Cómo hidratar el cabello en invierno: 8 trucos para evitar que se reseque, pierda brillo y se esponje

Durante el invierno, el cabello puede perder suavidad, volverse más difícil de peinar y presentar ese aspecto esponjado que aparece incluso después de utilizar acondicionador. Las bajas temperaturas, el viento, la calefacción y los cambios bruscos entre ambientes fríos y cálidos pueden contribuir a que la fibra capilar se sienta más seca y pierda su apariencia saludable.

A esto se suma el uso frecuente de agua caliente, secadoras y herramientas térmicas, que pueden aumentar la resequedad y favorecer la aparición de puntas abiertas. Por eso, durante los meses fríos es importante adaptar la rutina de cuidado capilar e incorporar productos que ayuden a conservar la hidratación.

La buena noticia es que no necesitas transformar todos tus hábitos para conseguirlo. Estos ocho trucos te ayudarán a cuidar tu cabello en invierno, controlar el frizz y recuperar su brillo natural.

1. Utiliza una mascarilla hidratante una o dos veces por semana

Durante el invierno, una mascarilla capilar puede convertirse en una de las mejores aliadas para combatir la resequedad. A diferencia del acondicionador de uso diario, estos tratamientos suelen tener fórmulas más concentradas que ayudan a suavizar la fibra capilar y mejorar su apariencia.

Busca productos con ingredientes acondicionadores como manteca de karité, pantenol, glicerina o aceites vegetales. Aplícalos de medios a puntas, respeta el tiempo indicado en el envase y enjuaga según las instrucciones.

Si tu cabello es fino, elige fórmulas ligeras para evitar que pierda volumen.

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2. Cambia a un shampoo suave que no

reseque

Uno de los errores más comunes durante el invierno es utilizar shampoos demasiado agresivos que dejan el cabello con una sensación áspera después del lavado.

Para evitarlo, busca fórmulas suaves y adecuadas para tu tipo de cuero cabelludo. Si tu melena está seca o teñida, puedes elegir un shampoo hidratante que ayude a limpiar sin dejar una sensación de tirantez en largos y puntas.

Recuerda que el shampoo debe concentrarse principalmente en el cuero cabelludo. No es necesario frotar las puntas con fuerza, ya que la espuma que cae durante el enjuague suele ser suficiente para limpiarlas.

Un masaje suave es suficiente para limpiar tu cabello. Frotar con fuerza puede dañar el cabello y provocar frizz. FREEPIK

3. Aplica acondicionador después de cada lavado

El acondicionador es indispensable para mantener el cabello suave y facilitar el desenredado. Durante el invierno, evita saltarte este paso, especialmente si notas que tu melena se enreda con facilidad o tiene más frizz de lo habitual.

Distribúyelo de medios a puntas, sin aplicarlo directamente en las raíces si tu cabello tiende a engrasarse. Déjalo actuar el tiempo recomendado y desenreda suavemente con los dedos o con un peine de dientes anchos.

Este hábito ayuda a mejorar la manejabilidad y reduce la fricción al peinar.

4. Incorpora un leave-in para controlar el frizz

Si tu cabello se esponja cada vez que sales de casa o después de secarlo, un acondicionador sin enjuague puede marcar la diferencia. Los productos leave-in ayudan a suavizar la fibra capilar, facilitan el peinado y aportan una capa acondicionadora que permanece en el cabello.

Puedes elegir una crema ligera, un spray hidratante o una loción antifrizz, dependiendo de la textura de tu melena. Aplícalo sobre el cabello húmedo, principalmente en medios y puntas, y distribúyelo de manera uniforme.

Si tienes el cabello fino, comienza con poca cantidad para evitar que se vea pesado.

5. Utiliza aceite capilar para cuidar las puntas

Las puntas suelen ser una de las zonas que más evidencian la resequedad, especialmente cuando el cabello es largo o está teñido. Para mejorar su apariencia, puedes incorporar unas gotas de aceite capilar después del peinado.

Los productos formulados con aceites de argán, jojoba o coco ayudan a suavizar la superficie del cabello, reducir la fricción y aportar brillo. No obstante, conviene recordar que los aceites no sustituyen la hidratación: funcionan principalmente como agentes acondicionadores y ayudan a disminuir la pérdida de humedad.

Aplica una pequeña cantidad únicamente en las puntas y evita excederte para que el cabello no luzca grasoso.

El aceite de coco es un gran aliado para la belleza del pelo Getty Images

6. Evita lavar el cabello con agua demasiado caliente

Durante los días fríos, una ducha caliente puede resultar especialmente agradable, pero utilizar agua a temperaturas muy elevadas puede aumentar la sensación de resequedad en el cabello y el cuero cabelludo.

Lo ideal es lavar la melena con agua tibia y realizar el último enjuague con agua ligeramente más fresca, si te resulta cómodo. No necesitas utilizar agua helada para conseguir brillo: lo importante es evitar las temperaturas excesivas y no someter la fibra capilar a cambios bruscos.

7. Reduce el uso de secadoras y herramientas de calor

Las planchas, tenazas y secadoras pueden contribuir al daño de la fibra capilar cuando se utilizan con demasiada frecuencia o a temperaturas elevadas. Durante el invierno, procura dejar descansar tu cabello de las herramientas térmicas siempre que sea posible.

Cuando necesites utilizar la secadora, aplica previamente un protector térmico, retira el exceso de agua con una toalla de microfibra sin frotar y utiliza una temperatura moderada. Mantén el aparato a cierta distancia del cabello y evita concentrar el calor durante demasiado tiempo en una sola sección.

También puedes alternar los peinados con calor con ondas naturales, trenzas o recogidos suaves.

Nunca dejes la secadora mucho tiempo en un solo lugar, ya que esto puede quemar el cabello. Mantén un movimiento fluido y constante. FREEPIK

8. Protege tu cabello del viento y los cambios de temperatura

El viento frío puede enredar el cabello y aumentar la fricción, mientras que los ambientes interiores con calefacción pueden favorecer la sensación de sequedad. Para proteger tu melena, utiliza bufandas o gorros con un forro suave y evita los tejidos que generen demasiada fricción.

Si tienes el cabello largo, puedes llevarlo en una trenza floja o un recogido bajo cuando salgas a la calle. También es recomendable evitar acostarte con el cabello mojado y utilizar una funda de almohada suave para reducir los enredos durante la noche.

¿Cómo saber si tu cabello necesita más hidratación en invierno?

Si notas que tu cabello está áspero al tacto, pierde brillo, se enreda con facilidad o presenta más frizz de lo habitual, puede ser una señal de que necesita una rutina de cuidado más acondicionadora.

También es importante distinguir entre resequedad y daño capilar. La hidratación y los productos acondicionadores pueden mejorar la suavidad y la apariencia de la fibra, pero no reparan por completo las puntas abiertas ni revierten el daño estructural. En esos casos, un corte de mantenimiento puede ser necesario.

La clave para mantener una melena bonita durante el invierno está en la constancia: utilizar un shampoo adecuado, no saltarse el acondicionador, incorporar una mascarilla semanal y proteger el cabello del calor y la fricción. Con pequeños cambios en tu rutina, puedes ayudar a que conserve su suavidad, movimiento y brillo incluso durante los días más fríos