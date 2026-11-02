Cómo maquillar los ojos caídos después de los 40: técnicas de sombras y delineado para levantar visualmente la mirada

Con el paso de los años, la piel del contorno de los ojos puede cambiar: el párpado superior puede lucir más pesado, el pliegue pierde definición y la mirada adquiere una apariencia distinta. Esto no significa que debas renunciar a las sombras o al delineador. La clave está en adaptar la técnica para crear profundidad, iluminar estratégicamente y dirigir la atención hacia la parte exterior del ojo.

Si tienes más de 40 años y buscas un maquillaje que levante visualmente la mirada, hay algunos ajustes que pueden hacer una gran diferencia. Desde elegir las sombras adecuadas hasta modificar el trazo del delineador, estos consejos te ayudarán a conseguir un resultado más abierto, definido y natural.

1. Prepara el párpado antes de aplicar las sombras

Una buena preparación ayuda a que el maquillaje se vea uniforme y dure más tiempo. Comienza con una pequeña cantidad de crema para el contorno de ojos y deja que se absorba antes de continuar. Después, aplica una capa ligera de primer para párpados, especialmente si las sombras suelen acumularse en los pliegues.

Evita utilizar demasiada crema o corrector en esta zona, ya que el exceso de producto puede favorecer que el maquillaje se deslice o se marque en las líneas de expresión.

Si buscas un acabado ligero, elige fórmulas de textura fina y evita aplicar capas gruesas de polvo.

Así puedes maquillar los párpados grasos Getty Images

2. Aplica las sombras más oscuras hacia la

parte exterior del ojo

Uno de los trucos más favorecedores para maquillar los ojos caídos consiste en concentrar la profundidad en el extremo exterior. Para conseguirlo, utiliza una sombra de tono medio, como café, topo o bronce suave, y difumínala ligeramente por encima del pliegue natural.

En lugar de seguir la dirección descendente del párpado, lleva el color hacia arriba y hacia afuera, en dirección a la sien. Este movimiento crea una ilusión de mayor elevación y ayuda a equilibrar visualmente la forma del ojo.

Después, incorpora un tono más oscuro en la esquina exterior, formando una especie de V lateral. Difumina los bordes para evitar líneas demasiado marcadas.

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3. Elige sombras satinadas en lugar de brillos demasiado intensos

Las sombras mate y satinadas suelen ser buenas aliadas cuando buscas un maquillaje elegante después de los 40. Los tonos café claro, beige, champaña, rosa empolvado y bronce suave aportan dimensión sin recargar el párpado.

Puedes aplicar un tono mate de transición en la cuenca y reservar una sombra satinada para el centro del párpado móvil. Un pequeño toque luminoso en el lagrimal también ayuda a que la mirada parezca más despierta.

No necesitas evitar por completo los acabados brillantes. La recomendación es utilizarlos de manera estratégica y en pequeñas cantidades, especialmente si la textura del párpado es más visible.

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4. Cómo hacer un delineado que levante visualmente los ojos caídos

El delineado puede cambiar por completo la expresión de la mirada, pero cuando el párpado tiene una inclinación descendente, un trazo demasiado grueso o que termina hacia abajo puede acentuar ese efecto.

Una alternativa es realizar un delineado fino desde la mitad del ojo hacia el extremo exterior. Al llegar a la esquina, prolonga ligeramente el trazo en dirección ascendente, siguiendo la línea imaginaria que conecta el extremo del ojo con la cola de la ceja.

Si tienes el párpado encapotado, prueba la técnica de delineado para ojos abiertos: mira directamente al espejo y dibuja una pequeña guía en la zona exterior, comprobando que sea visible cuando el ojo está relajado. Después, conecta el trazo con la línea de las pestañas.

El delineador café oscuro puede ofrecer un resultado más suave que el negro, especialmente para maquillajes de día. Si prefieres un acabado más definido, utiliza negro, pero mantén el grosor del trazo bajo control.

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5. Difumina el lápiz para conseguir una mirada más suave

Si el delineado líquido te resulta difícil de manejar, puedes utilizar un lápiz cremoso en tonos café o gris oscuro. Dibuja una línea delgada cerca de las pestañas superiores y difumina ligeramente el borde con una brocha pequeña.

Este efecto, conocido como smudged liner, aporta definición sin crear una línea rígida. También permite corregir pequeñas irregularidades y funciona especialmente bien en maquillajes de noche.

Evita llevar demasiado producto hacia la esquina inferior exterior del ojo si tu objetivo es elevar visualmente la mirada. En su lugar, mantén la definición en la parte superior.

Difuminar el delineado es clave para lograr el efecto ahumado perfecto. GETTY IMAGES

6. Riza las pestañas y concentra la máscara en la parte superior

Las pestañas también pueden ayudar a modificar la percepción de la mirada. Antes de aplicar la máscara, utiliza un rizador con cuidado y sin tirar de las pestañas.

Después, aplica máscara desde la raíz hacia las puntas, concentrando un poco más de producto en las pestañas superiores y exteriores. Esto ayuda a dirigir visualmente la atención hacia arriba.

Si utilizas pestañas postizas, elige grupos pequeños o diseños que aporten longitud en la zona exterior sin añadir demasiado peso. Unas pestañas excesivamente densas pueden ocultar el párpado y hacer que el maquillaje se vea más pesado.

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7. Ilumina el lagrimal y define las cejas sin endurecerlas

Un toque de sombra champaña o beige luminoso en el lagrimal puede aportar frescura al rostro. También puedes utilizar un poco de iluminador debajo del arco de la ceja, siempre que el acabado sea discreto.

Las cejas merecen atención porque enmarcan los ojos. Para conseguir un efecto más elevado, rellena los espacios con trazos ligeros y peina los vellos hacia arriba, respetando su forma natural.

Evita dibujar una ceja demasiado oscura o con un arco artificialmente pronunciado. La intención es equilibrar el rostro y acompañar la forma de los ojos, no endurecer las facciones.

Los errores de maquillaje que pueden acentuar los ojos caídos

Si quieres conseguir una mirada visualmente más abierta, hay algunos detalles que conviene revisar. Uno de ellos es aplicar sombras oscuras en todo el párpado sin crear transiciones: esto puede hacer que el ojo parezca más pequeño.

También es preferible evitar un delineado grueso que cubra gran parte del párpado móvil o una línea inferior demasiado intensa que cierre visualmente la mirada.

Otro error frecuente es difuminar las sombras siguiendo la inclinación descendente del extremo del ojo. Cambiar la dirección del difuminado hacia arriba y hacia afuera puede modificar notablemente el resultado.

Por último, no necesitas utilizar demasiados productos. Una sombra de transición, un tono más profundo en el extremo exterior, un delineado fino y máscara de pestañas pueden ser suficientes para conseguir un maquillaje favorecedor.

La técnica que debes recordar para levantar visualmente la mirada

El secreto para maquillar los ojos caídos después de los 40 está en trabajar con la forma natural del ojo, no en intentar transformarla por completo. Las sombras deben crear profundidad en la parte exterior, el delineado debe dirigirse ligeramente hacia arriba y las pestañas superiores necesitan definición.

Con pequeños cambios en la aplicación, puedes conseguir una mirada más abierta y luminosa sin recurrir a un maquillaje excesivo. La mejor técnica será siempre aquella que respete tus facciones y te haga sentir cómoda.