Corte bob: cuidados esenciales para mantener su forma y frescura

El corte bob es uno de esos estilos que se adaptan a distintas edades y tipos de cabello. Su atractivo está en la forma: puede llevarse recto, con capas suaves o con las puntas ligeramente texturizadas. Para que conserve ese acabado definido, necesita algunos cuidados que van más allá del día de la visita al salón.

La rutina depende del tipo de cabello y de la versión del bob que lleves, pero hay hábitos sencillos que ayudan a mantenerlo fresco y con movimiento.

1. Programa retoques de corte

El bob suele perder su silueta cuando el cabello crece y las puntas dejan de quedar a la altura prevista. Como referencia, puedes consultar con tu estilista cada seis u ocho semanas para valorar un retoque; el intervalo puede cambiar según el largo, la velocidad de crecimiento y el acabado que quieras conservar.

Si llevas un bob muy preciso, como uno recto a la mandíbula, quizá necesites mantener la línea con mayor frecuencia. En estilos más largos o desfilados, el crecimiento puede integrarse con más facilidad.

El corte bob es un corte elegante y pulido que nunca pasa de moda. GETTY IMAGES

2. Usa productos ligeros para evitar que pierda movimiento

Un exceso de crema, aceite o producto de fijación puede apelmazar el cabello y hacer que el corte se vea menos definido. Elige fórmulas de acuerdo con tu textura: un acondicionador ligero para cabello fino o una crema de peinado para cabello más grueso o con ondas.

Aplica poca cantidad y distribúyela principalmente de medios a puntas. Si tu cabello tiende a engrasarse, evita cargar la raíz.

El aceite de coco es un gran aliado para la belleza del pelo Getty Images

3. Seca el cabello siguiendo la forma del corte

Para un bob liso, utiliza un cepillo redondo o plano y dirige el aire de la secadora hacia abajo,

siguiendo la caída del cabello. Puedes girar ligeramente las puntas hacia dentro o dejarlas rectas, según el acabado que busques.

Si prefieres llevarlo natural, aplica un producto adecuado para tu textura y deja que se seque al aire o utiliza un difusor a baja temperatura. La idea es respetar el movimiento del cabello, no forzarlo a una forma que requiera demasiado peinado diario.

El famoso corte bob tiene una versión que es perfecta para proyectar una imagen jovial y elegante Getty

4. Protege las puntas del calor

Las herramientas térmicas pueden facilitar el peinado, pero el uso frecuente sin protección puede resecar el cabello y hacer que las puntas se vean ásperas. Antes de usar secadora, plancha o tenaza, aplica un protector térmico y ajusta la temperatura a las necesidades de tu cabello.

Evita pasar varias veces la herramienta por el mismo mechón. Si buscas un acabado pulido,

trabaja con secciones pequeñas y el cabello completamente seco cuando uses plancha o tenaza.

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5. Mantén las puntas hidratadas

Las puntas son la parte más antigua del cabello y pueden mostrar resequedad con mayor facilidad. Un acondicionador después del shampoo y una mascarilla ocasional, elegida según tu tipo de cabello, pueden ayudar a mejorar su apariencia y manejabilidad.

Si las puntas se abren o se quiebran, los productos pueden mejorar temporalmente el aspecto, pero no reparan de forma permanente el daño. Un retoque de corte puede ser necesario.

6. Ajusta el cuidado a tu tipo de bob

No todos los bobs se peinan igual. Un bob recto suele lucir mejor cuando la línea se mantiene definida; uno con capas necesita productos que aporten movimiento sin apelmazar; y un bob ondulado o rizado requiere una rutina que acompañe la textura natural.

Pide a tu estilista que te muestre cómo secarlo y qué cantidad de producto usar. Una técnica sencilla que puedas repetir en casa suele ser más útil que una rutina complicada.

Atrévete a probar un estilo long bob Getty Images

7. Evita dormir con el cabello húmedo

Acostarte con el cabello mojado puede favorecer el frizz y hacer que el bob amanezca con marcas o una forma difícil de acomodar. Si te lavas el pelo por la noche, procura secarlo antes de dormir y utiliza una funda suave para reducir la fricción.

Por la mañana, puedes recuperar la forma con un poco de agua o producto de peinado, sin necesidad de volver a lavar el cabello.

El cepillado es un paso indispensable en la rutina del cuidado de cabello Freepik

Cómo mantener tu bob con un acabado fresco

La clave está en combinar retoques oportunos con una rutina sencilla: productos adecuados, protección térmica y un peinado que respete la textura natural. Así, el corte puede conservar su forma y movimiento sin depender de una sesión de estilizado cada día.