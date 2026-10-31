Louis Vuitton y Fórmula 1: así es el baúl de lujo creado para el Gran Premio de México 2026

La velocidad y el lujo vuelven a encontrarse en la Ciudad de México. Con motivo del Gran Premio de México 2026, que se celebra del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Louis Vuitton presentó un baúl diseñado especialmente para transportar y exhibir el trofeo de la competencia. Una pieza que lleva la tradición artesanal de la firma francesa al universo de la Fórmula 1.

La creación forma parte de la alianza entre Louis Vuitton y la máxima categoría del automovilismo, en la que ambas marcas comparten una visión ligada a la excelencia, la innovación y la búsqueda de experiencias extraordinarias.

El baúl de Louis Vuitton para el Gran Premio de México 2026

El diseño conserva algunos de los códigos más reconocibles de la Maison, como el emblemático Monograma, pero incorpora elementos gráficos pensados para rendir homenaje a la carrera mexicana. Sobre la superficie destacan franjas Damier en verde y rojo que se unen para formar una V, un guiño visual que representa tanto la palabra Victory como el nombre Vuitton.

La pieza también integra el nuevo parche Victory, un distintivo que Louis Vuitton incorporó a sus baúles para trofeos de Fórmula 1. Inspirado en las tradicionales etiquetas de viaje de la firma, lleva grabadas las iniciales del piloto ganador y funciona como una referencia a la historia particular de cada Gran Premio.

Más que un objeto destinado a proteger un trofeo, el baúl se convierte en una pieza que conecta el legado de la firma con uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario internacional.

Trofeo Louis Vuitton F1 Cortesía Louis Vuitton

Una pieza elaborada a mano en Francia

Como sucede con sus creaciones personalizadas, el baúl del Gran Premio de México 2026 fue elaborado a mano en el histórico atelier de Louis Vuitton en Asnières-sur-Seine, Francia.

La relación de la Maison con el mundo del automóvil tiene raíces que se remontan a finales del siglo XIX. En 1897, Georges Vuitton, hijo del fundador de la firma, diseñó los primeros baúles para automóviles. Ante el crecimiento de los viajes por carretera, desarrolló un material resistente conocido como Vuittonite, pensado para proteger el equipaje de las condiciones del clima. Con el tiempo, aquella innovación evolucionó hasta convertirse en el canvas característico de Louis Vuitton.

Esta historia explica por qué la colaboración con la Fórmula 1 representa una conexión que va más allá de la presencia de una marca de lujo en un evento deportivo: también recupera una parte importante de su tradición vinculada con los viajes y la cultura automovilística.

Un monoplaza de Scuderia Ferrari HP durante una sesión en pista de Fórmula 1. La escudería italiana forma parte del universo del automovilismo que conecta velocidad, tecnología y lujo, en una temporada que también reúne a Louis Vuitton como socio oficial de la categoría. Getty Images

Louis Vuitton y su tradición de proteger grandes trofeos deportivos

La relación de Louis Vuitton con las grandes competencias deportivas tampoco es nueva. Desde su primera colaboración con la America’s Cup en 1983, la firma ha desarrollado baúles para transportar y exhibir algunos de los reconocimientos más importantes del deporte.

Para el Gran Premio de México 2026, el resultado es una creación que lleva los símbolos de la carrera y la identidad visual de Louis Vuitton a un mismo objeto: un baúl en el que la victoria también tiene su propio lenguaje de diseño.