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Labiales en tendencia para noviembre y diciembre de 2027: 7 tonos de lipstick para las fiestas

Los labiales para las fiestas de 2027 combinan rojos clásicos, tonos vino y acabados luminosos para completar los looks de Navidad y Año Nuevo.

Noviembre 03, 2026 • 
Isamar Escobar
¿Qué tono de labial te hace ver más joven 5 colores imprescindibles y elegantes para tu maquillaje navideño.png

Descubre los tonos de labial más favorecedores para tu cena navideña.

Getty Images

Entre cenas, reuniones y celebraciones, el lipstick puede convertirse en el detalle que transforma un maquillaje. Para noviembre y diciembre de 2027, la propuesta reúne tonos intensos y opciones más discretas, con acabados que van del satinado al brillante.

La elección de labial depende del estilo que quieras llevar: un rojo clásico para una ocasión especial, un tono vino para un look más dramático o un nude cálido para acompañar un maquillaje de ojos protagonista. Estos siete colores son ideas para inspirar tu maquillaje de fiesta.

1. Rojo cereza: el clásico de las fiestas

El rojo cereza es una opción atemporal que aporta intensidad al maquillaje. Puede llevarse con acabado satinado para un efecto elegante o mate si buscas mayor definición. Combina
especialmente bien con ojos discretos y piel luminosa.

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Las imperfecciones en la piel pueden ser frustrantes y afectar nuestra confianza.

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2. Borgoña: un tono profundo y sofisticado

El borgoña suma dramatismo sin alejarse de los colores clásicos de temporada. Es ideal para cenas y eventos nocturnos; puedes equilibrarlo con un rubor suave y una mirada sencilla.

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Estos son los colores de labios que dominarán la temporada navideña.

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3. Ciruela: una alternativa al rojo

Los tonos ciruela ofrecen una opción más inesperada para quienes prefieren los labiales oscuros. Según su subtono, pueden verse más rojizos o violetas. Un acabado cremoso ayuda a que el color se vea uniforme.

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4. Nude rosado: discreto y versátil

El nude rosado funciona para reuniones de día o maquillajes en los que los ojos son el punto focal. Para elegirlo, busca un tono que armonice con el subtono de tu piel y evita que sea demasiado claro si quieres conservar definición en los labios.

Entre el azul y el nude

Freepik

5. Chocolate: cálido y moderno

Los labiales marrones regresan como una alternativa a los rojos tradicionales. El chocolate puede llevarse con acabado satinado para suavizar el color o con delineador ligeramente más oscuro para dar dimensión.

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El look del labial de los años 80 regresa este 2024. Glosses de Bausse, Essence y Avon.

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6. Rosa malva: un toque de color suave

El rosa malva aporta color sin resultar demasiado intenso. Es una opción para quienes buscan un maquillaje romántico o prefieren un tono que acompañe tanto prendas claras como looks oscuros.

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7. Rojo con brillo: un acabado festivo

Un rojo brillante o con efecto vinilo puede dar protagonismo a los labios y sumar un toque de luz al maquillaje. Para que el acabado destaque, mantén el resto del maquillaje equilibrado y retoca el color después de comer o beber.

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Cómo elegir tu lipstick para las fiestas

Además del color, considera el acabado y la comodidad. Los labiales mate suelen ofrecer una apariencia más definida, mientras que los satinados y brillantes reflejan más luz. Si tus labios tienden a resecarse, prepara la piel con bálsamo y retira el exceso antes de aplicar el lipstick.

No necesitas seguir una sola tendencia: el mejor tono es el que complementa tu maquillaje y con el que te sientes cómoda durante toda la celebración.

labiales maquillaje
Isamar Escobar
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