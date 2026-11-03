Tendencias de uñas otoño-invierno 2027: 7 manicuras modernas con efecto cat eye, diseños geométricos y tonos joya

Cuando bajan las temperaturas, la manicura se convierte en un detalle importante del look. Para otoño-invierno 2027, las propuestas combinan acabados brillantes, diseños gráficos y tonos profundos que aportan color sin perder elegancia. Desde el efecto magnético del cat eye hasta los trazos geométricos, estas ideas pueden adaptarse a uñas cortas o largas.

1. Cat eye en verde esmeralda

El efecto cat eye crea una línea de luz que cambia según el movimiento de la mano. En verde esmeralda, la manicura adquiere profundidad y un acabado magnético, ideal para quienes buscan un diseño llamativo sin recurrir a dibujos complejos.

2. Francesa geométrica en tonos vino

La manicura francesa se renueva con puntas angulares, diagonales o dobles. En lugar del blanco tradicional, el borgoña o el vino aportan un contraste más intenso y funcionan bien sobre una base nude.

3. Uñas zafiro con acabado cromado

El azul zafiro destaca por su profundidad y combina especialmente bien con acabados metálicos. Puede llevarse en todas las uñas para un efecto uniforme o como acento en una manicura más discreta.

4. Líneas gráficas sobre una base transparente

Los trazos finos, las formas abstractas y las líneas asimétricas convierten una base transparente o lechosa en un diseño moderno. Para una versión de temporada, puedes elegir detalles en negro, ciruela o verde oscuro.

5. Amatista con brillo sutil

El violeta amatista aporta un toque de color que se siente sofisticado. Un acabado brillante o pequeños destellos pueden darle dimensión sin recargar la manicura.

6. Geometría en tonos joya

Triángulos, bloques de color y líneas rectas permiten combinar dos o tres tonos profundos, como esmeralda, zafiro y rubí. Para mantener el diseño equilibrado, deja espacios de la uña al natural o utiliza una base neutra.

7. Cat eye en ciruela oscuro

El efecto magnético también funciona en tonos ciruela, que ofrecen una alternativa al negro y al rojo clásico. La luz del acabado cat eye hace que el color cambie sutilmente según el ángulo, por lo que el diseño luce distinto en cada movimiento.

Cómo llevar estas tendencias de uñas

Elige el diseño según el largo y la forma de tus uñas, así como el tiempo que quieras dedicar al mantenimiento. Las líneas finas y las bases transparentes pueden funcionar en uñas cortas; los efectos magnéticos y los diseños geométricos también destacan en uñas largas.

Si eliges esmaltes en gel o acabados cromados, pregunta en tu salón cómo retirarlos correctamente para evitar dañar la superficie de la uña. Una manicura de temporada puede ser llamativa y, al mismo tiempo, adaptarse a tu estilo.