¿Cuánto cuesta vestir a una princesa? Los secretos detrás del guardarropa de Kate Middleton y la realeza

Elegir qué ponerse para una reunión oficial, una visita diplomática o una ceremonia de Estado no es una decisión menor cuando se forma parte de la realeza. Cada aparición pública de Kate Middleton genera interés por sus estilismos, las firmas que elige y los detalles que acompañan sus conjuntos. Pero detrás de esa imagen cuidadosamente construida también existe una pregunta inevitable: ¿cuánto cuesta vestir a una princesa?

El guardarropa de la princesa de Gales combina prendas de diseñadores internacionales, firmas británicas, accesorios exclusivos y piezas que vuelve a utilizar en distintas ocasiones. Aunque no existe una cifra oficial que revele cuánto dinero destina personalmente a su ropa, los análisis especializados de sus apariciones permiten calcular el valor aproximado de las prendas nuevas que incorpora cada año.

Uno de los recuentos más recientes, correspondiente a 2025, ofrece una mirada interesante sobre sus elecciones de moda y el presupuesto estimado detrás de ellas.

¿Cuánto dinero gastó Kate Middleton en ropa durante 2025?

De acuerdo con el análisis anual de UFO No More, una plataforma especializada en identificar las prendas y accesorios que utilizan las mujeres de la realeza europea, Kate Middleton estrenó 75 piezas durante 2025, cuyo valor estimado ascendió a 82,238 euros.

Esto representa un promedio aproximado de 1,246 euros por artículo. La cifra la colocó en el séptimo lugar entre las mujeres de la realeza incluidas en el recuento.

El dato resulta interesante porque 2025 también marcó el regreso de la princesa de Gales a una agenda pública más activa después de un periodo de menor presencia durante 2024.

Sin embargo, hay una precisión importante: el estudio calcula el valor de las prendas identificadas, no necesariamente el dinero que Kate pagó directamente por ellas. Algunos artículos pueden haber sido regalos o adquiridos con descuentos.

Estilista de Kate Middleton Getty Images

¿Quién gasta más en ropa dentro de la realeza europea?

El análisis de 2025 también permite comparar el valor de los guardarropas de distintas figuras de la realeza.

La princesa Olympia de Grecia encabezó el recuento con 246,614 euros en 79 prendas nuevas, seguida de Charlene de Mónaco, con 244,484 euros y 156 piezas. Meghan Markle ocupó el tercer puesto, con 168,094 euros correspondientes a 207 prendas.

Kate Middleton quedó por debajo de estas cifras, con sus 82,238 euros estimados. El listado también incluyó a otras figuras como Máxima de Holanda y Mary de Dinamarca.

Estas cantidades muestran que el valor de un guardarropa real no depende únicamente del número de prendas. La elección de diseñadores, los materiales, las piezas de alta costura y los accesorios pueden modificar considerablemente el presupuesto.

Recientemente Olympia de Grecia celebró su cumpleaños 28 @olympiagreece

¿Quién paga la ropa de Kate Middleton?

Esta es una de las preguntas más frecuentes cuando se habla del estilo de la princesa de Gales. Sin embargo, no existe un desglose público que permita identificar cuánto se destina específicamente a su vestuario ni qué proporción corresponde a gastos personales o compromisos oficiales.

De acuerdo con la información financiera publicada por la propia Casa Real británica, la vida y el trabajo del príncipe William se financian principalmente mediante los ingresos del Ducado de Cornualles. Este patrimonio también cubre gastos relacionados con sus actividades públicas y privadas.

Por otra parte, la Subvención Soberana (Sovereign Grant) financia las funciones oficiales del monarca, el funcionamiento de la Casa Real y el mantenimiento de las residencias reales. No constituye un ingreso personal para los integrantes de la familia.

Por eso, no sería correcto afirmar que cada vestido o accesorio que utiliza Kate se paga directamente con dinero público. Las cuentas oficiales no ofrecen ese nivel de detalle sobre su guardarropa.

Getty Images

¿Kate Middleton puede aceptar ropa gratis de los diseñadores?

La relación entre las casas de moda y la realeza tiene particularidades. Las apariciones de Kate pueden representar una importante exposición para las firmas que visten a la princesa, pero eso no significa que todas las prendas que utiliza sean regalos.

En el caso de los análisis de moda, las plataformas especializadas identifican las marcas, modelos y precios de los artículos que aparecen en sus fotografías. Después, calculan su valor comercial aproximado.

Es importante distinguir entre una prenda prestada, una pieza regalada, una compra y un artículo adquirido con descuento. No siempre es posible conocer la operación detrás de cada conjunto, por lo que los rankings no deben interpretarse como estados de cuenta personales.

El secreto del guardarropa de Kate Middleton: repetir prendas también es parte de su estilo

Aunque los estrenos de la princesa suelen generar titulares, una de las características más reconocibles de su estilo es que vuelve a utilizar prendas que ya forman parte de su armario.

Kate ha aparecido en distintas ocasiones con abrigos, vestidos y accesorios que había llevado anteriormente, adaptándolos a nuevos compromisos mediante diferentes combinaciones. Esta práctica también permite que piezas de diseñador permanezcan vigentes durante varias temporadas.

Su guardarropa combina inversiones en prendas de mayor valor con opciones de firmas más accesibles, además de diseños británicos que suele incorporar en visitas y actos oficiales.

La repetición de ropa también responde a una tendencia de consumo más consciente: aprovechar las prendas que ya se tienen en lugar de estrenar un conjunto completo para cada aparición pública.

La tiara Strathmore perteneció a la reina madre, bisabuela del príncipe William AFP

¿Cuánto cuesta vestir a una princesa? Una cifra que va más allá de los vestidos

El vestuario de Kate Middleton no se limita a los vestidos que utiliza durante sus compromisos oficiales. También incluye abrigos, trajes sastre, zapatos, bolsos, sombreros, joyería y otros accesorios que forman parte de su imagen pública.

Cada elemento tiene una función dentro de sus apariciones: desde elegir diseñadores británicos para apoyar a la industria local hasta adaptar sus conjuntos al protocolo de una ceremonia o al contexto de una visita.

Los 82,238 euros estimados en prendas nuevas durante 2025 ofrecen una referencia del valor de su guardarropa, pero no representan un presupuesto oficial ni permiten conocer cuánto pagó realmente por cada artículo.

Al final, vestir como una princesa implica mucho más que elegir ropa de lujo: también supone construir una imagen coherente con las responsabilidades, los compromisos y las tradiciones de una institución que observa cada detalle.