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Príncipe William lleva a George de Gales a un partido de Champions League

El príncipe William y su hijo mayor, George de Gales, viajaron a Barcelona para ver al Aston Villa enfrentarse al FC Barcelona en la Champions League. La visita ocurrió durante las vacaciones escolares del príncipe.

Noviembre 03, 2026 • 
Isamar Escobar
FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

Príncipe William lleva a George de Gales a un partido de Champions League

Getty Images

El príncipe William compartió una noche de fútbol con su hijo mayor, George de Gales. Ambos viajaron a Barcelona para asistir al partido entre el Aston Villa y el FC Barcelona, disputado este martes 3 de noviembre en el Spotify Camp Nou, como parte de la fase de liga de la Champions League.

La visita tuvo lugar durante el descanso escolar de George, quien comenzó sus estudios en Eton College en septiembre. Padre e hijo, conocidos por su afición al Aston Villa, siguieron el encuentro desde un palco del estadio.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

El príncipe William y George de Gales compartieron una noche de fútbol en Barcelona para apoyar al Aston Villa en la Champions League. Padre e hijo disfrutaron juntos de una de sus grandes pasiones, aunque el equipo cayó 3-0 ante el club catalán.

Getty Images

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Una noche de fútbol entre padre e hijo

William, heredero al trono británico, es seguidor del Aston Villa desde hace años y ha compartido en distintas ocasiones su entusiasmo por el equipo. Su pasión también ha influido en George, a quien el príncipe ha descrito como parte de la afición del club.

Antes del partido, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, recibió a ambos y les obsequió camisetas personalizadas del equipo catalán. Más tarde, las cámaras los captaron siguiendo el encuentro desde las gradas, en una noche marcada por la lluvia.

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El Aston Villa se enfrentó al Barcelona

El encuentro terminó con una victoria de 3-0 para el FC Barcelona. Lamine Yamal abrió el marcador en el primer tiempo, mientras que Raphinha anotó dos goles en la segunda mitad. Aunque el resultado no favoreció al equipo de William y George, la visita dejó una nueva imagen
del vínculo entre ambos y su afición por el fútbol.

FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4

Príncipe William lleva a George de Gales a un partido de Champions League

Getty Images

George disfruta de un descanso escolar

La escapada coincidió con las vacaciones de mitad de trimestre de George, quien inició una nueva etapa escolar en Eton College este otoño. En octubre, la princesa Kate comentó que esperaba tener de nuevo a sus tres hijos en casa durante el descanso y que había extrañado a su hijo mayor.

La aparición en Barcelona fue una salida poco habitual para George, quien ha tenido una presencia pública más limitada desde que comenzó sus estudios en el internado.

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Isamar Escobar
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