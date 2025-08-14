¿Por qué Rainero de Mónaco le dio dos anillos de compromiso a Grace Kelly? Esta es la historia detrás de las joyas

El famoso anillo de compromiso de Cartier que le dio el príncipe Rainero a Grace Kelly, se ha convertido en uno de los más famosos, no solo de la realeza, también de Hollywood, una joya que tuvo un gran protagonismos en la última película de la actriz, antes de convertirse en princesa.

Sin embargo, esta joya que inspiró otros anillos de compromiso como el de Elizabeth Taylor, Beyoncé, Amal Clooney o Annae Hathaway, no fue el único, pues Rainero ya le había entregado otro anillo de compromiso a Grace.

La historia detrás de los anillos de compromiso de Grace Kelly

Grace Kelly conoció al príncipe Rainero el 6 de mayo de 1955, durante la octava edición del Festival de Cannes, y se dice que fue amor a primera vista.

Rainero III de Mónaco era hijo de la princesa Charlotte y de Pierre Polignac, que ascendió al trono en 1949, mientras tanto, Kelly era ya una famosa actriz que acaba de ganar un Oscar por la película Mogambo de 1953.

Tras ese viaje a Francia, Kelly y Rainero comenzaron a compartir cartas, con las que poco a poco comenzaron a conocerse y a enamorarse. En diciembre de ese mismo año, el príncipe cruzó el atlántico para conocer a la familia de su novia, y pedir su mano.

Primer anillo de compromiso de Grace Kelly

El príncipe de Mónaco lo tenía claro, quería a Grace como esposa y para pedir su mano, le entregó un hermoso anillo estilo “eternidad” con incrustaciones de rubíes y diamantes de Cartier, un guiño a los colores de la bandera de Mónaco; sin embargo, no sería el único.

Anillo de compromiso de Grace Kelly Getty Images

¿Por qué Rainero de Mónaco le dio un segundo anillo de compromiso a Grace Kelly?

Se dice que cuando el príncipe vio el estilo ostentoso de las joyas de las compañeras actrices de Grace, quiso darle a su prometida un anillo más acorde con el glamur de Hollywood.

La legendaria joya consistió en una monumental piedra talla esmeralda de 10,48 quilates de Cartier, que Grace usó en ‘Alta sociedad’, la última película que hizo antes de casarse el 18 de abril de 1956 en el Salón del Trono del Palacio del Príncipe de Mónaco.

Anillo de compromiso de Grace Kelly Getty Images

Un día después celebraron su boda religiosa en la Catedral de Saint-Nicolas de Mónaco, hoy sustituida por la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada.

La princesa lució un vestido de novia de la diseñadora Helen Rose, confeccionado en encaje y seda, que se convirtió en uno de los vestidos nupciales más admirados.