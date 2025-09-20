Así fue como Grace Kelly se convirtió en mentora de la princesa Diana, ¿qué consejos le dio para sobrevivir en la realeza?

Grace Kelly y la princesa Diana comparten más de una coincidencia: ambas pertenecieron a dos de las casas reales más influyentes de Europa, fueron queridas y admiradas por millones y, lamentablemente, sus vidas estuvieron marcadas por un desenlace trágico.

Y aunque solo fueron vistas una vez en público, se dice que ese encuentro fue suficiente para crear un lazo de amistad entre ambas, algunos señalan que la famosa actriz de Hollywood que se convirtió en princesa, se convirtió en mentora de Diana, en medio de la polémica infidelidad de Carlos.

¿Cómo y cuándo se conocieron la princesa Diana y Grace Kelly?

Fue el 15 de marzo de 1981, cuando Diana, que tan solo tenía 19 años, acompañaba al príncipe Carlos a una gala de caridad en el Goldsmith Hall de Londres, acababan de anunciar su compromiso y era el primer evento al que asistían como pareja.

De acuerdo con el biógrafo, J. Randy Raraborelly, la futura princesa de Gales y la princesa de Mónaco se encontraron en el cuarto de baño, Diana estaba muy nerviosa al estar por primera vez bajo el ojo público y Grace no dudó en abrazarla, sabiendo que su vida sería así para siempre.

Se dice que Grace le dijo a Diana en ese momento: “No te preocupes querida, solo empeorará”.

Así fue la amistad de la princesa Diana y Grace Kelly Bettmann/Bettmann Archive

¿Cómo fue la amistad de la princesa Diana y Grace Kelly?

Un nuevo documental de la cadena alemana ZDF, llamado ‘Lady Diana y Grace Kelly: dos vidas, un destino’, demostró que desde que se conocieron, Diana y Grace entablaron una amistad a través de llamadas telefónicas y cartas.

En este material biográfico se dice que Diana recurría a Grace para pedir consejos de moda e incluso sobre cómo podría educar a sus hijos, además de intercambiar ideas sobre su vida en la realeza.

En ese mismo documental, se dice que Diana invitó personalmente a Grace a su boda con Carlos, y pidió que se le diera alojamiento en el Palacio de Buckingham, junto a su hijo, el príncipe Alberto.

El impacto de la muerte de Grace Kelly en la princesa Diana

Desafortunadamente su amistad duraría tan solo poco más de un año, pues Grace falleció en un accidente de auto en Mónaco el 14 de septiembre de 1982, varias figuras de la realeza y de Hollywood asistieron a su funeral, y la princesa Diana fue una de ellas.

De acuerdo a la documentación de su biógrafo, Andrew Morton, la princesa de Gales aseveró que Grace Kelly no solo era una persona serena, sino maravillosa. Opinión compartida por muchos otros.

