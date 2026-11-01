Labiales en tendencia para noviembre y diciembre 2026: 7 tonos de lipstick que dominarán la temporada de fiestas

Noviembre y diciembre son la excusa perfecta para renovar el neceser de maquillaje. Con las posadas, las cenas y las celebraciones de fin de año, los labios recuperan protagonismo a través de colores intensos, acabados satinados y combinaciones que recuperan el espíritu de los años noventa sin renunciar a la frescura.

Las tendencias de maquillaje para otoño-invierno 2026 apuntan a una paleta que va del burdeos y el ciruela a los marrones cálidos, los rosas apagados y los rojos clásicos. También gana terreno una forma menos rígida de aplicar el color: labios difuminados, delineadores integrados y texturas cremosas que aportan dimensión sin dejar un acabado demasiado pesado.

Si estás buscando un lipstick para actualizar tu maquillaje de temporada, estos siete tonos ofrecen opciones para distintos estilos y ocasiones.

1. Labial rojo cereza: el clásico para las fiestas de Navidad

El rojo cereza vuelve a ser una apuesta segura para quienes quieren que los labios sean el centro del maquillaje. Tiene la intensidad de un rojo clásico, pero puede incorporar matices ligeramente fríos que le dan un aspecto moderno y sofisticado.

Para una cena de Navidad o una fiesta de noche, llévalo con la piel luminosa, máscara de pestañas y un delineado discreto. Si prefieres un resultado más relajado para el día, aplica el color a toquecitos con los dedos para conseguir un efecto de labio mordido.

La textura también cambia el resultado. Un acabado satinado aporta una sensación clásica, mientras que una fórmula brillante hace que el color se vea más jugoso y llamativo.

Taylor Swift es la reina indiscutible del labial rojo en la cultura pop moderna. Lo convirtió en la marca registrada de su era Red y lo usa tanto en alfombras rojas como en estadios y su día a día. De hecho, ha revelado que su tono predilecto es el clásico ‘Ruby Woo’ o el ‘Dragon Girl’ de NARS. Getty Images

2. Labial vino o burdeos: el tono estrella del otoño-invierno 2026

Si hay un color que encaja con la estética de los meses más fríos, es el burdeos. Sus variaciones van desde el vino tinto hasta el borgoña y los tonos ciruela rojizos, ideales para un maquillaje con más profundidad.

Para las celebraciones nocturnas, puedes llevarlo con el contorno definido y una aplicación uniforme. Si quieres una versión menos dramática, difumina el pigmento desde el centro de los labios hacia los bordes y evita una línea demasiado marcada.

El burdeos funciona especialmente bien con sombras en tonos café, bronce o topo. También puedes dejar los ojos casi desnudos para que el labial tenga todo el protagonismo. Los tonos vino y berry aparecen entre las principales apuestas de maquillaje para otoño-invierno 2026.

Sabrina Carpenter lució un look muy a lo Madonna en los MTV VMAs 2024 @sabrinacarpenter

3. Labial marrón chocolate: el regreso de los años noventa

Los labios marrones recuperan el espíritu de los noventa, cuando el delineador oscuro y las barras en tonos café formaban parte de los maquillajes más reconocibles de la época. Para 2026, la tendencia se adapta con transiciones más suaves y acabados cremosos o satinados.

El chocolate es una alternativa para quienes quieren salir del nude rosado sin llegar a un color tan intenso como el vino. Puedes combinarlo con un perfilador marrón difuminado y un labial ligeramente más claro en el centro para crear dimensión.

Para un maquillaje de día, elige un marrón medio con matices cálidos. En la noche, un tono espresso o cacao oscuro puede acompañar un vestido negro, un conjunto sastre o un look de fiesta en tonos joya. La clave es elegir la profundidad del marrón según tu tono natural de labios

y el contraste que quieras conseguir.

Este es el secreto de maquillaje que debes saber para un beauty look antiedad y amigable con tu piel Getty Images

4. Labial ciruela: una alternativa elegante al rojo tradicional

El ciruela combina la profundidad del morado con matices rojizos o azulados. Es una opción para quienes buscan un labial oscuro, pero quieren alejarse del burdeos habitual.

Puedes elegir una versión suave para el día o un tono más intenso para una celebración nocturna. Los ciruelas de subtono frío crean un maquillaje con más contraste, mientras que los

que tienen matices rojizos pueden resultar más cálidos.

Para equilibrar el look, combina el labial con una piel natural y un poco de rubor. Si también quieres maquillar los ojos, opta por sombras neutras que no compitan con el color de los labios.

Asegurarte de que cada aplicación de labial sea un éxito. (Getty Images)

5. Labial nude rosado: el básico para cualquier compromiso

No todos los maquillajes de temporada necesitan colores oscuros. El nude rosado continúa siendo una opción versátil para comidas familiares, reuniones de trabajo y eventos en los que buscas un acabado discreto.

La diferencia está en elegir un nude que conserve suficiente color en los labios. Un tono demasiado parecido al de la piel puede hacer que la boca pierda definición, mientras que un rosa beige o un rosa empolvado aporta naturalidad sin borrar el contraste.

Las fórmulas satinadas y cremosas son una buena alternativa si buscas comodidad durante varias horas. Para un acabado más definido, puedes usar un perfilador cercano al color del labial y difuminarlo hacia el centro.

Penélope Cruz apuesta por un labial nude que aporta definición y luminosidad al rostro, una opción elegante y versátil para mujeres después de los 40. Getty Images

6. Labial malva o rosa frío: el toque sofisticado para el día

Los tonos malva combinan rosa, violeta y, en algunas versiones, matices grisáceos. Son una alternativa a los nude cálidos y a los rosas tradicionales, especialmente para quienes prefieren un maquillaje de apariencia más fría.

Para noviembre y diciembre, puedes llevarlo con sombras taupe, delineado café o un rubor de la misma familia cromática. La combinación crea armonía sin necesidad de que todos los productos tengan exactamente el mismo color.

Si buscas un resultado contemporáneo, aplica el labial con una textura ligera y difumina el contorno. Los tonos fríos y los labios suavemente definidos figuran entre las propuestas de maquillaje para otoño-invierno 2026.

Anne Hathaway volvió a brillar con un look de alto impacto Getty Images

7. Labial berry: el equilibrio entre rosa, rojo y ciruela

El berry, inspirado en los frutos rojos, se mueve entre el frambuesa, la mora y el arándano. Su atractivo está en que ofrece intensidad sin tener que recurrir a un tono oscuro y uniforme.

Para un evento de día, puedes elegir un bálsamo con color o aplicar una pequeña cantidad de lipstick y difuminarlo. Por la noche, una fórmula más pigmentada permite conseguir un acabado definido que funciona bien con vestidos negros, terciopelo o prendas metálicas.

También puedes experimentar con un efecto degradado: concentra el color en el centro de los labios y suaviza los bordes con una brocha pequeña o con la yema de los dedos. Esta técnica aporta un acabado menos rígido y actualiza los tonos intensos de temporada.

Getty Images

¿Qué acabado de labial elegir para las fiestas de fin de año?

El color no es el único elemento que transforma una manicura de labios. La textura puede hacer que el mismo tono se vea completamente diferente.

Los acabados satinados son una alternativa equilibrada para quienes buscan color con algo de luminosidad. Los mates ofrecen una apariencia más definida, aunque conviene preparar los labios con bálsamo si están secos. Los glosses y las fórmulas brillantes aportan un efecto jugoso, mientras que los tintes permiten llevar tonos cereza o berry de una forma más ligera.

Antes de aplicar cualquier lipstick, exfolia los labios con suavidad solo si lo necesitan y utiliza un bálsamo hidratante. Retira el exceso antes de maquillar para que el color se adhiera mejor. Si vas a llevar un tono intenso durante una cena o una fiesta, perfila los labios y prueba la duración de la fórmula con antelación.

No necesitas comprar siete labiales para seguir las tendencias. Un rojo cereza, un nude rosado y un tono vino pueden servir como base para crear distintos maquillajes durante toda la temporada. Lo importante es elegir colores que te gusten y adaptar la intensidad a cada ocasión.