Príncipe Harry revela la petición que le hizo su hijo Archie antes de comenzar la escuela y que no pudo cumplir

El príncipe Harry compartió un detalle de la vida escolar de su hijo, el príncipe Archie, que demuestra que incluso los niños de la familia real tienen preocupaciones muy parecidas a las de cualquier otro estudiante. Durante una visita a Nottingham, en Reino Unido, el duque de Sussex contó que su hijo de siete años le hizo una petición muy particular antes de comenzar las clases en su nueva escuela.

La anécdota surgió el 15 de octubre de 2026, cuando Harry y Meghan Markle conversaron con varias personas durante su recorrido por organizaciones benéficas. Al encontrarse con un grupo de niños uniformados, el príncipe habló sobre una de las asignaturas que no despierta demasiado entusiasmo entre los estudiantes: las matemáticas.

Fue entonces cuando decidió compartir la ocurrencia de Archie, quien aparentemente buscó una solución para no tener que enfrentarse a esa materia. Sin embargo, la respuesta de su padre fue contundente: no existía la opción que estaba buscando.

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA - SEPTEMBER 25: Prince Harry, Duke of Sussex and Meghan, Duchess of Sussex tend to their baby son Archie Mountbatten-Windsor at a meeting with Archbishop Desmond Tutu at the Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation during their royal tour of South Africa on September 25, 2019 in Cape Town, South Africa. (Photo by Toby Melville - Pool/Getty Images) Pool/Getty Images

¿Qué le pidió el príncipe Archie a su padre, el príncipe Harry?

Harry relató que Archie le preguntó si podía ir a una escuela donde no se impartieran matemáticas. La respuesta del duque de Sussex fue que una escuela sin esa asignatura simplemente no existía.

La historia tuvo un giro inesperado cuando Harry explicó que, al llegar a su nuevo colegio, su hijo se encontró precisamente con esa materia durante su primera clase. La coincidencia convirtió la anécdota en un momento divertido para el príncipe, quien compartió la historia mientras hablaba con los niños que encontró durante su visita.

Los hijos de los Sussex comparten un entretenido pasatiempo. Instagram @meghan

El príncipe Archie comienza una nueva etapa escolar en Reino Unido

La historia se produce después de que Harry y Meghan regresaran a Reino Unido con sus dos hijos, Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, en agosto de 2026. Tras vivir durante varios años en California, la pareja decidió que los niños comenzaran el curso escolar en el país natal del príncipe.

La transición también ha implicado algunos ajustes. Según se informó, los pequeños cambiaron de escuela apenas dos días después de iniciar el curso debido a cuestiones de seguridad y logística relacionadas con sus desplazamientos. Un portavoz de los duques de Sussex aclaró que la decisión se tomó tras consultar con su equipo de seguridad y agradeció el cuidado que recibieron de los profesores y el personal del primer colegio.

El príncipe Harry recuerda que tampoco disfrutaba las clases

La confesión de Archie también tiene un punto en común con la experiencia escolar de su padre. Harry ha contado anteriormente que, durante su infancia, se sentía más interesado por los deportes que por las actividades académicas dentro del aula.

En una conversación sobre su etapa escolar, el duque de Sussex explicó que el deporte fue una parte fundamental de su experiencia educativa y que las actividades en el campo deportivo le ayudaron a mantenerse conectado con la escuela.

Su anécdota con Archie permite ver una faceta cotidiana de la paternidad de Harry: la de un padre que escucha las ocurrencias de su hijo y le explica que, por mucho que lo intente, hay ciertas responsabilidades escolares que no puede evitar.

La princesa diana de gales lleva en brazos a su hijo mejor el principe Harry. Getty Images

¿Cómo se han adaptado el príncipe Archie y la princesa Lilibet a su nueva vida?

La adaptación de los hijos de Harry y Meghan ha sido una prioridad para la familia desde su regreso a Reino Unido. De acuerdo con información publicada días antes, ambos niños se han ajustado bien a su nueva vida después de los cambios iniciales en su rutina escolar.

Mientras los duques de Sussex retoman sus compromisos públicos y proyectos benéficos,

continúan procurando que Archie y Lilibet tengan una transición estable. La historia de las matemáticas muestra, además, una de las pequeñas dificultades que pueden aparecer en esta etapa: acostumbrarse a una nueva escuela, nuevas rutinas y las asignaturas que forman parte

de la vida de cualquier estudiante.