William y Harry recuerdan a la princesa Diana con un gesto que vuelve a unirlos

El príncipe William y el príncipe Harry volvieron a coincidir en una causa que los conecta con su madre, la princesa Diana. Aunque los hermanos mantienen una relación distante, ambos enviaron cartas de felicitación a los jóvenes reconocidos este año por el Diana Award, la organización creada en memoria de la fallecida princesa.

El gesto fue compartido el 4 de noviembre, cuando se anunció a los 198 ganadores de 44 países. Los jóvenes fueron reconocidos por su compromiso con la creación de cambios positivos en sus comunidades y más allá.

Una causa que ambos príncipes respaldan

Las cartas de William y Harry fueron enviadas por separado y entregadas por correo electrónico a cada uno de los galardonados. El Diana Award es la única organización benéfica que lleva el nombre de su madre y también la única que ambos hermanos apoyan.

La organización destacó el alcance internacional de esta edición: India cuenta con 49 jóvenes reconocidos y Nigeria con 25. También se incorporaron participantes de nueve países por primera vez, entre ellos Ucrania y Mongolia.

La princesa Diana con William y Harry Getty Images

El legado de Diana, presente en sus causas

A casi 30 años de la muerte de la princesa Diana, sus hijos continúan respaldando iniciativas relacionadas con las causas que marcaron su vida. William ha apoyado proyectos para ayudar a personas sin hogar y buscar nuevas soluciones a esa problemática.

Harry, por su parte, ha promovido el trabajo con jóvenes del sur de África y ha respaldado a organizaciones dedicadas a retirar minas terrestres, una causa que Diana hizo visible durante

una visita a Angola en 1997.

PARIS - NOVEMBER: Diana Princess of Wales at a dinner given by President Mitterand in November, 1988 at the Elysee Palace in Paris, France during the Royal Tour of France.Diana wore a dress designed by Victor Edelstein. (Photo by David Levenson/Getty Images) David Levenson/Getty Images

Un gesto compartido en medio de la distancia

La última aparición conjunta de los hermanos en un acto oficial fue en julio de 2021, durante la inauguración de la estatua de su madre en el Palacio de Kensington. Desde entonces, sus encuentros han sido limitados, incluso cuando han coincidido en eventos familiares.

Por eso, el respaldo simultáneo al Diana Award destaca como un gesto poco habitual entre los príncipes. Aunque las cartas fueron enviadas por separado, ambos honraron a Diana al reconocer a jóvenes que trabajan por transformar sus comunidades.