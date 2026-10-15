Meghan Markle y el príncipe Harry realizan su primera aparición oficial conjunta en Reino Unido tras regresar al país

Después de varios años lejos de la vida pública británica, Meghan Markle y el príncipe Harry volvieron a aparecer juntos en Reino Unido. El jueves 15 de octubre, los duques de Sussex viajaron a Nottingham para participar en una serie de compromisos relacionados con sus iniciativas sociales, en una jornada que también tuvo un significado especial para la pareja.

Se trató de su primera aparición pública conjunta en el país desde su regreso en agosto de 2026, después de establecerse nuevamente en Reino Unido tras vivir en California. La visita los llevó a reencontrarse con una ciudad que forma parte de su historia: Nottingham fue también el escenario de su primer compromiso oficial conjunto en diciembre de 2017, poco después de anunciar su compromiso matrimonial.

La jornada estuvo marcada por los saludos, las fotografías y las muestras de afecto de quienes se acercaron a recibirlos. Meghan y Harry conversaron con integrantes del público y participaron en actividades vinculadas con organizaciones comunitarias, en una agenda centrada en el apoyo a jóvenes y personas que enfrentan dificultades económicas.

¿Por qué Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron juntos a Nottingham?

La visita de los duques de Sussex tuvo un propósito social. Entre sus paradas estuvo el Community Recording Studio, una organización que ofrece actividades creativas, deportivas y programas de acompañamiento para jóvenes. El espacio ha recibido apoyo económico del príncipe Harry y promueve oportunidades para que las nuevas generaciones desarrollen sus habilidades y participen en iniciativas comunitarias.

La pareja también visitó Himmah Hub, una organización que trabaja para combatir la pobreza alimentaria y apoyar a personas en situación vulnerable. La iniciativa ha recibido una donación de 10 mil libras vinculada con las ventas del libro de cocina de Meghan, Together: Our Community Cookbook.

En su recorrido también figuró Epic Partners, una organización dedicada al apoyo y acompañamiento de jóvenes. Con estas actividades, Harry y Meghan retomaron su agenda conjunta en Reino Unido desde el ámbito de las causas sociales, una de las áreas en las que han centrado buena parte de sus proyectos desde que dejaron de desempeñar funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020.

Meghan Markle y el príncipe Harry visitaron The Community Recording Studio, una organización comunitaria que ofrece a jóvenes acceso a instalaciones musicales y de grabación, durante su visita a Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

Meghan Markle y el príncipe Harry reciben muestras de cariño durante su visita

Uno de los momentos más comentados de la jornada ocurrió a su llegada al Community Recording Studio, cuando varias personas se congregaron para saludarlos. Los duques de Sussex se acercaron a los asistentes, intercambiaron palabras con ellos y posaron para fotografías.

Meghan recibió flores y muestras de afecto, mientras que Harry también conversó con algunos de los jóvenes presentes. Las imágenes de la visita mostraron a la pareja caminando junta y saludando a quienes acudieron para verlos.

El recibimiento tuvo lugar en un contexto particular: aunque ambos retomaron su residencia en Reino Unido, su relación con la institución monárquica continúa siendo distinta de la que tenían antes de renunciar a sus funciones reales en 2020. Su regreso al país no supone la reincorporación a la agenda oficial de la familia real, sino una visita vinculada con sus propios compromisos sociales.

El príncipe Harry durante su visita a The Community Recording Studio, una organización comunitaria que ofrece a jóvenes acceso a actividades musicales, instalaciones de grabación y programas de desarrollo, en Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

El look burdeos de Meghan Markle para su regreso a Reino Unido

Para esta aparición, Meghan eligió un conjunto monocromático en color burdeos, una tonalidad asociada con el otoño que aportó uniformidad y sofisticación a su estilismo. La duquesa apostó por prendas de diseñadores británicos, un detalle que también llamó la atención durante su regreso a Nottingham.

Su look estuvo compuesto por un abrigo de lana de Joseph, combinado con un suéter de cuello alto de la misma firma y una falda de The Fold London. Completó el conjunto con zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y un bolso de Joseph.

La elección tuvo además un guiño a su historia con Harry: Meghan ya había llevado prendas de Joseph durante la primera aparición oficial conjunta de la pareja en Nottingham, en diciembre de 2017. Casi nueve años después, volvió a recurrir a la firma para un compromiso que marcó otra etapa de su vida pública.

Por su parte, el príncipe Harry optó por un estilo más relajado, con blazer gris, camisa blanca y pantalones de mezclilla. La combinación contrastó con el conjunto coordinado de Meghan y mantuvo una imagen informal para una jornada de visitas comunitarias.

Una nueva etapa para los duques de Sussex en Reino Unido

La aparición conjunta de Meghan y Harry se produce después de años de distancia respecto de la agenda habitual de la monarquía británica. En 2020, la pareja anunció que dejaría de desempeñar funciones como miembros activos de la familia real y comenzó una nueva etapa en

Estados Unidos, donde desarrolló proyectos personales, audiovisuales y filantrópicos.

Su regreso a Reino Unido en agosto de 2026 abrió un nuevo capítulo en su relación con el país, aunque no implica que vuelvan a representar oficialmente a la Corona. Durante esta visita, su agenda estuvo centrada en las organizaciones que apoyan y en el contacto con las comunidades locales.

Meghan Markle apostó por un look monocromático en color burdeos, con abrigo y suéter de Joseph, falda de The Fold London, zapatos de tacón de Jennifer Chamandi y bolso a juego. El príncipe Harry, por su parte, optó por un estilo casual con blazer gris, camisa blanca y pantalones de mezclilla. Así lucieron los duques de Sussex durante su visita conjunta a Nottingham, Inglaterra, el 15 de octubre de 2026. Getty Images

La elección de Nottingham también reforzó el carácter simbólico del recorrido. La ciudad fue testigo de uno de los primeros momentos públicos de Harry y Meghan como pareja comprometida y ahora volvió a recibirlos en una etapa distinta, marcada por sus iniciativas sociales y su vida familiar.

Con esta primera aparición oficial conjunta desde su regreso, los duques de Sussex volvieron a situarse en el centro de la conversación sobre la realeza británica. Esta vez, el foco estuvo en su trabajo con organizaciones comunitarias, el recibimiento de los ciudadanos y el estilo de Meghan Markle, que apostó por diseñadores británicos para una jornada con significado personal.