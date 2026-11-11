Kate Middleton revela qué le dijeron en el hospital sobre su recuperación del cáncer: “Habrá días buenos y días malos”

Kate Middleton volvió a hablar públicamente sobre uno de los capítulos más personales de su vida: su recuperación del cáncer. En una nueva y poco habitual entrevista para una revista, la princesa de Gales compartió las palabras que recibió del personal médico durante su estancia en el hospital y que le ayudaron a comprender que el proceso de recuperación no sería sencillo ni seguiría un camino constante.

“Me dijeron en el hospital que mi recuperación no sería lineal. Habría días buenos y días malos, y que llevaría tiempo”, explicó Kate durante la conversación con el escritor Robert Macfarlane. Una reflexión que también relacionó con los ciclos de la naturaleza, donde los periodos de descanso, renovación y crecimiento tienen la misma importancia.

La entrevista forma parte de una edición especial de una revista, cuyo editor invitado es el príncipe William. En ella, la futura reina habló sobre su vínculo con el mundo natural, la importancia de escuchar al cuerpo y la manera en que los espacios al aire libre la ayudaron a encontrar una conexión más profunda consigo misma.

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Kate Middleton revela el consejo que recibió en el hospital durante su recuperación del cáncer

En la conversación, Kate Middleton recordó que durante su tratamiento le explicaron que recuperarse de una enfermedad grave no significa avanzar todos los días al mismo ritmo. Habrá momentos de mejoría y otros más complicados, y aceptar esa realidad también forma parte del proceso.

La princesa de Gales explicó que esta enseñanza encontró un paralelismo en la naturaleza: “Esto es igual que en la naturaleza. Nos demuestra que los periodos de descanso, reflexión y renovación son tan importantes como los momentos de crecimiento”.

Sus palabras ofrecen una mirada más personal sobre la experiencia que comenzó cuando anunció públicamente su diagnóstico de cáncer en 2024. En septiembre de ese año comunicó que había terminado su tratamiento de quimioterapia y, en enero de 2025, compartió que se encontraba en remisión.

Desde entonces, Kate ha retomado progresivamente sus compromisos públicos y ha hablado en distintas ocasiones sobre la importancia de acompañar a quienes atraviesan una enfermedad grave.

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La naturaleza se convirtió en el refugio de Kate Middleton

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el papel que desempeñó la naturaleza durante su recuperación. Para Kate, estar al aire libre no representa únicamente una actividad recreativa, sino una manera de encontrar tranquilidad y reconectar con su bienestar físico y emocional.

“Ha sido definitivamente mi refugio y un lugar al que instintivamente he querido acudir”, compartió.

La princesa también explicó que una enfermedad grave implica desafíos físicos, pero que existe una dimensión más profunda que merece atención. Según sus palabras, el contacto con la naturaleza le permitió encontrar una conexión más significativa con su mente, su cuerpo y su espíritu.

Kate describió el entorno natural como un espacio que no exige nada, no juzga ni espera que las personas tengan que demostrar algo. Una cualidad que, de acuerdo con su experiencia, puede resultar especialmente valiosa durante los momentos difíciles.

Kate Middleton defiende una recuperación que va más allá del tratamiento médico

Durante la entrevista, la princesa de Gales también habló sobre la importancia de abordar una enfermedad desde una perspectiva integral. A partir de su experiencia personal, explicó que la recuperación no debe entenderse únicamente desde los procedimientos médicos, sino que también es importante considerar el bienestar emocional, las relaciones personales y los espacios que proporcionan tranquilidad.

“Lo que realmente me apasiona, después de haberlo vivido en primera persona, es abordar la enfermedad y la recuperación desde una perspectiva integral”, señaló.

Kate añadió que contar con personas de confianza y lugares donde encontrar paz puede ser especialmente importante durante las etapas complicadas.

Esta reflexión también está relacionada con su trabajo público a favor del bienestar y el desarrollo durante la primera infancia, así como con su interés por promover el contacto con la naturaleza como parte de una vida más saludable.

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La relación de Kate Middleton con la naturaleza también forma parte de su vida familiar

La conexión de la princesa con el mundo natural no es reciente. Desde hace años, Kate ha impulsado iniciativas relacionadas con la infancia, el bienestar y los beneficios de pasar tiempo al aire libre.

En la entrevista también habló de cómo procura transmitir ese interés a sus hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis. Para ella, permitir que los niños exploren su entorno y descubran las cosas por sí mismos es una parte importante de su crecimiento.

La edición especial de esa revista también incluye una ilustración de un martín pescador realizada por el príncipe George, quien entonces tenía 12 años, un detalle que conecta la conversación sobre la naturaleza con la vida familiar de los príncipes de Gales.

Kate Middleton encontró esperanza en los

pequeños cambios

Al reflexionar sobre su experiencia, Kate explicó que observar el movimiento y los ciclos de la naturaleza le ha permitido comprender la importancia de no permanecer inmóviles, tanto física como emocionalmente.

También destacó que los vínculos de confianza, el contacto con lugares tranquilos y la posibilidad de prestar atención a lo que sucede alrededor pueden marcar una diferencia durante los momentos complicados.

La princesa de Gales no presentó su recuperación como un camino perfecto ni como una experiencia que haya quedado completamente atrás. Por el contrario, sus palabras ponen el foco en la paciencia, el descanso y la aceptación de que cada proceso tiene sus propios tiempos.

Con esta entrevista, Kate comparte una reflexión personal que va más allá de su papel como integrante de la familia real británica: recuperarse también significa aprender a escuchar el cuerpo, reconocer los días difíciles y encontrar nuevas formas de conectar con la vida.