Meghan Markle rompe el silencio sobre las acusaciones contra su padre Thomas Markle: “Estoy profundamente consternada”

Meghan Markle volvió a pronunciarse sobre uno de los capítulos más delicados de su historia familiar. Este viernes 23 de octubre de 2026, la duquesa de Sussex expresó su preocupación después de que trascendieran acusaciones contra su padre, Thomas Markle, por la presunta posesión de imágenes de abuso sexual infantil. El caso está bajo investigación y Thomas ha negado las acusaciones.

A través de un comunicado, la esposa del príncipe Harry manifestó su consternación por las noticias y dirigió sus pensamientos a los posibles menores afectados. Su declaración también arrojó nueva luz sobre el distanciamiento que mantiene con su padre desde hace años y sobre una carta que, según explicó, recibió en 2018 con señalamientos que consideró preocupantes.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre las acusaciones contra su padre?

En su declaración, Meghan expresó su preocupación por lo que se ha dado a conocer y señaló que su principal deseo es que se haga justicia y que la seguridad de los menores permanezca en el centro de la investigación.

“Estoy profundamente consternada por las noticias que han salido a la luz en las últimas 24 horas, y mis pensamientos están con cualquier niño que haya podido sufrir daños”, declaró la duquesa, de acuerdo con el comunicado difundido por medios internacionales.

Meghan también hizo referencia a un antecedente que, según explicó, conoció hace ocho años. En 2018, una carta dirigida a la Policía Metropolitana de Londres y a la unidad de protección real fue compartida posteriormente con ella. En ese documento se planteaban acusaciones contra su padre y, según su testimonio, recibió garantías de que estaban siendo investigadas.

La duquesa no presentó esas acusaciones como una resolución judicial, sino que recordó que ya existían señalamientos previos y que las autoridades le habían informado que se estaban investigando. Su declaración llega ahora, después de que nuevas denuncias volvieran a colocar a su familia en el centro de la atención mediática.

La razón por la que Meghan mantuvo distancia de Thomas Markle

Uno de los puntos más significativos del comunicado fue la explicación de Meghan sobre su relación con su padre y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Durante años, la ruptura entre ambos ha generado titulares y especulaciones. Sin embargo, Meghan sostuvo que su decisión estuvo relacionada con la protección de sus hijos y pidió que se comprendiera el contexto de ese distanciamiento.

La duquesa explicó que confió en que las autoridades estuvieran actuando para proteger también a otras familias. Asimismo, expresó su deseo de que las investigaciones conduzcan a la justicia y de que la seguridad de los niños inocentes siga siendo la prioridad.

Sus palabras vuelven a poner sobre la mesa una historia familiar marcada por la distancia, las declaraciones públicas y una relación que se fracturó antes de su boda con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018.

Salió a la luz esta nueva fotografía de Meghan Markle al lado de sus dos hijos, Archie y Lilibet @meghan

¿De qué acusan a Thomas Markle?

Las acusaciones se hicieron públicas después de que Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, afirmara haber encontrado numerosas imágenes de abuso sexual infantil en la vivienda de su padre en Cebú, Filipinas. Según los reportes publicados por la prensa británica,

Thomas Jr. aseguró que informó del presunto hallazgo a las autoridades.

La información ha dado lugar a una investigación. No obstante, es importante distinguir entre las acusaciones y los hechos que puedan establecerse oficialmente: hasta el momento de estas publicaciones, los señalamientos no equivalen a una condena.

Thomas Markle ha rechazado las acusaciones. En declaraciones recogidas por medios británicos, negó poseer ese material y calificó las afirmaciones en su contra como mentiras.

Por ello, el caso continúa en una fase en la que corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir.

Foto de Archivo. Descubre cómo es la relación entre Meghan Markle y su padre Thomas Markle Getty Images

Una relación familiar marcada por años de

distanciamiento

La relación entre Meghan y Thomas Markle se deterioró en los meses previos a la boda de la duquesa con el príncipe Harry. Su padre no asistió a la ceremonia de 2018, celebrada en Windsor, después de una serie de controversias públicas y problemas de salud.

Desde entonces, ambos han permanecido distanciados y Thomas no ha conocido personalmente a sus nietos, Archie y Lilibet, de acuerdo con los reportes sobre la familia. La situación ha sido objeto de atención constante, especialmente por las declaraciones que han surgido a lo largo de los años.

El reciente comunicado de Meghan aporta un elemento importante a esa historia: la duquesa afirma que su decisión de mantener distancia respondió a motivos de protección y recuerda que había tenido conocimiento de señalamientos anteriores.

Por ahora, su postura pública se centra en la investigación, la justicia y la protección de los menores. Mientras las autoridades esclarecen las acusaciones contra Thomas Markle, la declaración de Meghan vuelve a poner en perspectiva una de las rupturas familiares más comentadas de la realeza británica.