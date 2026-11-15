Las 5 joyas más elegantes que Kate Middleton heredó de la princesa Diana

La princesa Diana tenía una relación especial con las joyas. Más allá de su valor y belleza, muchas de las piezas que formaron parte de su colección personal quedaron ligadas a momentos importantes de su vida: desde su compromiso con el entonces príncipe Carlos hasta sus viajes y compromisos oficiales. Décadas después de su muerte, algunas de ellas continúan teniendo un lugar destacado en el joyero de Kate Middleton.

La princesa de Gales ha incorporado varias de estas piezas a su guardarropa, convirtiéndolas en una manera discreta de rendir homenaje a la madre de su esposo, el príncipe William. Una de sus elecciones más recientes ocurrió el 8 de noviembre de 2026, durante la ceremonia del Día del Recuerdo en el Cenotafio de Londres, cuando llevó unos pendientes de perlas y diamantes que pertenecieron a Diana.

Estas son cinco joyas que forman parte de ese legado.

1. El anillo de compromiso con zafiro y diamantes

Es, probablemente, la joya más reconocible que comparten Diana y Kate. El anillo tiene como protagonista un zafiro ovalado de Ceilán de 12 quilates, rodeado por 14 diamantes y engastado en oro blanco de 18 quilates.

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Diana lo eligió personalmente en 1981, cuando el entonces príncipe Carlos le propuso matrimonio. La pieza fue creada por la casa Garrard y llamó la atención por su diseño, inspirado en una joya de la colección real.

En 2010, el príncipe William eligió precisamente este anillo para pedirle matrimonio a Kate. En aquel momento explicó que era una manera de mantener cerca a su madre en una ocasión tan importante. Desde entonces, el zafiro azul se ha convertido en uno de los elementos más identificables del estilo de la princesa de Gales.

2. Los pendientes Collingwood de perlas y diamantes

Esta es la pieza que volvió a poner el legado de Diana en el centro de la conversación. Kate llevó estos pendientes el 8 de noviembre de 2026, durante el servicio nacional del Día del Recuerdo, celebrado en el Cenotafio de Londres.

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Los pendientes fueron un regalo de bodas que Diana recibió en 1981 de la joyería Collingwood. Su diseño combina diamantes en la parte superior con grandes perlas en forma de gota. La princesa los convirtió en uno de sus accesorios habituales para ocasiones formales y eventos de gala.

Después de su fallecimiento, las piezas pasaron a formar parte de la herencia destinada a sus hijos y, posteriormente, William se las entregó a Kate. La princesa de Gales ha recurrido a ellas en distintas ocasiones, manteniendo vivo el recuerdo de una de las joyas más queridas de su suegra.

3. Los pendientes de diamantes con perlas del Mar del Sur

Otra de las piezas más sofisticadas de la colección de Diana es este par de pendientes que combina una estructura de diamantes con perlas del Mar del Sur. Su diseño destaca por una parte superior en forma de herradura y detalles de diamantes de talla marquesa, de los que cuelgan las perlas.

Diana los llevó en diversas apariciones públicas, entre ellas durante una visita a Australia en 1996. Kate los recuperó para los premios BAFTA de 2019, aunque hizo una pequeña modificación en su apariencia: utilizó perlas más pequeñas que las que solía llevar su suegra.

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Este detalle permite apreciar cómo la princesa de Gales adapta las joyas históricas a su propio estilo sin perder la conexión con su procedencia

4. La pulsera de tres hileras de perlas y diamantes

De apariencia más discreta que otras piezas de su colección, esta pulsera tiene una historia particular. Fue diseñada por Nigel Milne en 1988 y está formada por tres hileras de perlas, separadas por pequeños detalles de perlas y diamantes.

Diana la lució en 1989 durante un evento de Birthright, una organización benéfica dedicada a apoyar iniciativas relacionadas con el embarazo y el parto. La pieza también está vinculada a su trabajo filantrópico, pues formó parte de una colección creada para recaudar fondos para esta causa.

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Kate la incorporó a su joyero y la llevó públicamente durante una recepción en Alemania en 2017. Desde entonces, la pulsera ha aparecido en distintas ocasiones, incluida la gira de los príncipes de Gales por el Caribe en 2022.

5. Los pendientes de zafiros y diamantes de doble caída

El azul intenso de los zafiros vuelve a aparecer en otra de las joyas que conectan a Diana con Kate. Se trata de unos pendientes de doble caída que combinan zafiros de forma redondeada con marcos de diamantes.

Diana los llevó en varias ocasiones memorables, entre ellas durante la visita de Estado a Estados Unidos en 1985, cuando protagonizó su célebre baile con John Travolta en la Casa Blanca.

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Kate los lució públicamente por primera vez en el desfile Trooping the Colour de junio de 2022 y desde entonces los ha elegido para distintos compromisos oficiales. Su diseño elegante y el intenso color de las piedras los convierten en un complemento que conserva el sello de la princesa Diana.

¿Y la tiara Lover’s Knot que también usó la princesa Diana?

Es imposible hablar de las joyas que Kate ha lucido en homenaje a Diana sin mencionar la tiara Lover’s Knot, una de las más emblemáticas de la realeza británica. Sin embargo, hay una precisión histórica: esta tiara no fue heredada directamente de Diana.

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La pieza fue creada para la reina Mary en 1913 y, posteriormente, pasó a la reina Isabel II, quien se la prestó a Diana después de su boda con Carlos. Kate también la ha llevado en importantes ocasiones, como banquetes de Estado y recepciones diplomáticas.

Su presencia en el joyero de la princesa de Gales responde a la tradición de préstamo de joyas de la familia real, no a una herencia personal de su suegra. Aun así, verla en Kate inevitablemente recuerda a Diana, quien la convirtió en una de sus piezas más características.