7 diseños de uñas en tendencia para pedir en el salón este fin de semana: French cat eye, efecto terciopelo y manicuras elegantes

Si tienes cita en el salón este fin de semana y todavía no sabes qué manicura pedir, las tendencias de otoño-invierno 2026 tienen opciones para todos los estilos. La clásica francesa se reinventa con puntas oscuras y acabados metálicos, los esmaltes magnéticos crean reflejos que cambian con la luz y los tonos borgoña, chocolate y ciruela se convierten en alternativas al nude de siempre.

La clave está en elegir un diseño que combine con tu estilo y que puedas adaptar al largo y la forma de tus uñas. No necesitas llevarlas largas para probar una manicura original: los acabados magnéticos, las puntas finas y los colores profundos también funcionan en uñas cortas.

Estas son siete ideas para guardar en tu carpeta de inspiración y mostrarle a tu manicurista antes de comenzar.

1. French cat eye: la manicura francesa con efecto magnético

Si te gusta la manicura francesa, pero quieres salir de la clásica punta blanca, pide una French cat eye. Este diseño combina una base nude o rosa translúcida con puntas de esmalte magnético que producen un reflejo luminoso y cambiante.

Para una versión discreta, elige puntas plateadas o champaña sobre uñas ovaladas. Si prefieres un resultado más intenso, prueba el efecto magnético en borgoña, chocolate o negro.

Qué pedir en el salón: una manicura francesa con punta cat eye y base nude, adaptada al largo

de tus uñas.

2. Velvet nails: uñas efecto terciopelo en tonos profundos

Las velvet nails crean un efecto visual similar al terciopelo gracias a los reflejos de los esmaltes magnéticos. El resultado tiene profundidad y cambia según cómo incide la luz sobre las uñas, por lo que puede verse distinto en interiores y exteriores.

Para esta temporada, apuesta por borgoña, ciruela, café espresso o verde bosque. Si buscas algo más suave, también puedes pedir un rosa empolvado con acabado aterciopelado.

Qué pedir en el salón: esmalte magnético con efecto velvet en un tono oscuro, sin demasiados adornos para dejar que el acabado sea el protagonista.

3. Uñas cromadas: el acabado metálico que transforma una manicura

Las chrome nails son una alternativa para quienes prefieren una manicura brillante y contemporánea. El efecto metálico puede aplicarse sobre toda la uña o reservarse para pequeños detalles, como las puntas de una francesa.

Para otoño-invierno, prueba el cromado en plata, bronce, champaña o borgoña. Una base chocolate con reflejos metálicos también ofrece una opción menos convencional que el clásico plateado.

Qué pedir en el salón: uñas cromadas en un tono metálico o una manicura francesa con puntas chrome. Lleva una referencia visual para precisar el acabado que quieres conseguir.

4. Francesa oscura: puntas chocolate, negras o color vino

La manicura francesa oscura conserva la estructura del diseño tradicional, pero cambia la punta blanca por tonos más profundos. Chocolate, negro, borgoña y azul marino son opciones que aportan contraste sin necesidad de añadir dibujos o aplicaciones.

Si te gustan las uñas minimalistas, pide una línea delgada sobre una base rosa translúcida. Para un efecto más gráfico, puedes elegir una punta más ancha o combinar dos tonos.

Qué pedir en el salón: una micro French en chocolate o borgoña, especialmente si llevas las uñas cortas y quieres un diseño fácil de combinar.

5. Uñas color chocolate: la manicura elegante que combina con todo

Las uñas color chocolate siguen siendo una alternativa versátil para los meses fríos. La gama va desde los marrones claros, similares al caramelo, hasta el café espresso casi negro.

Puedes llevarlas con acabado brillante, mate o cromado. Si buscas una manicura sencilla, elige un marrón castaño uniforme sobre uñas cortas y ovaladas. Para un diseño con más personalidad, combina el chocolate con una punta metálica o un detalle cat eye.

Qué pedir en el salón: un esmalte chocolate o castaño con acabado brillante y una forma ovalada o almendrada, según el largo de tus uñas.

6. Uñas color ciruela o borgoña: tonos intensos para otoño-invierno

Si quieres una manicura de color sin recurrir a diseños elaborados, el ciruela y el borgoña son dos opciones para considerar. Ambos tonos aportan intensidad, pero el primero se inclina hacia los matices morados, mientras que el segundo conserva una apariencia más cercana al rojo vino.

Puedes llevarlos en uñas cortas cuadradas, ovaladas o almendradas. Para actualizar el diseño, pide un acabado magnético, un toque cromado o una sola uña con un detalle metálico.

Qué pedir en el salón: una manicura monocromática en ciruela o borgoña, con brillo intenso o efecto cat eye si quieres añadir dimensión.

7. Uñas naturales con micro French: la opción

minimalista

Si prefieres una manicura discreta, las uñas naturales con micro French son una opción fácil de adaptar a diferentes estilos. El diseño utiliza una base rosa lechosa, beige o translúcida y una línea muy fina en la punta.

Aunque la versión clásica lleva blanco, puedes modernizarla con una línea plateada, chocolate o borgoña. El resultado mantiene la sencillez de las uñas naturales, pero incorpora un detalle que hace que la manicura se vea más elaborada.

Qué pedir en el salón: uñas cortas u ovaladas con base nude y micro French fina. Si quieres un resultado más luminoso, añade un top coat de alto brillo.

¿Qué diseño de uñas pedir según tu estilo?

Si te gustan las manicuras llamativas, elige French cat eye, velvet nails o uñas cromadas. Si prefieres algo elegante y fácil de combinar, los tonos chocolate, ciruela y borgoña funcionan tanto en uñas cortas como largas. Para un acabado minimalista, la francesa oscura y la micro

French son opciones que puedes adaptar al color y al grosor de la punta.

Antes de elegir, considera también el mantenimiento. Los diseños con aplicaciones o efectos muy específicos pueden requerir más trabajo para conservar su apariencia, mientras que una manicura de color uniforme suele ser más sencilla de retocar.

Guarda la fotografía del diseño que más te guste y muéstrasela a tu manicurista. Así podrán ajustar el color, la forma y el acabado al largo de tus uñas y al resultado que buscas.