El príncipe Harry rompe el silencio sobre su distanciamiento con William y Carlos III: “Lo más importante es reconciliarse”

El príncipe Harry volvió a hablar públicamente sobre uno de los capítulos más delicados de su vida: el distanciamiento con su padre, el rey Carlos III, y su hermano mayor, el príncipe William. En una nueva entrevista, el duque de Sussex reconoció que la ruptura familiar le duele y expresó su deseo de encontrar una manera de reconciliarse.

“Con todo lo que está pasando en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, afirmó Harry durante la conversación con el periodista Zach Baron, grabada en septiembre durante una visita a Nueva York y publicada el 20 de octubre de 2026.

Sus declaraciones llegan después de años de tensiones dentro de la familia real británica, intensificadas desde que Harry y Meghan Markle abandonaron sus funciones como miembros activos de la monarquía en 2020. Aunque el príncipe ha mantenido acercamientos con su padre, su relación con William continúa distanciada.

Meghan Markle, el príncipe Harry, el príncipe William y Kate Middleton durante un acto oficial. Esta fotografía de archivo ilustra la relación que los cuatro royals mantuvieron durante los años en que Harry y Meghan todavía formaban parte activa de la familia real británica. Getty Images

El príncipe Harry reconoce que le duele la ruptura con su padre y su hermano

Durante la entrevista, Harry fue cuestionado sobre si lamentaba la relación complicada que mantiene con Carlos III y William. Su respuesta fue afirmativa y reconoció que los conflictos familiares son una experiencia con la que muchas personas pueden identificarse.

El duque explicó que suele encontrarse con personas que atraviesan situaciones similares, como desacuerdos entre hermanos o relaciones rotas entre padres e hijos. En ese sentido, consideró que el interés público por su familia también responde a una pregunta universal: cómo reparar los vínculos cuando las diferencias parecen difíciles de superar.

“Quiero que funcione”, dijo Harry al referirse a la posibilidad de resolver las diferencias. También señaló que entiende que algunas personas quizá no quieran una reconciliación, aunque dejó claro que ese no es su deseo.

“Las cicatrices permanecen”: la reflexión de Harry sobre el pasado

El príncipe Harry también reconoció que una reconciliación no significa borrar lo sucedido. Durante la conversación, explicó que las heridas emocionales pueden permanecer, pero que la manera de interpretar el pasado y la disposición a dejar atrás ciertos conflictos pueden cambiar con el tiempo.

“Las cicatrices permanecen para siempre”, expresó el duque, al reflexionar sobre las dificultades de superar experiencias que continúan afectando la vida cotidiana. Por ello, animó a las personas que atraviesan situaciones similares a considerar la posibilidad de soltar parte de ese pasado.

Sus palabras reflejan su intención de encontrar una salida a la ruptura familiar, aunque no significan que exista un acuerdo para reparar las relaciones ni que todos los involucrados compartan la misma disposición.

¿El mensaje del príncipe Harry iba dirigido a William?

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue cuando Harry señaló que algunas personas no quieren que una relación se repare, mientras que él sí desea que las cosas funcionen. La frase generó interpretaciones sobre si se refería directamente a su hermano, el príncipe William.

Sin embargo, un portavoz del duque aclaró posteriormente que el comentario no pretendía ser una indirecta hacia William ni hacia ningún otro integrante de la familia real. Según la aclaración,

Harry hablaba de los conflictos familiares en términos generales y no estaba dirigiendo sus palabras a un miembro específico de su familia.

La precisión es importante porque, aunque Harry manifestó su deseo de reconciliación, no

afirmó que su hermano estuviera dispuesto a dar el mismo paso.

Carlos III incluye a Harry y Meghan en su funeral Getty Images

El acercamiento con Carlos III y la distancia que persiste con William

La relación entre Harry y su padre ha mostrado señales de acercamiento. El rey Carlos III se reunió con su hijo, Meghan Markle y sus nietos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, durante el verano de 2026. Además, padre e hijo han mantenido comunicación desde entonces.

La situación con William es distinta. De acuerdo con la información publicada sobre la familia real, no existe contacto directo entre los hermanos, y personas cercanas al príncipe de Gales han señalado que las heridas detrás del distanciamiento siguen siendo profundas.

La ruptura se hizo especialmente pública después de que Harry y Meghan dejaran sus funciones reales en 2020. Más tarde, el duque habló de sus experiencias en entrevistas televisivas, una serie documental y sus memorias, lo que contribuyó a exponer las diferencias familiares ante la opinión pública.

Rey Carlos III Getty Images

El príncipe Harry mantiene la esperanza de una reconciliación

Las declaraciones del duque de Sussex muestran que, al menos de su parte, la posibilidad de reparar los vínculos familiares sigue sobre la mesa. No obstante, reconocer el deseo de reconciliación no equivale a confirmar que haya conversaciones concretas en marcha con William o que la relación entre ambos esté cerca de cambiar.

Harry concluyó su reflexión con una idea centrada en la importancia de dejar atrás los conflictos cuando sea posible. Para él, el drama que existe en el mundo y en la vida de las personas es motivo suficiente para no prolongar indefinidamente las diferencias familiares.

Por ahora, su mensaje deja clara una intención: el príncipe Harry quiere encontrar una salida al distanciamiento con su familia, aunque el camino hacia una reconciliación con su padre y su hermano continúa siendo distinto en cada caso.