ubicación determina cómo se recorre el resto del espacio. Procura que no bloquee el paso hacia otras habitaciones ni interfiera con la entrada principal.

Desde el Feng Shui, una circulación despejada favorece el movimiento del chi y evita que la energía se sienta estancada. En términos prácticos, también hace que la sala sea más cómoda y funcional.

Deja suficiente espacio para caminar alrededor de los muebles y evita colocar mesas auxiliares o decoraciones donde puedan convertirse en obstáculos.

3. Organiza los sillones para favorecer la conversación

La sala debe ser un lugar de encuentro. Por eso, una distribución en la que los sillones y las butacas se orienten hacia el sofá principal puede favorecer la convivencia y el equilibrio.

En lugar de colocar todos los asientos mirando hacia una pared o demasiado separados entre sí, crea una composición que facilite el contacto visual. Una mesa de centro puede funcionar como punto de unión entre los muebles.

Dentro del Feng Shui, esta disposición se relaciona simbólicamente con la armonía familiar y las relaciones personales. También ayuda a que el espacio se sienta más acogedor.

Max Rahubovskiy (Pexels)

4. Deja libre el acceso a las ventanas y permite la entrada de luz natural

La iluminación es otro aspecto importante para crear una sala equilibrada. Evita colocar muebles altos frente a las ventanas o utilizar cortinas demasiado pesadas que bloqueen por completo la luz.

El Feng Shui busca mantener una relación armónica entre el interior y el exterior, por lo que la luz natural y la ventilación son elementos que conviene aprovechar.

Si tu sala tiene poca iluminación, puedes complementar con lámparas de luz cálida distribuidas en diferentes puntos. Una iluminación uniforme ayuda a crear una atmósfera agradable, especialmente durante las noches.

5. Coloca una mesa de centro de formas suaves

Las mesas de centro suelen ocupar una posición central en la sala. Para el Feng Shui, las formas redondeadas pueden ayudar a suavizar visualmente el ambiente y evitar una sensación demasiado rígida.

Puedes elegir una mesa circular u ovalada, especialmente si tienes un espacio pequeño o muebles con líneas rectas. Si prefieres una mesa cuadrada o rectangular, procura que sus esquinas no interfieran con las zonas de paso.

Mantén la superficie ordenada y evita utilizarla como lugar de almacenamiento. Un espacio despejado favorece tanto la circulación como la sensación de tranquilidad.

6. Incorpora plantas naturales en lugares estratégicos

Las plantas representan crecimiento, renovación y vitalidad dentro de las interpretaciones populares del Feng Shui. En la sala, pueden aportar color y conectar el espacio con la naturaleza.

Elige especies que se adapten a la iluminación de tu hogar y colócalas en esquinas que necesiten vida visual, junto a una ventana o cerca de un mueble sin bloquear el paso.

El bambú de la suerte, la planta de jade y algunas variedades de pothos suelen asociarse simbólicamente con la prosperidad. Lo importante es mantenerlas saludables: las hojas secas y las plantas deterioradas no contribuyen a una decoración cuidada.

7. Mantén despejadas las esquinas y evita acumular muebles

Una sala llena de muebles, objetos decorativos y accesorios puede sentirse saturada. Desde el Feng Shui, el desorden dificulta la circulación del chi y puede generar una sensación de estancamiento.

Revisa qué piezas realmente necesitas y retira aquellas que ya no cumplen una función. Procura que las esquinas no se conviertan en espacios de acumulación y deja libres los pasillos.

No significa que debas tener una sala vacía o minimalista. Se trata de encontrar un equilibrio entre funcionalidad y decoración, conservando únicamente los elementos que aportan comodidad o valor al espacio.

¿Dónde colocar los muebles de la sala para atraer abundancia según el Feng Shui?

Además de la distribución general, algunas escuelas de Feng Shui utilizan el mapa Bagua para identificar las áreas simbólicas del hogar. En esta herramienta, el sector sureste se relaciona tradicionalmente con la riqueza y la prosperidad.

Si deseas incorporar este principio, puedes identificar esa zona en el plano de tu vivienda y colocar ahí una planta saludable, un objeto que represente tus metas o elementos de madera, asociados con el crecimiento dentro del ciclo de los cinco elementos.

Sin embargo, la aplicación del mapa Bagua varía según la escuela y el método utilizado, por lo que no existe una única distribución válida para todas las casas.

Más allá de las interpretaciones simbólicas, una sala ordenada, bien iluminada y con muebles que permitan moverse cómodamente puede mejorar la experiencia cotidiana del hogar. El Feng Shui propone mirar cada espacio con intención: no solo como un lugar que decoramos, sino como un entorno que acompaña nuestro bienestar, nuestras relaciones y los nuevos comienzos.