¿Por qué Kate Middleton siempre lleva las manos entrelazadas? El significado de su gesto más característico

Hay detalles de Kate Middleton que se han convertido en parte de su imagen pública: sus abrigos de sastrería, sus peinados con ondas, sus zapatos de tacón y, por supuesto, su manera de posar frente a las cámaras. Entre ellos destaca un gesto que repite con frecuencia durante sus apariciones oficiales: mantener las manos entrelazadas a la altura del abdomen.

La princesa de Gales suele adoptar esta postura cuando saluda, escucha a otras personas o posa para las fotografías. Aunque puede parecer un movimiento espontáneo, su repetición ha despertado la curiosidad de los expertos en lenguaje corporal, quienes han ofrecido distintas interpretaciones sobre lo que comunica.

¿Qué significa que Kate Middleton mantenga las manos entrelazadas?

Una de las explicaciones más conocidas proviene del análisis de la experta en lenguaje corporal Blanca Cobb, quien ha señalado que mantener las manos juntas frente al cuerpo puede funcionar como un gesto de comodidad y autorregulación.

Cuando una persona permanece durante largos periodos frente a cámaras, periodistas y desconocidos, puede desarrollar una postura habitual que le resulte natural. En ese sentido, entrelazar las manos puede convertirse en una manera de mantenerlas en una posición cómoda y evitar movimientos innecesarios.

En el caso de Kate, esta postura también contribuye a proyectar una imagen ordenada y discreta durante sus compromisos públicos. Sin embargo, no significa necesariamente que esté nerviosa, incómoda o insegura. El lenguaje corporal no permite determinar por sí solo lo que una persona siente.

Kate Middleton Getty Images

La postura de Kate Middleton también tiene relación con el protocolo real

Ser integrante de la familia real británica implica participar constantemente en ceremonias, encuentros diplomáticos, visitas y actos públicos. En estas situaciones, la postura corporal forma parte de la comunicación no verbal.

Mantener las manos juntas permite adoptar una posición neutral mientras se escucha a otras personas o se espera para saludar. También evita que los brazos queden en una posición incómoda durante las fotografías.

La experta en etiqueta Myka Meier ha identificado una postura característica de Kate, a la que denomina Cambridge Carry. Se trata de una posición en la que la princesa mantiene los hombros hacia atrás y las manos al frente, una postura que puede resultar más natural cuando sostiene un bolso pequeño o una carpeta.

Por eso, en muchas fotografías de sus compromisos oficiales, Kate aparece sujetando un clutch con ambas manos. Más que un accesorio elegido únicamente por razones estéticas, también le permite mantener una posición definida mientras interactúa con otras personas.

Kate Middleton durante Royal Ascot 2019 con un vestido azul cielo de Elie Saab, valuado en aproximadamente 5 mil dólares. Este diseño de alta costura es uno de los más elegantes y exclusivos que ha incorporado a su guardarropa real. Getty Images

¿Por qué Kate Middleton a veces imita los gestos del príncipe William?

Otro detalle interesante aparece cuando Kate comparte compromisos oficiales con el príncipe William. En algunas ocasiones, ambos adoptan posturas similares, incluyendo la manera de colocar las manos frente al cuerpo.

La experta en lenguaje corporal Judi James ha descrito este comportamiento como mirroring o reflejo postural. Se trata de una tendencia a reproducir de manera espontánea algunos movimientos, expresiones o posiciones de otra persona durante una interacción.

Este tipo de sincronía puede aparecer entre personas que comparten una conversación o una situación social. En el caso de los príncipes de Gales, también puede ser una consecuencia de participar juntos en numerosos actos oficiales y compartir dinámicas de protocolo.

No obstante, observar dos posturas similares no permite establecer por sí solo qué siente una persona ni determinar el estado de una relación.

Anillo de compromiso de Kate Middleton Getty Images

¿Kate Middleton ha cambiado su lenguaje corporal desde que llegó a la realeza?

Sí, distintos análisis de sus apariciones públicas han señalado una evolución en su manera de comunicarse frente a las cámaras.

Durante sus primeros años como integrante de la familia real, Kate solía mantener una postura más contenida y permanecer cerca del príncipe William durante algunos compromisos. Con el paso del tiempo, ha incorporado movimientos más abiertos, como mantener los brazos relajados a los lados o utilizar las manos para acompañar sus conversaciones.

El experto en lenguaje corporal Darren Stanton ha señalado que esta evolución puede interpretarse como una mayor seguridad al desenvolverse en actos públicos. También ha destacado que la princesa ya no depende tanto de la proximidad física de William durante sus compromisos.

Así, aunque las manos entrelazadas siguen siendo una de sus posturas más reconocibles, no es la única manera en que Kate se presenta ante las cámaras.

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Otros gestos característicos de Kate Middleton que vale la pena observar

Además de mantener las manos juntas, la princesa de Gales tiene otros recursos de comunicación no verbal que suelen aparecer durante sus compromisos.

La sonrisa durante los saludos: Kate suele acompañar sus encuentros con una sonrisa y contacto visual, elementos que forman parte de la interacción social y ayudan a establecer cercanía con las personas que conoce.

La inclinación de la cabeza al escuchar: es un movimiento habitual en las conversaciones que puede acompañar la atención hacia otra persona, aunque no tiene un significado universal.

Los gestos con las manos al hablar: en algunas apariciones, la princesa utiliza movimientos abiertos para acompañar sus explicaciones y dar naturalidad a la conversación.

Sujetar el bolso con ambas manos: además de completar sus looks, este recurso le permite mantener una postura definida mientras espera o posa frente a los fotógrafos.

Al final, las manos entrelazadas de Kate Middleton son uno de esos pequeños detalles que han terminado por formar parte de su identidad visual. Una postura sencilla que combina comodidad, etiqueta y una manera discreta de desenvolverse ante la constante atención pública.