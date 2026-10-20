El príncipe Harry revela por qué regresó a Reino Unido con Meghan Markle y sus hijos: la razón que lo acerca a su familia

El príncipe Harry explicó los motivos que llevaron a su familia a regresar a Reino Unido después de vivir durante varios años en California. En una entrevista, el duque de Sussex habló sobre la educación de sus hijos, el deseo de mostrarles el lugar donde creció y la posibilidad de estar más cerca de sus familiares y amigos.

La conversación, realizada por el periodista Zach Baron y publicada el 20 de octubre de 2026, es la primera entrevista de Harry desde que él, Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, regresaron al país en agosto. La familia planea permanecer en Reino Unido durante un periodo prolongado, con los niños inscritos en una escuela británica.

La educación de Archie y Lilibet, una de las razones para volver a Reino Unido

Harry explicó que una de las principales motivaciones fue ofrecerles a sus hijos una experiencia cultural distinta. Para el príncipe, que Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, asistan a una escuela británica representa una oportunidad que había considerado durante mucho tiempo.

El duque reconoció que no había dimensionado cuánto significaría para él verlos estudiar en Reino Unido hasta que comenzó a vivir esa experiencia. Según contó, los niños llevaban dos semanas en la escuela cuando concedió la entrevista y estaban disfrutando esta nueva etapa.

Harry también aclaró que su decisión no pretendía ser una crítica al sistema educativo estadounidense. Su interés, explicó, es que sus hijos puedan conocer dos entornos culturales diferentes desde pequeños, algo que considera especialmente valioso en la actualidad.

Actualmente Archie y Liliber viven en Montecito, California, lejos de la Familia Real @meghan

El príncipe Harry quería que sus hijos conocieran el lugar donde creció

Más allá de la escuela, Harry explicó que deseaba compartir con Archie y Lilibet algunos aspectos de su propia infancia. Después de seis años viviendo en Estados Unidos, el príncipe dijo que quería mostrarles el país donde creció y permitirles vivir algunas de las experiencias que marcaron su vida, especialmente aquellas que recuerda de manera positiva.

El duque también destacó la oportunidad de pasar más tiempo con sus amigos y familiares en Reino Unido. Según relató, estar cerca de ellos ha facilitado que sus hijos se adapten a la nueva etapa y compartan momentos cotidianos con otros niños, como las tardes de juegos y las reuniones familiares.

príncipe Harry Getty Images

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron regresar ahora?

Harry explicó que la posibilidad de volver a Reino Unido era algo que él y Meghan habían considerado, aunque la decisión final no se planeó con demasiada anticipación. Según sus palabras, determinadas circunstancias coincidieron y les hicieron pensar que era el momento adecuado para dar el paso.

El príncipe describió la decisión como una combinación de factores relacionados con su vida en Estados Unidos y con aquello que extrañaba de su país de origen. Después de años en los que sus visitas a Reino Unido eran breves, regresar durante un periodo más largo le permitiría compartir esa parte de su vida con Meghan y sus hijos.

La familia se había establecido en California después de que Harry y Meghan dejaran sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020. Desde entonces, el matrimonio ha desarrollado sus propios proyectos profesionales y filantrópicos, mientras sus hijos crecían lejos de la residencia habitual de la monarquía británica.

Este regreso no significa que Harry y Meghan hayan retomado sus funciones reales. La pareja dejó de desempeñar esas responsabilidades en 2020 y la mudanza no implica, por sí misma, una reincorporación a la institución.

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El príncipe Harry habla de su relación con la prensa británica

Durante la entrevista, Harry también se refirió a su complicada relación con los medios británicos, uno de los factores que ha marcado sus últimos años y que ha estado relacionado con distintas acciones legales emprendidas por el duque.

El príncipe afirmó que considera que el entorno ha mejorado en algunos aspectos y que hablar públicamente de sus experiencias ha contribuido a que otras personas comprendan mejor su postura. Sin embargo, reconoció que eso no significa que ciertos comportamientos hayan desaparecido.

Harry expresó su esperanza de que sea posible dejar atrás parte de los conflictos de los últimos años y avanzar hacia una relación basada en el respeto. También señaló que él y su familia tienen una posición más clara sobre los límites que desean mantener.

¿El regreso de Harry podría acercarlo al rey Carlos III y al príncipe William?

La posibilidad de estar más cerca de su familia es uno de los motivos que Harry mencionó al explicar su regreso. El príncipe habló de su deseo de pasar más tiempo en Reino Unido, rodeado de familiares y amigos, aunque no presentó la mudanza como una reconciliación ya concretada con el rey Carlos III o con su hermano, el príncipe William.

La relación entre Harry y los Windsor ha atravesado años de tensiones desde su salida de la vida real institucional. Aunque el duque ha manifestado su deseo de reparar los vínculos familiares, el regreso al país no confirma que se haya alcanzado un acuerdo con su padre o su hermano.

Por ahora, la prioridad que Harry expresó en la entrevista es ofrecer a Archie y Lilibet una experiencia cultural más amplia, permitirles conocer el lugar donde creció y recuperar parte de la vida cotidiana que extrañaba. El tiempo dirá si esta nueva etapa también facilita un acercamiento más profundo con la familia real.