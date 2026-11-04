Harry y Meghan se mudan de casa tras menos de tres meses en Reino Unido: ¿dónde vivirán ahora?

El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Reino Unido ha traído consigo un nuevo cambio de residencia. A poco más de dos meses de instalarse en Inglaterra junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, los duques de Sussex se mudaron nuevamente, aunque esta vez no tuvieron que abandonar la propiedad que los ha recibido desde su llegada.

De acuerdo con información publicada por medios británicos el 3 de noviembre, la pareja dejó la casa principal de un amigo empresario para trasladarse a otra vivienda situada dentro de la misma finca, en los Cotswolds, una región campestre al oeste de Inglaterra.

El cambio ha despertado curiosidad sobre los planes residenciales de Harry y Meghan, quienes regresaron al país natal del príncipe después de vivir durante seis años en California. Sin embargo, por ahora no se han revelado la ubicación exacta de su nuevo alojamiento ni las características de la propiedad.

¿Dónde vivirán ahora Harry y Meghan en Reino Unido?

Los duques de Sussex se encuentran en los Cotswolds, una región conocida por sus paisajes rurales, sus pueblos históricos y sus amplias propiedades privadas. La zona también es popular entre personalidades que buscan tranquilidad y privacidad lejos de Londres.

Según los reportes, el empresario que los recibió inicialmente les ofreció alojamiento en su residencia principal mientras buscaban una vivienda para esta nueva etapa. Ahora, Harry, Meghan y sus hijos se habrían trasladado a otra casa dentro de los terrenos de la misma propiedad.

La identidad del anfitrión no se ha hecho pública. Los reportes señalan que su amistad con Harry surgió, en parte, por su interés compartido en organizaciones benéficas relacionadas con el ámbito militar, una causa especialmente importante para el príncipe por su trayectoria en las Fuerzas Armadas y su trabajo con los Juegos Invictus.

Por el momento, tampoco se ha confirmado si la segunda vivienda es un alojamiento temporal o si la familia planea permanecer allí durante un periodo prolongado.

¿Harry y Meghan compraron una nueva casa?

Aunque el cambio de residencia podría interpretarse como un paso hacia una instalación definitiva en Inglaterra, no hay confirmación pública de que los duques hayan comprado una propiedad en los Cotswolds.

Antes de su regreso, distintos reportes señalaron que la pareja estaba interesada en encontrar una casa con amplios terrenos, privacidad y espacio suficiente para su familia. Incluso se habló de la posibilidad de adquirir una propiedad con numerosas habitaciones, aunque esos detalles proceden de informaciones periodísticas y no de un anuncio oficial de los Sussex.

Por ahora, trasladarse a otra vivienda dentro de la finca de su amigo les permite continuar en Reino Unido sin que se haya anunciado una compra inmobiliaria.

La mudanza también podría ofrecerles mayor independencia respecto de la casa principal, aunque no se han confirmado públicamente las razones concretas del cambio.

La vida de los Sussex entre Reino Unido, California y Portugal

El regreso a Inglaterra no significa que Harry y Meghan hayan renunciado a sus otras propiedades. La pareja conserva su residencia de Montecito, California, donde vivió con Archie y Lilibet después de apartarse de sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020.

La mansión californiana se convirtió en su hogar principal durante los últimos años y ha sido el escenario de distintos proyectos personales y profesionales de Meghan, además de la vida familiar de los Sussex.

Asimismo, la pareja adquirió una propiedad en Portugal en 2024, cerca de Melides, en la costa atlántica del país. Esta residencia les ofrece otra opción para pasar temporadas en Europa.

De esta manera, su nueva etapa en Inglaterra no supone necesariamente un abandono definitivo de Estados Unidos. Hasta ahora, los reportes apuntan a que mantienen sus vínculos residenciales en ambos lados del Atlántico.

Meghan Markle reapareció junto al príncipe Harry en Reino Unido con un sofisticado look monocromático en tonos burdeos y berenjena. La duquesa de Sussex combinó prendas de Joseph y The Fold London con zapatos de Jennifer Chamandi y una coleta pulida que reafirma su apuesta por la elegancia minimalista. Getty Images

¿Por qué Harry y Meghan regresaron al Reino Unido?

El regreso de los Sussex se produjo después de varios años viviendo en California, tras su decisión de dejar de desempeñar funciones oficiales como miembros senior de la familia real en 2020.

Durante ese periodo, Harry ha mantenido una relación compleja con la institución monárquica y ha expresado públicamente sus preocupaciones sobre la seguridad de su familia en el Reino Unido. También ha continuado trabajando en proyectos benéficos, particularmente aquellos relacionados con los veteranos y el bienestar de quienes han servido en las Fuerzas Armadas.

La familia regresó a Inglaterra con la intención de pasar una temporada más prolongada en el país, mientras sus hijos comienzan a familiarizarse con su entorno británico. No obstante, Harry y Meghan continúan siendo miembros no activos de la familia real y no han retomado funciones oficiales en representación de la Corona.

Por ahora, el nuevo cambio de residencia parece formar parte de la adaptación de los Sussex a esta etapa. La gran incógnita sigue siendo si terminarán instalándose en una propiedad propia en Inglaterra o si continuarán alternando entre sus residencias mientras definen dónde establecer su hogar a largo plazo.