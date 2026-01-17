Suscríbete
El misterioso vínculo entre la princesa Diana y Ana Bolena, la reina decapitada

Se dice que la princesa Diana tiene un vínculo con Ana Bolena por una combinación de lazos genealógicos y paralelismos históricos.

Enero 17, 2026 
Melisa Velázquez
¿En qué se parecen la princesa Diana y Ana Bolena?

Getty Images

La fascinación por los paralelismos de la princesa Diana con Ana Bolena, comenzaron con ‘Spencer’, la película del director chileno, Pablo Larraín, que está inspirada en la Navidad que la princesa de Gales pasó en Buckingham en 1991.

Durante la película, Diana interactúa con el fantasma de Ana Bolena, la reina de Inglaterra que tuvo un trágico final, decapitada por órdenes de su esposo, el rey Enrique VIII, ¿pero qué es lo que tienen en común estas royals adelantadas a su época?

En algunas escenas, Diana tiene visiones de Ana Bolena que la disuaden de suicidarse y se imagina a sí misma condenada como ella, este inquietante vínculo surge cuando Lady Di encuentra un libro sobre la vida y muerte de Bolena, que sospecha fue colocado por la Reina Madre como una advertencia.

Sin embargo, más allá de la historia en pantalla, los fans han encontrado ciertos paralelismos entre sus historias dentro de la monarquía.

  • Los matrimonios de ambas mujeres fueron tensos, se convirtieron en figuras muy influyentes y ambas eran hijas de condes que se casaron con miembros de la realeza.
  • Además, otra extraña similitud es que la hermana de Ana Bolena, María, era la amante del rey Enrique VIII. Mientras tanto, la hermana mayor de Diana, Lady Sarah Spencer (ahora McCorquodale), salió con el entonces príncipe Carlos.
  • Ambas presintieron la muerte y su vida terminó de forma trágica.
princesa diana.jpg

Lady Di se conviertió en símbolo de estilo y elegancia

Getty Images

El vínculo genealógico de la princesa Diana con Ana Bolena

Por otra parte, se dice que Diana y Ana están unidas también por la sangre, pues algunos expertos en genealogía, han encontrado cierto parentesco entre ambas mujeres a través de María Bolena, la hermana de la reina decapitada.

María Bolena se casó con William Carey, y la línea genealógica de Diana continúa a través de sus descendientes, como Catherine Carey, hasta llegar a la familia Spencer, convirtiendo a María en la decimotercera tatarabuela de Diana por parte de padre.

Melisa Velázquez
